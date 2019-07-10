حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

OPPO تكشف النقاب عن أول كاميرا مخفية تحت الشاشة

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
أوبو
أوبو
أعلنت "أوبو" عن تقنية "الكاميرا المخفية تحت الشاشة"، تلك التكنولوجيا المبتكرة الجديدة التي تتيح للمستخدمين تجربة فريدة للشاشة الكاملة، من خلال هاتف متكامل تتوافر فيه كل الخصائص والتقنيات الحديثة التي تجعله الاختيار الأول بين الهواتف الذكية حول العالم. وتعد تقنية الكاميرا المخفية تحت الشاشة خطوة مهمة نحو تطوير كاميرات الهواتف المحمولة، حيث تستطيع الكاميرا اجتذاب أكبر قدر ممكن من الضوء لضمان أجمل وأنقى الصور، مع الحصول على صورة كاملة، بالإضافة إلى إجراء مكالمات الفيديو، وإلغاء قفل الهاتف باستخدام صورة الوجه وعرض المحتوى على شاشة كاملة.
وتتميز كاميرا OPPO بالعديد من الخصائص الرائعة الأخرى؛ مثل خوارزميات إزالة الشوائب من الصور، وخوارزميات توازن اللون الأبيض، ما يعطي المستخدمين فرصة رائعة للاستمتاع بتجربة تصوير فوتوغرافي متكاملة، مدعومة بمزايا فريدة وخصائص رائعة. وتسعى OPPO للوصول إلى التوازن المثالي ما بين خفة وزن الهاتف الذكي مع
اقرأ المزيد
realme-3-pro

باع 1000 هاتف في 5 قائق.. السر وراء Realme 3 Pro

أطلقت شركة realme الرائدة في مجال الهواتف الذكية، هاتف realme 3 Pro بمواصفات تجمع ما بين الأداء القوي والتصميم المستوحى من سباق الدراجات النارية لومان، والذي يتميز بألوانه المتدرجة، ويعتبر الهاتف الأول من نوعه في تلك الفئة السعرية الذي يأتي بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 710 بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 4045 مللي أمبير وشاحن فلاش VOOC 3.0 السريع الموجود بداخل العلبة. ومع بدء عمليات بيع هاتف realme 3 Pro نسخة الـ 4+64 جيجابايت على موقع جوميا، نفذت 1000 وحدة من الجهاز في 5 دقائق فقط.
فيسبوك

مسئول بـ«أبل» للمستخدمين: احذفوا فيسبوك

قدم أحد مؤسسي شركة أبل ستيف وزنياك، بعض النصائح لمعظم مستخدمي موقع فيسبوك: احذف حسابك. قال المليونير، الذي شارك في تأسيس أبل مع ستيف جوبز، مؤخرًا إن عدم وجود خصوصية عليه هو مصدر قلقه الرئيسي. قال وزنياك: "هناك العديد من أنواع الأشخاص المختلفة على فيسبوك، وبعض مزايا فيسبوك تستحق خسارة الخصوصية. لكن بالنسبة للكثيرين مثلي، التوصية هي بالنسبة لمعظم الناس، لا بد من التخلص من حسابات الفيسبوك الخاصة بهم". حذف وزنياك حسابه على فيسبوك في مارس 2018، بعد فترة وجيزة من نشر الأخبار حول فضيحة شركة كامبريدج أنالاتيكا، أثناء حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
اندرويد

بدون إذنك.. تطبيقات أندرويد تخترق بيانات هاتفك

إذا كان لديك هاتفٌ ذكيٌّ يعمل بنظام تشغيل الأندرويد، فقد تحتاج إلى التحقق من التطبيقات التي قمت بتثبيتها على الجهاز المحمول. كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق، حسب صحيفة "THE VERGE" الأمريكية، أن أكثر من تطبيق على أندرويد يمكنهم الوصول إلى بياناتك. قام باحثون من المعهد الدولي لعلوم الحاسب الآلي (ICSI) باختبار 88000 تطبيق من متجر Google Play Store الأمريكي، ووجدوا أن هناك نحو 1325 تطبيقا كانت تجمع بيانات المستخدم، غير المصرح لهم باستخدامها أو تجميعها.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org