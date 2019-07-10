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بعد نقله.. مدير «صحة جمصة» يكشف المستور في «تخزين الأجهزة»

بعد صدور قرار بنقله.. مدير إدارة جمصة الصحية: المستشفى المركزي لا يرقى لكونه وحدة طب أسرة وخاطبت المديرية مرارا بتشغيل أجهزة العناية المركزة بدلًا من تحويل المرضى.
تحرير:رانيا الديداموني ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
مستشفى جمصة - صورة إرشيفية
مستشفى جمصة - صورة إرشيفية
أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قرارًا بنقل الدكتور مصباح الشربيني مدير إدارة جمصة الصحية وإلحاقه للعمل بالإدارة العامة للطب الوقائي، وذلك عقب اطلاعه على تقرير لجنة الفحص الصادر من مديرية الصحة، عن خروج مدير الإدارة الصحية عن مقتضى الواجب الوظيفي والامتناع عن نقل جهاز التنفس الصناعي إلى مستشفى منية النصر، وعدم تنفيذ قرار التفتيش المالي والإداري وإدارة التدريب والمدارس بعودة مدرسة تمريض جمصة للبنات، عقب مداهمة النيابة الإدارية للمستشفى واكتشاف تدني مستوى الخدمات الطبية بمستشفى جمصة.
من جانبه، قال الدكتور مصباح الشربيني، مدير الإدارة الصحية بمدينة جمصة، إنه لم يتسلم قرار نقله حتى الآن، وأنه علم بالقرار من البيان الإعلامي الصادر عن المحافظة، أول أمس الاثنين، مؤكدًا أنه سيتقدم بكل المستندات التي تثبت سعيه لتطوير المستشفى وعدم إهماله في العمل. وأشار في تصريحات لـ"التحرير" إلى مخاطبته
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النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة. جاء ذلك بجلسة اليوم الأربعاء، إذ استعرض النائب حسين عيسى، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يؤجل مد الطوارئ.. وعبدالعال للنواب: متغيبوش بكرة

تسبب النصاب القانوني بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء، في تأجيل طرح التصويت على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر مقبلة، بدءًا من 25 يوليو المقبل، على أن يتم طرحها بجلسة غدٍ الخميس، إذ طالب رئيس المجلس الأعضاء بضرورة الحضور في جلسة غد، حرصا على المصلحة العامة قائلا: "تيجو بكرة الجلسة دي مفيهاش هزار، ثلثا الأعضاء لازم يحضروا بجلسة الخميس". جاء ذلك بجلسة النواب المسائية اليوم الأربعاء، التى قرّر المجلس فيها عرض قانون التأمينات والمعاشات الذي تم الانتهاء منه من قبل لجنة القوى العاملة.
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السيسي يبحث مشروعات الربط الكهربائي والعدادات الذكية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء عرض جهود تطوير منظومة الكهرباء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الإطار، وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث قطاع الكهرباء بشكل كامل بما يلبي احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
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عبد العال يحذر الحكومة: لا بد من حضور الوزير شخصيا للبرلمان

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة من تدني تمثيلها في الجلسات العامة، وعدم حضور الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين والملفات العاجلة. وقام عبد العال بالتصويت بالموافقة على حظر حضور مساعدي ونواب الوزراء دون حضور الوزير شخصيا باعتباره أمرا مخالفا للائحة والدستور، ثم أخذ موافقة أعضاء البرلمان بشكل استثنائي على حضور مساعدى وزير الزراعة خلال جلسة اليوم، نظرا لعدم حضور الوزير بشخصه، وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتأكيده أن وزير الزراعة موجود حاليا فى زيارة رسمية لدولة تنزانيا، الأمر الذى أعاقه عن الحضور.
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جمصة-بدون-خدمات-صحية (4)

ما مصير منحة «الصندوق الكويتي» لمستشفيات الدقهلية؟

أجهزة عناية مركزة وغسيل كلوي تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات -منحة من "الصندوق الكويتي"- معبأة في "الكراتين" وملقاة في مخازن 4 مستشفيات بمحافظة الدقهلية، وهي "جمصة وطلخا وميت غمر وشبراهور" التابعة لمركز السنبلاوين، منذ أكثر من عامين ونصف، فيما يلقى عشرات المرضى مصرعهم بسبب سوء الخدمة الطبية بحجة عدم توافر الأجهزة والمعدات اللازمة بالمستشفيات، ويتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى قد تبعد لمسافات طويلة عنهم.
التحقيق-مع-مسؤولين بمستشفى-ميت سلسسيل-بسبب تخزين-أجهزة طبية

بسبب تخزين أجهزة| التحقيق مع مسؤولي مستشفى ميت سلسيل

أحال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أمين المخازن بمستشفى ميت سلسيل، للتحقيق، بعد اكتشاف أجهزة ومعدات -لم تُستخدم- داخل المخازن، وتبين سوء التشوين وحالة التخزين، وعدم استخدامها في الغرض الذي تم شراؤها من أجله، كما قرر إحالة مدير المستشفى و8 أطباء للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل وتدنّي مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى. يأتي هذا عقب زيارة المحافظ المفاجئة للمستشفى، أمس، واطلاعه على كشوف الحضور والانصراف، وتبين تغيب الأطباء عن العمل، وعدم وجود سوى طبيبين، وتردّي الحالة العامة للمستشفى.
سيارة -اسعاف

مغص كلوي لطالب بامتحان اللغة الفرنسية بالدقهلية

أصيب الطالب "م. خ. م - 18 عاما"، بمغص كلوي، اليوم الإثنين، في لجنة مدرسة دنديط الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، في الساعة الأولى من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة لحفظ حق الطالب، وجار اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، ومازال الطالب تحت الملاحظة الطبية. ويتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس على مستوى الدقهلية، ما تسبب في تكدس مروري بعدد من الشوارع، حتى وقت انتهاء اللجان.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

مش هتروحي الحمام.. ماذا حدث داخل مدرسة السنبلاوين بنات؟

لو بنت راجل اعمليها"، جملة جعلت حياة الطالبة "ريناد.ش.س"، البالغة من العمر 17 عامًا، في خطر، إذ قفزت من شباك لجنتها مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية، من الدور الأول علوي، بسبب إصابتها بنزلة معوية، ورفض الملاحظون ذهابها إلى الحمام، بعد شد وجذب مع الملاحظين وفشل جميع محاولات الاستعطاف، حيث لم تتحمل الطالبة الألم واستجابت إلى التحدي وقفزت من الشباك، وسط صراخ وهلع زملائها باللجنة، وذلك أول أمس السبت أثناء امتحان مواد علم النفس والجيولوجيا والرياضة.
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