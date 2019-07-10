شكرا زوجي.. حكاية امرأة هزمت السرطان بالضحك (فيديو)

"التحرير" ترصد حكايات أمل لسيدات انتصرن على المرض الخبيث يحملن رسالة حب وتسامح وحماس للمقاومات.. ويرصد التقرير معايشة لواحدة من السيدات التي لها قصة خاصة في مواجهة المرض

تحرير:رشا عمار ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

من رحم المعاناة يولد الأمل، السرطان ليس نهاية المطاف، والرحلة مهما طالت ومهما بدت صعبة؛ فإنها لا تخلو من الأمل الكبير، إلى كل من يفتقد الأمل وينظر إلى السماء مناجيًا الله أن يخفف عنه، إلى كل من يتمسكون بالحياة رغم الألم الشديد، إلى كل المقاتلين على جبهات المرض الخبيث، ننقل هذه الرسائل ممن سبقوهم إلى التجربة ومروا إلى بر الشفاء سالمين. حكايات سيدات انتصرن على مرض سرطان الثدي وواصلن الحياة، ووثقوا بأن ما يعجز عنه الأطباء يتكفل به الله، إنه على كل شيء قدير.

ميرفت أو "ميمى" خالد أم لطفلين وواحدة من أشجع السيدات فى محاربة المرض الخبيث، خاضت عدة مراحل من العلاج، لم تشعر يوما بالملل، ولم تفارق الضحكة وجهها، تؤكد أن طفليها أكثر من داعمها فى أثناء فترة العلاج وأن الحياة بجانبهما كانت تستحق الألم واللحظات الصعبة، لا تتوقف عن بث رسائل الأمل على صفحاتها على مواقع

ميرفت أو "ميمى" خالد أم لطفلين وواحدة من أشجع السيدات فى محاربة المرض الخبيث، خاضت عدة مراحل من العلاج، لم تشعر يوما بالملل، ولم تفارق الضحكة وجهها، تؤكد أن طفليها أكثر من داعمها فى أثناء فترة العلاج وأن الحياة بجانبهما كانت تستحق الألم واللحظات الصعبة، لا تتوقف عن بث رسائل الأمل على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى لجميع السيدات.

"التحرير" زارت ميرفت في منزلها وأجرت معها حوارا خاصا تحدثت فيه من القلب عن رحلة الكفاح ودعم زوجها وأبنائها وكيف تعيش حياتها بشكل طبيعي في مرحلة التعافي.



تساءلت "ميمى" عن سبب الانتشار الكبير لمرض سرطان الثدى واستنكرت عدم وجود إحصاءات دقيقة توضح أسباب الانتشار فى مصر، وطالبت بضرورة الاهتمام بالتوعية الطبية ضد عوامل انتشار المرض بهذا الشكل المفزع.

"السرطان مثل أى مرض يمكنك الانتصار عليه أو تقبل الهزيمة والتسليم بالأمر الواقع"، قالت ميمي لـ"التحرير"، مضيفة: هناك أمراض يُمكن أن نستهين بها تؤدى إلى الموت فى بعض الأحيان، المهم أن يكون لديك القدرة على تقبل الأمور والصبر على البلاء".

وفي قوة وتحدٍ لمرض خبيث، قالت: "أنا لم أستسلم، لأننى كنت على يقين أنه لن يصيبنى شىء إلا ما كتب لى، فارتفع التفاؤل والأمل، والإيمان أن الله هو القادر على الشفاء، كل مَن يرى نهايته وموته بهذا المرض فهو إنسان محبط؛ لأنه لولا الأمل فلن يستطيع الإنسان العيش على هذه الأرض، وأرفض مقولة "مريضة سرطان"؛ لأنها غير مناسبة، وأرى أننى محاربة؛ لأننى استطعت أن أنتصر على عدو شرس".

وعن قصة اكتشافها المرض أوضحت: "أنها قامت بعمل فحص ذاتي ولم تكن تعرف ما هو، ولكنها لاحظت وجود كتلة بالثدي ولم تكن مؤلمة، وبعدها ذهبت للطبيب وأجرت فحوصات واكتشفت إصابتها بالمرض".

"فى البداية طبعًا شعرت بصدمة كبيرة مثل أى إنسان يهاجمه هذا المرض اللعين، ولكنى نظرت حولى فوجدت آلاف السيدات يعانين من نفس المرض وبعضهن كانت فى مرحلة العلاج الأخيرة، وكان هناك تحسن شديد فى حالتها الصحية، لذلك قررت أن أخوض التجربة بإيمان وصبر، وبدأت فى العلاج" هكذا قالت ميمي في شجاعة.



ميمي أضافت: "خضعت لعملية استئصال وبعدها علاج كيماوى، وكان الموضوع صعبا فى بدايته، ولكن بعد ذلك سهلت الأمور كثيرًا، وبخاصة أن مستشفى بهية يهتم بالدعم النفسى والمعنوى للسيدات المريضات مثل العلاج تمامًا، وهناك فريق دعم نفسى متكامل، وأنا فى الوقت الحالى انضممت إليه، هذا الفريق كان مسئولا عن تقديم الاستشارات النفسية وإقناعنا بأهمية مواصلة العلاج والتحلى بالصبر فى مواجهة المرض، واستمرت عملية العلاج عدة سنوات إلى أن تعافيت تمامًا وعدت إلى طبيعتى وأجرى الآن فحوصات شهرية والحمد لله، وأقوم بتقديم دعم نفسى للسيدات فى الوقت الحالى وأنقل تجربتى إليهن لحثهن على مواصلة العلاج".

ميرفت أو "ميمى" كما تحب أن نناديها، قدمت شكرا خاصا لزوجها الذى كان أهم الداعمين لها وساعدها على الشفاء سريعا، وكان دائما بجوارها فى أشد لحظات الألم، قائلة: "زوجى سندنى وكان أهم داعم لى وقت المرض، حتى عندما تساقط شعرى بسبب جرعات الكيماوى، وكنت أرتدى حجابا بالبيت لأنى كنت أشعر بالخجل، رفض ذلك، وكان دائما يقول لى: أنت جميلة وهذه اللحظات الصعبة ستمر وستعود الأمور لطبيعتها ولا تخجلى من أى شىء".