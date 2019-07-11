فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن.. رويدا عطية أحدثهن

الكثيرات من السيدات يعانين بسبب قيام أزواجهن أو أهلهن بضربهن، والأمر طال فنانات أيضا، إذ كشف بعضهن عن تعرضهن لإيذاء من قبَل أزواجهن، وبالطبع كثيرات لم يتحدثن

تحرير:محمد عبد المنعم ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

رويدا عطية

العنف الممارس ضد المرأة يظل قاسما مشتركا في كل الثقافات والمجتمعات، يبدأ منذ ولادتها بختانها مرورا بحرمانها من حرية الخروج من المنزل، وصولا إلى عنف جسدي يقع عليها من أحد ذويها أو زوجها، والأمر بالطبع طال عدة فنانات، إذ كشفت بعضهن عن تعرضهن لإيذاء من قبل أزواجهن. المطربة السورية رويدا عطية أحدث المنضمات للقائمة، إذ كشفت لأول مرة عن تعرضها لعنف أسري، وذلك خلال استضافتها في برنامج "مع أو ضد"، وقالت إنها تزوجت في سن 17 عاما، وكان زوجها أكبر منها بـ20 عاما، مشيرة إلى أنه بعد عام من الزواج، بدأت المشكلات وضُربت لأول مرة.

رويدا عطية أوضحت سر صمتها عن الواقعة، إذ خشيت رد فعل أسرتها التي كانت رافضة للزيجة من الأساس، وبالتالي لم تأخذ حقها، فأصبح الأمر عاديا أن تتلقى الضرب من زوجها، وحكت أن زوجها جعلها تشارك في برنامج "سوبر ستار" لاستغلال صوتها، ولكنها طلبت الطلاق وهو ما شكل صدمة لكل من حولها، خاصة أن لا أحد كان يعرف حقيقة