فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن.. رويدا عطية أحدثهن

الكثيرات من السيدات يعانين بسبب قيام أزواجهن أو أهلهن بضربهن، والأمر طال فنانات أيضا، إذ كشف بعضهن عن تعرضهن لإيذاء من قبَل أزواجهن، وبالطبع كثيرات لم يتحدثن
تحرير:محمد عبد المنعم١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
رويدا عطية
العنف الممارس ضد المرأة يظل قاسما مشتركا في كل الثقافات والمجتمعات، يبدأ منذ ولادتها بختانها مرورا بحرمانها من حرية الخروج من المنزل، وصولا إلى عنف جسدي يقع عليها من أحد ذويها أو زوجها، والأمر بالطبع طال عدة فنانات، إذ كشفت بعضهن عن تعرضهن لإيذاء من قبل أزواجهن. المطربة السورية رويدا عطية أحدث المنضمات للقائمة، إذ كشفت لأول مرة عن تعرضها لعنف أسري، وذلك خلال استضافتها في برنامج "مع أو ضد"، وقالت إنها تزوجت في سن 17 عاما، وكان زوجها أكبر منها بـ20 عاما، مشيرة إلى أنه بعد عام من الزواج، بدأت المشكلات وضُربت لأول مرة.
رويدا عطية أوضحت سر صمتها عن الواقعة، إذ خشيت رد فعل أسرتها التي كانت رافضة للزيجة من الأساس، وبالتالي لم تأخذ حقها، فأصبح الأمر عاديا أن تتلقى الضرب من زوجها، وحكت أن زوجها جعلها تشارك في برنامج "سوبر ستار" لاستغلال صوتها، ولكنها طلبت الطلاق وهو ما شكل صدمة لكل من حولها، خاصة أن لا أحد كان يعرف حقيقة
رويدا عطية أوضحت سر صمتها عن الواقعة، إذ خشيت رد فعل أسرتها التي كانت رافضة للزيجة من الأساس، وبالتالي لم تأخذ حقها، فأصبح الأمر عاديا أن تتلقى الضرب من زوجها، وحكت أن زوجها جعلها تشارك في برنامج "سوبر ستار" لاستغلال صوتها، ولكنها طلبت الطلاق وهو ما شكل صدمة لكل من حولها، خاصة أن لا أحد كان يعرف حقيقة ما تمر به فى حياتها مع زوجها، وحرصت في نهاية حديثها على أن توجه رسالة لكل سيدة أكدت فيها أن لقب مطلقة ليس تهمة، وأن أي سيدة تتعرض للظلم أو العنف الأسري من زوجها عليها أن تكون قوية وتواجه الأمر.
رويدا عطية ليست الفنانة الأولى التي تعرضت للضرب من قِبل زوجها، فهناك العديد من الفنانات قابلن نفس المصير، ومنهن:
شاهيناز ضياء
مطربة "ستار أكاديمي" شاهيناز ضياء، فاجأت جمهورها منذ فترة بنشر صورة لها وهى تنزف الدماء من أنفها، وحكت للجمهور أن السبب في ذلك تعرضها للضرب من قبَل زوجها، مشيرة إلى أنه رفض أن يعطيها ابنها، وروت أنه كان يعاملها معاملة سيئة وأخذ منها كل ما تملك من شقة وملابس، ولم يقم بدفع مصاريف ابنها من وقت انفصالهما.
علا غانم
اعتبرت علا غانم تعرضها للضرب من قبل زوجها أمام بناتها بمنزلة انكسار وإهدار لكرامتها، وتحدثت عن ذلك قائلة: «لما زوجي ضربني أمام بناتي شعرت أنني مكسورة، ولم أستطع فعل شيء حينها، على الرغم من أنها لم تكن المرة الأولى التي يعتدي فيها عليّ بالضرب، ولكن كانت هذه المرة الأولى التي تراني فيها بناتي في هذا الموقف، ولم أنفصل عن زوجي بعد المرة الأولى التي ضربني فيها؛ لعدم رغبتي في الفشل، ولكن استمرار المشكلات بيننا دفعني إلى طلب الطلاق، خاصة أنني أنا أمل بناتي، ومن غير المقبول أن ينكسر أملهن أمامهن».
ميساء مغربي
أصاب الضرب هنا "مغربي" بـ«الفوبيا» فقد أعربت عن صعوبة التجربة التي عاشتها، خلال لقاء تليفزيوني لها، قائلة: «زوجي القديم أذاني كثيرا؛ لذلك مسحته من حياتي، فالأذى التي تعرضت له متعب، تعرضت للعنف، ما جعلني في بعض الأحيان أنهال عليه بالضرب، فالأذى الجسدي قد يُنسى، ولكن الإهانة النفسية لم أستطع نسيانها وهو ما دفعني إلى تناول المهدئات، هناك فرق بين الرجل والذكر، فالذكر هو نصفي الآخر، أما كلمة الرجل فلا تعني تمتعه بصفات فسيولوجية مختلفة عن المرأة في الشكل فقط، بل صفات خاصة بالشهامة والصدق والمواقف المهمة، لكنها مفقودة لدى كثير من رجال اليوم الذين لا يمتون للرجولة بصلة».
نجوى كرم
الفنانة اللبنانية نجوى كرم قالت إنها ذات مرة بدأت بالخطأ في حق زوجها، ليكون رد فعله هو ضربها، مضيفة: «تعرضت للضرب من زوجي سابقا، يوسف حرب؛ لأنني رفعت صوتي في وجهه ذات مرة، فالزوجة يجب ألا ترفع صوتها عاليا، ما دام زوجها قادرا على حمايتها وتأمينها».
مريم فخر الدين
«الغيرة القاتلة دفعت محمود ذو الفقار إلى ضربي أكثر من مرة» هكذا كان تعليق الفنانة مريم فخر الدين على إهانة زوجها إياها، وفي مذكراتها الشخصية تقول: «تزوجت بالفنان محمود ذو الفقار وأنا عمري 17 عاما، لم يخبرني والدي بسنه الحقيقية، فقد كان الفارق كبيرا لا يقل عن 20 عاما، ومن هنا كانت معاملته معي في منتهى القسوة، كان يضربني ويغار عليَّ بشدة، ولا يتركني بالقاهرة في أثناء سفرياته المتعددة، بل كان يصر على مصاحبتي له، وأخذ أموالي التي كنت أحصل عليها من عملي في الأفلام».
آثار الحكيم
اعترفت آثار الحكيم بأن الضرب الذي كانت تتعرض له من والدها في صغرها، جعلها تهرب من الزواج في بداية حياتها، وكان يمثل لها عقدة نفسية، أثرت كثيرًا فيها، مضيفة: «بابا كان ديكتاتورا، وكان يضربني كثيرا، وهذا سبب لي عقدة من الرجال».
هؤلاء الفنانات فقط هن من تحدثن عن وقائع تعرضهن للاعتداء البدني من الأزواج أو الأهل، وبالطبع هناك الكثيرات لم يتحدثن.