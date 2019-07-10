رياضة

«بيبسي» تجهز ردا على إعلان خروج المنتخب من إفريقيا

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أكدت مصادر بشركة "بيبسي" أن اجتماعا جرى بين قيادات الشركة اليوم، للرد على ما نُشر من إعلان يضم نجوم المنتخب يوجهون من خلاله رسالة اعتذار للجماهير عن الخروج من البطولة، وهو الإعلان الذي بدا عليه أنه مسجل منذ فترة قبل بدء البطولة، وتم تأجيل نشره لحين انتهاء مسيرة المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2019، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان تم نشر الإعلان بعلم شركة بيبسي أم بدونه، إلا أن قنواتهم الرسمية على مواقع السوشيال ميديا لم تنشر الإعلان حتى كتابة هذه السطور، في الوقت الذي تحضر فيه الشركة ردا رسميا على الجدل الذي حدث على مدار الساعات الماضية بسبب الإعلان.
وشارك عدد من لاعبي المنتخب، في مقدمتهم كابتن الفريق أحمد المحمدي، ومحمود علاء، ومحمود حسن تريزيجيه، وطارق حامد، وأحمد حسن كوكا، ونبيل عماد دونجا، في إعلان لشركة بيبسي، ظهروا خلاله وهم يقدمون اعتذارا للجماهير بعد الإخفاق في تخطي دور الـ16 من أمم إفريقيا. الإعلان الذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي
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