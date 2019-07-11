دراسة: الرقص يبطئ آثار شيخوخة المخ لدى كبار السن

بالإضافة إلى تقوية منطقة الحصين في الدماغ المسؤولة عن تكوين ذكريات جديدة، فإن الرقص يحسن القدرة على التحمل والمرونة والتوازن وتنسيق الجسم
إذا كنت تجلس في منزلك الآن، فما رأيك أن تفتح الموسيقى وترقص قليلا، لتدع روحك تطير حولك في كل حركة تقوم بها، وتشعر بأنك هائم وحدك في مكان ليس به بشر، فالرقص ليس مفيدا لروحك فقط، ولكن لعقلك وجسمك.
منذ سنوات عديدة، وجد الباحثون أن النشاط البدني لديه القدرة على تخفيف الانحلال الذي يحدث في بنية الدماغ، مما يسبب ضعف الإدراك نتيجة التقدم في العمر، كما أنه يعمل على تحسين المرونة العصبية، ولكن ماذا عن تأثير الرقص على صحة العقل؟
دعنا نعرف وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
يتطلب الرقص بعض المهارات الحركية، بالإضافة إلى تفكير مرتبط به، فممارسة الرقص ليست من أجل المتعة فقط، ولكنه جيد للعقل أيضا.
كيف يحمي الرقص دماغك؟
ليس عليك أن تكون من عشاق الحفلات للاستمتاع بالرقص، فمثلما تمارس الجري أو المشي، يمكن للرقص أن يجعلك شبابا عند ممارسته بانتظام.
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يتطلب الرقص بعض المهارات الحركية، بالإضافة إلى تفكير مرتبط به، فممارسة الرقص ليست من أجل المتعة فقط، ولكنه جيد للعقل أيضا.
كيف يحمي الرقص دماغك؟
ليس عليك أن تكون من عشاق الحفلات للاستمتاع بالرقص، فمثلما تمارس الجري أو المشي، يمكن للرقص أن يجعلك شبابا عند ممارسته بانتظام.
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قارنت دراسة نُشرت في مجلة «الحدود في علم الأعصاب البشرية» بين أساليب الرقص المختلفة، مثل موسيقى الجاز وأمريكا اللاتينية والتمارين التقليدية، كما بلغ متوسط عمر الأفراد الذين شاركوا في الدراسة 68 عامًا.
بعد 18 شهرًا من روتين الرقص الأسبوعي، اكتشف الباحثون أن بنية الدماغ لجميع المشاركين قد حققت تحسينات جذرية، خاصة، في منطقة الحصين
-منطقة في الدماغ مسؤولة عن خلق ذكريات جديدة- كما ترتبط أيضا بالتعلم والعواطف، وبالتالي فإن تلك المنطقة لها علاقة بمرض الألزهايمر وفقدان الذاكرة.. يهمك أن تعرف عادات صحية تبعدك عن ضغط العمل والقلق.
الرقص يحسن الصحة البدنية والدماغية
بالإضافة إلى تقوية منطقة الحصين في الدماغ، فإن الرقص يحسن القدرة على التحمل والمرونة والتوازن وتنسيق الجسم.
في كثير من الأحيان، يمكن أن تكون الإصابة الناجمة عن السقوط قاتلة لكبار السن، حيث يموت واحد من بين كل ثلاثة أشخاص بالغين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر خلال 12 شهرًا من إصابته بكسر في الفخذ، نتيجة فقدان التوازن المسؤول عنه المخ.. اعرف ما التراخوما التي تهدد سكان العالم بالعمى؟
وعند ممارسة الرقص فإنه يعمل على تحسين التوازن والحفاظ على بنية الدماغ لدى كبار السن، حيث يجمع بين التمارين الهوائية، والمهارات الحسية، والمطالب المعرفية، وتقليل خطر الإصابات المختلفة.
كما أن الحاجة إلى تذكر خطوات الرقص، والتمسك بشريكك بالطريقة الصحيحة لتنفيذ الحركات، أو التعرف على الإيقاع والتحرك، ومجرد الشعور بإيقاع الموسيقى والانتقال بمفردك، كلها متطلبات لها علاقة بحواسك.
ويعتقد الباحثون أن التحسينات التي طرأت على التوازن قد تكون راجعة إلى تعلم الكوريغرافيا -فن تدوين الرقص- الأمر الذي يتطلب تنسيق خطى وتناسق حركات الذراع جنبًا إلى جنب مع تغيرات السرعة والإيقاع.. اقرأ أيضا: تخلص من نوبات الهلع بممارسة الرياضة والاسترخاء.
كما لا ينبغي الاستهانة بالجانب الاجتماعي للرقص، فهناك أشكال منه يجب تنفيذها بوجود مجموعة من الأفراد، وبالتالي يمكن أن يقلل من مشاعر العزلة والضغط الاجتماعي، وبالتالي يسهم في التخلص من الاكتئاب والانحدار المعرفي.
بغض النظر عن النوع الذي تتعلمه، فإن الرقص نشاط متعدد المهام يجمع بين الجوانب المعرفية والجسدية والاجتماعية في وقت واحد، وبالتالي يساعد في إبطاء آثار الشيخوخة المتعلقة بالمخ.
بعد إثبات الدراسات أن الرقص يحمل فوائد إيجابية على الشيخوخة والصحة العامة، فيجب ممارسته قدر المستطاع ولكن ماذا إذا كنت لا تحب الرقص؟ فكر في الأمر على أنه يعزز من قوة عقلك كما أنه طريقك للحفاظ على صحتك ولياقتك البدنية.