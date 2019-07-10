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شكرا زوجي.. حكاية امرأة هزمت السرطان بالضحك (فيديو)

"التحرير" ترصد حكايات أمل لسيدات انتصرن على المرض الخبيث يحملن رسالة حب وتسامح وحماس للمقاومات.. ويرصد التقرير معايشة لواحدة من السيدات التي لها قصة خاصة في مواجهة المرض
تحرير:رشا عمار ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
ميرفت السيد
ميرفت السيد
من رحم المعاناة يولد الأمل، السرطان ليس نهاية المطاف، والرحلة مهما طالت ومهما بدت صعبة؛ فإنها لا تخلو من الأمل الكبير، إلى كل من يفتقد الأمل وينظر إلى السماء مناجيًا الله أن يخفف عنه، إلى كل من يتمسكون بالحياة رغم الألم الشديد، إلى كل المقاتلين على جبهات المرض الخبيث، ننقل هذه الرسائل ممن سبقوهم إلى التجربة ومروا إلى بر الشفاء سالمين. حكايات سيدات انتصرن على مرض سرطان الثدي وواصلن الحياة، ووثقوا بأن ما يعجز عنه الأطباء يتكفل به الله، إنه على كل شيء قدير.
ميرفت أو "ميمى" خالد أم لطفلين وواحدة من أشجع السيدات فى محاربة المرض الخبيث، خاضت عدة مراحل من العلاج، لم تشعر يوما بالملل، ولم تفارق الضحكة وجهها، تؤكد أن طفليها أكثر من داعمها فى أثناء فترة العلاج وأن الحياة بجانبهما كانت تستحق الألم واللحظات الصعبة، لا تتوقف عن بث رسائل الأمل على صفحاتها على مواقع
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خسوف القمر

هل الخسوف هو بداية الشهور الهجرية؟.. البحوث تجيب

أصدر معهد البحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، بيانًا قال فيه، إن العالم يشهد خسوفًا جزئيا للقمر، الثلاثاء المقبل، إذ يُرى هذا الخسوف في المناطق التالية: «أستراليا– قارة آسيا عدا الشمال الشرقي منها، وقارة إفريقيا، وقارة أوروبا عدا شمال إسكندنافيا، ومعظم أمريكا الجنوبية». وتستغرق مراحل الخسوف كلها منذ اقتران القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى وأخيرًا مغادرتها لها لينتهي الخسوف تمامًا مدة قدرها خمس ساعات وثمانيا وثلاثين دقيقة تقريبًا.
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«بنصفّي الدارسين».. هل ينتهي التعليم المفتوح في مصر؟

أسدل البرلمان الستار على تعديلات قانون المحاماة الجديدة بعد أن كانت محل خلاف بين أعضاء مجلس النواب على مدار ثلاث سنوات ماضية، كانت هى عمر مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات داخل أروقة البرلمان، الساعات الأخيرة قبل الموافقة على القانون من حيث المبدأ شهدت شدا وجذبا بين أعضاء مجلس النواب تحديدا بشأن المادة رقم 13 من مشروع القانون التي تقضي بعدم أحقية طلاب التعليم في الالتحاق بنقابة المحامين، وهو الشرط الذى اعتبره البعض المسمار الأخير فى نعش التعليم المفتوح.
الحكم على قضية تيران وصنافير بمجلس الدولة-6

قرار قضائي بإعادة انتخابات غرفة التجارة بالقليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية دائرة الاستشكال بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات. جاء الحكم أن المحكمة تقضي بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المدعي في الدعوي رقح 6904 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين.
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الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. ? وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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سرطان-الثدي

ناجية من سرطان الثدي.. قهرت اليأس فانتصرت

اليأس كلمة لا يرددها إنسان إلا بعد فقدانه الأمل واستسلامه للأمر الواقع، كأن يمرض فيفقد الأمل فى العلاج فيستسلم للموت بكل سهولة. هذا ما يحدث مع الكثيرات من النساء بعد إصابتهن بمرض سرطان الثدى، فالمرأة دائما تتعامل بعواطفها، وأغلب النساء لا يتمكنّ من السيطرة على حالات الاكتئاب التى تصيبهن نتيجة المواقف السيئة التى يتعرضن لها فى حياتهن، ويتجاهلن بشكل لا إرادى أن السرطان وغيره من الأمراض تحتاج إلى حالة نفسية جيدة، والتمسك بالأمل والثقة الكاملة بأن خوض المعركة يحتاج إلى الإرادة والرغبة فى العلاج والحياة. هذا ما تنصح به إحدى الناجيات من سرطان الثدى.
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بعد تعافيها.. سيدة تحكي قصتها مع سرطان الثدي

لحظة فارقة فى حياة أى امرأة عندما يطلب منها الأطباء أخذ عينة من ورم ظهر لها بشكل مفاجئ فى منطقة الثدى، وبعد انتظار ما يقرب من 15 يوما، تذهب للحصول على نتيجة العينة فيخبرها الطبيب أنها أصيبت بمرض سرطان الثدى، فى تلك اللحظة يتوقف الزمن وتسيطر عليها حالة من التوتر النفسى سرعان ما تتحول إلى نوبات من البكاء، وقد تصل فى كثير من الأحيان إلى حالة من الاكتئاب، ولكن بعد أن تدرك أنها فى معركة، تبدأ فى التماسك وتجهيز أسلحتها للتخلص من هذا المرض اللعين، لذا هناك سيدات انتصرن فى معركتهن مع سرطان الثدى ولكن وراء المعركة كواليس كثيرة أدت إلى الانتصار.
ملتقى-بناة-مصر‎

شركات المقاولات المصرية تسعى للفوز بإعمار دول الجوار

انطلقت فعاليات ملتقى «بناة مصر»، اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، الذي يبحث فى دورته الخامسة الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية فى إعادة إعمار دولتى ليبيا والعراق، والمشاركة في مشروعات الربط التى تعتزم مصر إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، حيث يلتقى من خلاله 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي وعربى، لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة السمراء. فهل ينجح في اقتحام هذه الأسواق أم لا؟
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السيسي لـ«بن زايد»: مصر تدعم أمن واستقرار الإمارات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة". وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.
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