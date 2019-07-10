بعد نقله.. مدير «صحة جمصة» يكشف المستور في «تخزين الأجهزة»

بعد صدور قرار بنقله.. مدير إدارة جمصة الصحية: المستشفى المركزي لا يرقى لكونه وحدة طب أسرة وخاطبت المديرية مرارا بتشغيل أجهزة العناية المركزة بدلًا من تحويل المرضى.

تحرير:رانيا الديداموني ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

مستشفى جمصة - صورة إرشيفية

أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قرارًا بنقل الدكتور مصباح الشربيني مدير إدارة جمصة الصحية وإلحاقه للعمل بالإدارة العامة للطب الوقائي، وذلك عقب اطلاعه على تقرير لجنة الفحص الصادر من مديرية الصحة، عن خروج مدير الإدارة الصحية عن مقتضى الواجب الوظيفي والامتناع عن نقل جهاز التنفس الصناعي إلى مستشفى منية النصر، وعدم تنفيذ قرار التفتيش المالي والإداري وإدارة التدريب والمدارس بعودة مدرسة تمريض جمصة للبنات، عقب مداهمة النيابة الإدارية للمستشفى واكتشاف تدني مستوى الخدمات الطبية بمستشفى جمصة.

من جانبه، قال الدكتور مصباح الشربيني، مدير الإدارة الصحية بمدينة جمصة، إنه لم يتسلم قرار نقله حتى الآن، وأنه علم بالقرار من البيان الإعلامي الصادر عن المحافظة، أول أمس الاثنين، مؤكدًا أنه سيتقدم بكل المستندات التي تثبت سعيه لتطوير المستشفى وعدم إهماله في العمل. وأشار في تصريحات لـ"التحرير" إلى مخاطبته