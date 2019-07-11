دراسة: الرقص يبطئ آثار شيخوخة المخ لدى كبار السن

بالإضافة إلى تقوية منطقة الحصين في الدماغ المسؤولة عن تكوين ذكريات جديدة، فإن الرقص يحسن القدرة على التحمل والمرونة والتوازن وتنسيق الجسم

تحرير:فيروز ياسر ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الرقص لكبار السن

إذا كنت تجلس في منزلك الآن، فما رأيك أن تفتح الموسيقى وترقص قليلا، لتدع روحك تطير حولك في كل حركة تقوم بها، وتشعر بأنك هائم وحدك في مكان ليس به بشر، فالرقص ليس مفيدا لروحك فقط، ولكن لعقلك وجسمك. منذ سنوات عديدة، وجد الباحثون أن النشاط البدني لديه القدرة على تخفيف الانحلال الذي يحدث في بنية الدماغ، مما يسبب ضعف الإدراك نتيجة التقدم في العمر، كما أنه يعمل على تحسين المرونة العصبية، ولكن ماذا عن تأثير الرقص على صحة العقل؟ دعنا نعرف وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.

يتطلب الرقص بعض المهارات الحركية، بالإضافة إلى تفكير مرتبط به، فممارسة الرقص ليست من أجل المتعة فقط، ولكنه جيد للعقل أيضا. كيف يحمي الرقص دماغك؟ ليس عليك أن تكون من عشاق الحفلات للاستمتاع بالرقص، فمثلما تمارس الجري أو المشي، يمكن للرقص أن يجعلك شبابا عند ممارسته بانتظام. اقرأ أيضا: النساء على شكل كمثرى