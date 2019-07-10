مدرب مدغشقر: مواجهة تونس لها حسابات خاصة

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

مدغشقر

أكد نيكولا ديبوي، المدير الفني الفرنسي لمنتخب مدغشقر، تقديره للمنتخب التونسي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الأربعاء، فى استاد السلام، قبل انطلاق مباراة منتخب مدغشقر أمام نسور قرطاج، غدا الخميس، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات دور الـ8 بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وأضاف مدرب مدغشقر: "المباراة غدا لها حسابات خاصة، فالمنتخب التونسى من الفرق القوية التي تلعب كرة هجومية، بالإضافة إلى نجاحه في الإطاحة بمنتخب قوي مثل المنتخب الغاني، ولديهم الطموح لبلوغ الدور قبل النهائى".

وأضاف نيكولا ديبوي: "جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية طيبة ولديهم الإصرار على استكمال ما بدأناه منذ انطلاق البطولة ولدينا جميع الحقوق فى المنافسة على التأهل للدور قبل النهائي، على الرغم من المشاركة الأولى بالنسبة إلينا". وأكد مدرب مدغشقر: "وجود أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي ملغاشي الجنسية أمر يسعدنى

وأضاف نيكولا ديبوي: "جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية طيبة ولديهم الإصرار على استكمال ما بدأناه منذ انطلاق البطولة ولدينا جميع الحقوق فى المنافسة على التأهل للدور قبل النهائي، على الرغم من المشاركة الأولى بالنسبة إلينا".



وأكد مدرب مدغشقر: "وجود أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي ملغاشي الجنسية أمر يسعدنى ويعطينا دفعة معنوية لمواصلة الأداء والنتائج المتميزة خلال هذه البطولة التي نشارك فيها للمرة الأولى".



وعن استخدام خاصية حكم الفيديو في هذا الدور، قال نيكولا ديبوي: "إنه أمر جيد لأنه سيضمن إعطاء كل فريق حقه خلال المباراة، والأداء التحكيمي خلال المباريات السابقة للبطولة كان جيدا".



وأتم مدرب مدغشقر: "نسعى لكتابة تاريخ جديد في الكرة الإفريقية من خلال التأهل للدور قبل النهائي فى الظهور الأول لنا في بطولة كأس الأمم".

