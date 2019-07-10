OPPO تكشف النقاب عن أول كاميرا مخفية تحت الشاشة

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

أوبو

أعلنت "أوبو" عن تقنية "الكاميرا المخفية تحت الشاشة"، تلك التكنولوجيا المبتكرة الجديدة التي تتيح للمستخدمين تجربة فريدة للشاشة الكاملة، من خلال هاتف متكامل تتوافر فيه كل الخصائص والتقنيات الحديثة التي تجعله الاختيار الأول بين الهواتف الذكية حول العالم. وتعد تقنية الكاميرا المخفية تحت الشاشة خطوة مهمة نحو تطوير كاميرات الهواتف المحمولة، حيث تستطيع الكاميرا اجتذاب أكبر قدر ممكن من الضوء لضمان أجمل وأنقى الصور، مع الحصول على صورة كاملة، بالإضافة إلى إجراء مكالمات الفيديو، وإلغاء قفل الهاتف باستخدام صورة الوجه وعرض المحتوى على شاشة كاملة.

وتتميز كاميرا OPPO بالعديد من الخصائص الرائعة الأخرى؛ مثل خوارزميات إزالة الشوائب من الصور، وخوارزميات توازن اللون الأبيض، ما يعطي المستخدمين فرصة رائعة للاستمتاع بتجربة تصوير فوتوغرافي متكاملة، مدعومة بمزايا فريدة وخصائص رائعة. وتسعى OPPO للوصول إلى التوازن المثالي ما بين خفة وزن الهاتف الذكي مع

وتتميز كاميرا OPPO بالعديد من الخصائص الرائعة الأخرى؛ مثل خوارزميات إزالة الشوائب من الصور، وخوارزميات توازن اللون الأبيض، ما يعطي المستخدمين فرصة رائعة للاستمتاع بتجربة تصوير فوتوغرافي متكاملة، مدعومة بمزايا فريدة وخصائص رائعة.



وتسعى OPPO للوصول إلى التوازن المثالي ما بين خفة وزن الهاتف الذكي مع جسم رفيع وقوي وشاشة كاملة، حيث تهدف الشركة إلى توفير هواتف ذات شاشة كاملة على نحو تام من خلال تقنية الكاميرا المخفية تحت الشاشة المبتكرة.



وتضمنت الإصدارات المؤخرة لشركة OPPO هاتفها الذكي المبتكر الجديد F11 وF11 Pro الذي يتميز بكاميرا خلفية 48 ميجا بيكسل وشاشة بانورامية كاملة مقاس 6.5 بوصة، وتتيح تلك الكاميرا الرائعة صورًا "بورتريه" فائقة الجودة، حتى في ظل الإضاءة الخافتة عند استخدام خاصية Ultra Night Mode.

