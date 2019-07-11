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دراسة: الرقص يبطئ آثار شيخوخة المخ لدى كبار السن

بالإضافة إلى تقوية منطقة الحصين في الدماغ المسؤولة عن تكوين ذكريات جديدة، فإن الرقص يحسن القدرة على التحمل والمرونة والتوازن وتنسيق الجسم
تحرير:فيروز ياسر ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الرقص لكبار السن
الرقص لكبار السن
إذا كنت تجلس في منزلك الآن، فما رأيك أن تفتح الموسيقى وترقص قليلا، لتدع روحك تطير حولك في كل حركة تقوم بها، وتشعر بأنك هائم وحدك في مكان ليس به بشر، فالرقص ليس مفيدا لروحك فقط، ولكن لعقلك وجسمك. منذ سنوات عديدة، وجد الباحثون أن النشاط البدني لديه القدرة على تخفيف الانحلال الذي يحدث في بنية الدماغ، مما يسبب ضعف الإدراك نتيجة التقدم في العمر، كما أنه يعمل على تحسين المرونة العصبية، ولكن ماذا عن تأثير الرقص على صحة العقل؟ دعنا نعرف وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
يتطلب الرقص بعض المهارات الحركية، بالإضافة إلى تفكير مرتبط به، فممارسة الرقص ليست من أجل المتعة فقط، ولكنه جيد للعقل أيضا. كيف يحمي الرقص دماغك؟ ليس عليك أن تكون من عشاق الحفلات للاستمتاع بالرقص، فمثلما تمارس الجري أو المشي، يمكن للرقص أن يجعلك شبابا عند ممارسته بانتظام. اقرأ أيضا: النساء على شكل كمثرى
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لماذا-نشعر-بالعطش بعد -شرب-المياه

إذا شعرت بالعطش بعد تناول المياه.. قد يكون «السكري»

هل جربت في مرة الشعور بالجفاف أو قلة الترطيب بعد شرب المياه مباشرة؟ من المؤكد أن الجميع مر بهذه الحالة، فالشعور بالعطش بشكل عام هو عبارة عن إشارات إلى أنك بحاجة إلى تناول المياه ليقوم الجسم بوظائفه بشكل سليم وصحيح، فمن الطبيعي أن تشعر بالعطش بعد ممارسة التمرينات الرياضية، أو بعد يوم مرتفع في درجة الحرارة، أو ربما بعد تناول طعام مليء بالتوابل؛ لذا يجب عليك ألا تتناول المياه عند الشعور بالعطش فقط، ولكن احرص على شرب ما يقرب من 3 ألتار من المياه يوميا، نقلا عن "times of india".
صحة-الكبد

علامات تكشف أن الكبد لا يتخلص من السموم جيدا

يؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة مختلفة في جسم الإنسان، ففي كل يوم يدعم حياتك اليومية من خلال تزويدك بالطاقة، ومكافحة العدوى، وإزالة السموم، والمساعدة في مكافحة تجلط الدم، بالإضافة إلى تنظيم الهرمونات وأكثر من ذلك بكثير. إن الكبد يقوم بالكثير من الوظائف في الجسم؛ لذلك عندما لا يعمل على النحو الأمثل، لا بد من ملاحظتك هذا الأمر لأنه في تلك الحالة قد تُخزن السموم والدهون في خلايا الكبد. إليك علامات تحذير مبكرة تنذرك بأن الكبد يعمل ببطء، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
أنسولين-للأنف

دراسة: بخاخة أنسولين للأنف تحسن وظائف المخ والذاكرة

عندما تسمع أن مرض السكري قد بلغ حدّته، أي تزايدت نسبته بشكل كبير، ستجد أن الأطباء يوصون بأخذ حقن من الأنسولين للحفاظ على توازن معدلات السكر في الجسم، وبطريقة أخرى فإن الأنسولين دائما مرتبط بمرضى السكري، إلا أنه توجد دراسة جديدة وضحت بعض الاستخدامات الجديدة للأنسولين، فكشفت الأبحاث عن أن بخاخة للأنف معبأة بالأنسولين تساعد فى التعزيز من الذاكرة بالنسبة للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وذلك من خلال تحسين الاتصال بين مناطق المخ، نقلا عن "daily mail".
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