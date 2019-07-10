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السينما التونسية ضيف شرف مهرجان مالمو

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
مهرجان مالمو
مهرجان مالمو
أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار السينما التونسية لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان، والمقامة بمدينة مالمو السويدية في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل. البرنامج سيشهد عرض مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها. ويقام برنامج ضيف الشرف بالتعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمركز الوطني التونسي للسينما والصورة؛ حيث قام الطرفان بتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن مختلف الفاعليات التونسية التي سيحتضنها المهرجان.
ومن تلك الفعاليات مشاركة خمسة أفلام تونسية طويلة وأربعة أفلام قصيرة في مختلف أقسام المهرجان، من بينها فيلم الافتتاح، إقامة معرض ملصقات كلاسيكية تروي تاريخ السينما التونسية. كما يتم تنظيم ندوة موسعة بعنوان "السينما التونسية بين الماضي والحاضر"، وندوة حول نشاط المركز الوطني للسينما والصورة للمشاركين في
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