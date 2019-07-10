رياضة

مدرب مدغشقر: مواجهة تونس لها حسابات خاصة

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
مدغشقر
مدغشقر
أكد نيكولا ديبوي، المدير الفني الفرنسي لمنتخب مدغشقر، تقديره للمنتخب التونسي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأربعاء، فى استاد السلام، قبل انطلاق مباراة منتخب مدغشقر أمام نسور قرطاج، غدا الخميس، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات دور الـ8 بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وأضاف مدرب مدغشقر: "المباراة غدا لها حسابات خاصة، فالمنتخب التونسى من الفرق القوية التي تلعب كرة هجومية، بالإضافة إلى نجاحه في الإطاحة بمنتخب قوي مثل المنتخب الغاني، ولديهم الطموح لبلوغ الدور قبل النهائى".
وأضاف نيكولا ديبوي: "جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية طيبة ولديهم الإصرار على استكمال ما بدأناه منذ انطلاق البطولة ولدينا جميع الحقوق فى المنافسة على التأهل للدور قبل النهائي، على الرغم من المشاركة الأولى بالنسبة إلينا". وأكد مدرب مدغشقر: "وجود أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي ملغاشي الجنسية أمر يسعدنى
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وائل-جمعة

بعد فضيحة الاعتذار.. وائل جمعة يهين لاعبي المنتخب

فتح وائل جمعة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، النار على لاعبي الفراعنة، بعد الإعلان المستفز الذي تم تداوله منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من "كان" 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين».
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (7)

فضيحة جديدة للاعبي المنتخب.. أول اعتذار مدفوع الأجر

لم تمر سوى أيام قليلة على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، ما تسبب في بكاء وحسرة وغضب الجماهير المصرية في ليلة خروج المنتخب، حتى خرج لاعبو الفراعنة واستفزوا الجماهير المصرية من جديد، من خلال ظهورهم في إعلان أذيع منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
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جيريس: غير نادم على استبعاد علي معلول

أكد مدرب المنتخب التونسي، آلان جيريس، تمتع نسور قرطاج بمعنويات مرتفعة قبل صدام غانا، غدا الإثنين، في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، تلك المباراة التي سيحتضنها ملعب الإسماعيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً، وقال جيريس في المؤتمر الصحفي: "جاهزون لمواجهة الغد، وجدنا صعوبات كبيرة في آخر مواجهة في دور المجموعات أمام موريتانيا (انتهت بالتعادل السلبي)، ولكننا راجعنا ما حدث وقيّمناه بشكل جيد، لتفادي تكراره مرة أخرى في مباراة غانا".
منتخب تونس

«حماة الحمى».. كتبها الرافعي لمصر فأصبحت نشيد تونس

تحظى مباريات المنتخب التونسي باهتمام شديد من جانب الجماهير المصرية التي تحتشد من أجل تشجيعه في مدرجات ملعب استاد السويس الرياضي وتهتف للاعبيه لدعمه من أجل التأهل للأدوار التالية، وهو شيء جديد من جانب الجماهير التي أبدت اهتمامها بسبب وجود النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك. ويكفي للتدليل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به منتخب نسور قرطاج في هذه البطولة، تصريح أدلى به المدير الفني الفرنسي آلان جيريس الذي داعب الصحفيين المصريين في المؤتمر الصحفي، عقب لقاء تونس الأخير أمام مالي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1- 1.
نيجيريا-مدغشقر (3)

مدرب مدغشقر: أشكر اللاعبين وأخشى من الإرهاق

تحدث المدرب الفرنسي نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر عن الإنجاز التاريخي الذي حققه فريقه بالفوز على نيجيريا وتصدر المجموعة الثانية وضمان التأهل رسميا إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في أول مشاركة للمنتخب الملجاشي بتاريخ البطولة، حيث قال ديبوي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: "أود أن أشكر وبحرارة شديدة لاعبي فريقي الذين رفعوا رأسى اليوم والمباراة بمثابة شرف لنا أن نكسب نيجيريا وأنا فخور جدًا بلاعبي فريقي".
تونس

نجم تونس السابق: لا نملك صلاح أو محرز لنقهر منافسينا

قال زبير بيه، نجم منتخب تونس السابق، والمحلل الرياضي بقنوات «بي إن سبورت»، إن فرص منتخب بلاده في الوصول إلى أدوار متقدمة في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، صعبة، وأوضح «بيه» خلال تصريحات لصحيفة «الهداف» الجزائرية، اليوم الأحد: «منتخب تونس لا يمتلك أسماء كبيرة قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة نسور قرطاج لتحقيق الفارق أمام جميع المنافسين.. للأسف المنتخب التونسي لم يعد يملك لاعبين كبارا ونجوما تلعب في أكبر الأندية الأوروبية».
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