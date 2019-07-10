بعد فضيحة الاعتذار.. وائل جمعة يهين لاعبي المنتخب

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

وائل جمعة

فتح وائل جمعة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، النار على لاعبي الفراعنة، بعد الإعلان المستفز الذي تم تداوله منذ ساعات، عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من "كان" 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين».

وكتب الصخرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قمة الفشل أن تحضر لفشل قبل بداية عملك. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي". قمة الفشل أن تحضر لفشل قبل بداية عملك. عن لاعبي المنتخب الذين لا يستحقون قميص بلدنا الغالي. — Wael Gomaa (@WaelGomaa) July 10, 2019 وعلمت