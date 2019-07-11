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فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن.. رويدا عطية أحدثهن

الكثيرات من السيدات يعانين بسبب قيام أزواجهن أو أهلهن بضربهن، والأمر طال فنانات أيضا، إذ كشف بعضهن عن تعرضهن لإيذاء من قبَل أزواجهن، وبالطبع كثيرات لم يتحدثن
تحرير:محمد عبد المنعم ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
رويدا عطية
رويدا عطية
العنف الممارس ضد المرأة يظل قاسما مشتركا في كل الثقافات والمجتمعات، يبدأ منذ ولادتها بختانها مرورا بحرمانها من حرية الخروج من المنزل، وصولا إلى عنف جسدي يقع عليها من أحد ذويها أو زوجها، والأمر بالطبع طال عدة فنانات، إذ كشفت بعضهن عن تعرضهن لإيذاء من قبل أزواجهن. المطربة السورية رويدا عطية أحدث المنضمات للقائمة، إذ كشفت لأول مرة عن تعرضها لعنف أسري، وذلك خلال استضافتها في برنامج "مع أو ضد"، وقالت إنها تزوجت في سن 17 عاما، وكان زوجها أكبر منها بـ20 عاما، مشيرة إلى أنه بعد عام من الزواج، بدأت المشكلات وضُربت لأول مرة.
رويدا عطية أوضحت سر صمتها عن الواقعة، إذ خشيت رد فعل أسرتها التي كانت رافضة للزيجة من الأساس، وبالتالي لم تأخذ حقها، فأصبح الأمر عاديا أن تتلقى الضرب من زوجها، وحكت أن زوجها جعلها تشارك في برنامج "سوبر ستار" لاستغلال صوتها، ولكنها طلبت الطلاق وهو ما شكل صدمة لكل من حولها، خاصة أن لا أحد كان يعرف حقيقة
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تكريم حلا شيحة ومحمد رمضان فى مهرجان «بياف»

يكرم مهرجان "بياف" بلبنان الفنانة حلا شيحة عن دورها فى مسلسل "زلزال"، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "تكريم خاص من مهرجان بياف عن دوري في مسلسل زلزال.. صافية". وحرص الجمهور على تهنئتها بالتكريم. وفاز محمد رمضان فى نفس المهرجان بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى مسلسل زلزال، وأفضل كليب عن "مافيا"، وسافر إلى لبنان أمس ليتسلم الجائزة، وكتب عبر حسابه بـ«إنستجرام»: "وصلت بيروت لحضور مهرجان بياف 2019، الحمد لله جائزة أفضل ممثل عن مسلسل زلزال وأفضل فيديو كليب مافيا، ثقة في الله نجاح، ويقام حفل توزيع الجوائز مساء الجمعة المقبلة".
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نبيل الحلفاوي عن إعلان «اعتذار المنتخب»: سذاجة

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن غضبه الشديد من إعلان شركة "بيبسي" الذي تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، ويظهر فيه عدد من لاعبي المنتخب المصري، وهم يقدموان اعتذارا للجمهور بعد خروجهم من كأس أمم إفريقيا 2019، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «مفهوم تعمل إعلانات لشحذ الهمم وشحن الجماهير والفريق.. لكن الاعتذار عن تقصير أو هزيمة دي مسألة شخصية جدا..لازم تكون نابعة من الشخص نفسه.. ماينفعش فيها تمثيل وإخراج.. وبعدين إيه السذاجة والرداءة دي؟ كأنها مدرسة ابتدائي والميس حفظتهم ورصتهم عشان يسمّعوا الكلمتين. ويعني إيه السنين؟».
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3 نجوم جدد ينضمون إلى أبطال مسلسل «بلا دليل»

تواصل شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، التعاقد مع نجوم مسلسلها الجديد «بلا دليل» من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية ودخول لوكيشن التصوير، حيث تعاقدت مؤخرًا مع كل من الممثل اللبناني نيكولا معوض، الفنان أحمد كرارة، بالإضافة إلى الممثل الشاب إسلام جمال، لينضموا بذلك إلى أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى.
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«موسى بيه».. أشهر 7 أدوار ليوسف داوود في السينما

ملامحه وحدها كفيلة بأن تجعلك تضحك، بالإضافة إلى بحة صوته المميزة التي لا تشبه أحدًا، إنه الفنان يوسف داوود، الطالب المجتهد والمتفوق الذى نجح فى أن يأتي بمجموع كلية الهندسة، ويلتحق بجامعة القاهرة ويتخرج بتقدير عال؛ ليلتحق بوزارة الكهرباء، وحمل من الجامعة حبا كبيرا للفن، وهو ما دفعه للمشاركة فى الكثير من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة، ليرضى رغبته الملحة، ولكن النقاد اعتبروا بدايته الحقيقية من فيلم «زوج تحت الطلب» مع الزعيم عادل إمام، الذى جمعته به صداقة قوية وأعمال كثيرة فى السينما والمسرح.
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