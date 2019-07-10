بعد نقله.. مدير «صحة جمصة» يكشف المستور في «تخزين الأجهزة»

بعد صدور قرار بنقله.. مدير إدارة جمصة الصحية: المستشفى المركزي لا يرقى لكونه وحدة طب أسرة وخاطبت المديرية مرارا بتشغيل أجهزة العناية المركزة بدلًا من تحويل المرضى.
أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قرارًا بنقل الدكتور مصباح الشربيني مدير إدارة جمصة الصحية وإلحاقه للعمل بالإدارة العامة للطب الوقائي، وذلك عقب اطلاعه على تقرير لجنة الفحص الصادر من مديرية الصحة، عن خروج مدير الإدارة الصحية عن مقتضى الواجب الوظيفي والامتناع عن نقل جهاز التنفس الصناعي إلى مستشفى منية النصر، وعدم تنفيذ قرار التفتيش المالي والإداري وإدارة التدريب والمدارس بعودة مدرسة تمريض جمصة للبنات، عقب مداهمة النيابة الإدارية للمستشفى واكتشاف تدني مستوى الخدمات الطبية بمستشفى جمصة.
من جانبه، قال الدكتور مصباح الشربيني، مدير الإدارة الصحية بمدينة جمصة، إنه لم يتسلم قرار نقله حتى الآن، وأنه علم بالقرار من البيان الإعلامي الصادر عن المحافظة، أول أمس الاثنين، مؤكدًا أنه سيتقدم بكل المستندات التي تثبت سعيه لتطوير المستشفى وعدم إهماله في العمل.
وأشار في تصريحات لـ"التحرير" إلى مخاطبته
من جانبه، قال الدكتور مصباح الشربيني، مدير الإدارة الصحية بمدينة جمصة، إنه لم يتسلم قرار نقله حتى الآن، وأنه علم بالقرار من البيان الإعلامي الصادر عن المحافظة، أول أمس الاثنين، مؤكدًا أنه سيتقدم بكل المستندات التي تثبت سعيه لتطوير المستشفى وعدم إهماله في العمل.
وأشار في تصريحات لـ"التحرير" إلى مخاطبته مديرية الصحة مرارًا وقبل معاينة النيابة، بوجود أجهزة عناية مركزة وتنفس صناعي في المخازن لابد من تركيبها وتشغيلها، موردة إلى جمصة وفقا لمناقصة من وزارة الصحة من الصندوق الكويتي، وضرورة مد المستشفى بغاز الأوكسجين، ولم يتلق أي تحرك جاد من المديرية.
وأكد أنه من سعى لإنشاء وحدة عناية بالمستشفى، خاصة وأن جمصة متأخرة في الإمكانيات كمستشفى مركزي تخدم مدينة سياحية على طريق دولي ومن المقرر أن تخدم مدينة المنصورة الجديدة والجامعة.
وأشار مصباح، إلى أنه رفض تنفيذ قرار نقل جهاز التنفس الصناعي، لحاجة المستشفى له توفيرًا للوقت والمسافات على نقل المرضى، موضحًا: "المريض يأتي إلى المستشفى للحصول على قرار تحويل فقط ما يعني إضاعة الوقت عليه وتأخر حالته، فكان أولى تطوير المستشفى أو ذهاب المريض مباشرة إلى مستشفى أخرى بدلًا من جمصة".
وأضاف: "تنفيذ قرار نقل الجهاز يعني أن محصلة تحسين الخدمات الصحية داخل جمصة تساوي صفر، وأن الخدمة الصحية ستظل متدنية، فالنشاط داخل المستشفى بكل ما ينفق عليه من حوافز للهيكل الوظيفي من أطباء وتمريض، لا يرقى حتى إلى وحدة طب أسرة وليس مستشفى مركزي".
وعن مدرسة التمريض، قال الشربيني: "لست صاحب قرار غلقها، وأتحدى أي أحد أن يُظهر مخاطبة مني بأني أغلقت المدرسة أو رفضت تنفيذ قرار بفتحها، فالمكان تحول إلى إدارة تدريب وتدريس".
وقرر شاروبيم، ندب من يلزم لتسيير الأعمال بالإدارة الصحية ومستشفى جمصة لحين الإعلان عن شغل الوظيفتين بعد استبعاد المديرين الحاليين، وإعادة توزيع جهاز التنفس الصناعي على إحدى مستشفيات المحافظة، وسرعة إنهاء إجراءات الممارسة الخاصة بتوريد الأوكسجين، وتكثيف الرقابة على الوجبات الغذائية للمستشفى وتوقيع الغرامات المنصوص عليها في العقد.
كما قرر شاروبيم، نقل مدير المستشفى بسبب الإهمال في الإشراف على أقسام المستشفى وعدم أداء مهامه الوظيفية على الوجه الأكمل، وعدم اتخاذ الإجراءات تجاه مخاطبة الإدارات الفنية بشأن تطوير المشرحة، وعدم متابعة تنفيذ عقد توريد الوجبات الجاهزة للمستشفى.
وأمر بسرعة تجهيز مدرسة التمريض للبنات بجمصه للعام الدراسي المقبل، وسرعة توريد ماكينات الغسيل الكلوي اللازمة للمستشفى، ونقل سيارات الإسعاف من فناء المستشفى ورفع كفاءة المشرحة.
كانت النيابة الإدارية داهمت مستشفى جمصة، 27 يونيو، واكتشفت وجود أجهزة غرفة العناية المركزة معبأة في المخازن، كما تبين وجود وحدة كلى صناعي من غرفتين غير مشغلة تكلفتها ما يقرب من مليون و700 ألف جنيه، كما تم تركيب شبكة غازات بمليون و350 ألف جنيه بالمستشفى غير مستغلة، وتركيب أسانسير مرضى، رغم أن المستشفى مكونة من دورين فقط بتكلفة 50 ألف جنيه، وتوريد أجهزة طبية بقيمة 500 ألف جنيه وتجهيز بنية تحتية بالآلاف، و45 سيارة إسعاف متهالكة في فناء المستشفى.