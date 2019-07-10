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لجان لكشف حقيقة ظهور حمى التيفود في شبين القناطر

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، فريقين من الطب الوقائى بمديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إلى قرية تل بنى تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، بعد انتشار أنباء عن ظهور حالات من حمى التيفود بين عدد من الأهالي الذين قاموا بعمل تحاليل، وتم تحويلهم لمستشفى الحميات ببنها لتلقي العلاج، كما طالبت بإعداد تقرير واف حول حقيقة الأمر من عدمه والوقوف على حجم المشكلة والتعامل معها إن وجدت، قبل تفاقمها وانتشارها بين المواطنين.
وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن الشركة أرسلت لجنة لعمل تحاليل للمياه للوقوف وأخذ عينات من المنازل والمحال التجارية، مردفا: "لو طلع السبب من عندنا نتحاسب"، وطالب بعدم التسرع فى الحكم بأن مياه الشرب وراء ظهور المرض. وأعلنت مديرية الصحة فى القليوبية تشكيل فريق
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النائب-صلاح-عيسى

نجل صلاح عيسى بعد رفع الحصانة: والدي سيثبت براءته

أغلق النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، هاتفه المحمول منذ مساء أمس، وذلك عقب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عنه بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بعد اتهامه بـ"الرشوة"، إذ سيخضع لتحقيقات النيابة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وتُوجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مليون جنيه على سبيل الرشوة.
مجلس-النواب (1)

«عاملة البرلمان» توافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم بشكل نهائي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير الخاص به وإحالته لمكتب المجلس، لمناقشته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، إذ يستهدف المشروع فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا،
الدكتور-منصور-عبد الوهاب

تشييع جثمان «أشهر مترجم عبري» من مسجد السيدة نفيسة

ودّعت كلية الألسن بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، وشارك المئات من طلاب وزملاء الفقيد في تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة. ونعت الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، وبالنيابة عن الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بالكلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
طهارة-طفل

بعد بتر عضو ذكري..كيف تواجه الدولة عيادات بير السلم؟

خلال الفترة الأخيرة، زاد ضحايا الإهمال الطبي بالمستشفيات والعيادات الخاصة، دون النظر إلى حقوق المريض وحمايته فى إطار القانون، وآخرهم ما حدث بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة، حيث اتهم مواطن ممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية «طهارة» له، مما تسبب فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الدولة لعيادات بير السلم، وما المسئولية القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية؟ وهل سيتم تغليظ العقوبة الجنائية على من يثبت تورطهم فى الإهمال؟
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حوار-محمد-عودة (2)

رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".
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إخلاء 6 عقارات بسبب كسر ماسورة صرف بالإسكندرية

أعلنت إدارة حي وسط بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء 6 عقارات في شارع حسين أبو علي بمنطقة محرم بك، وسط المحافظة، وذلك بسبب تأثرها الشديد إثر تعرض ماسورة صرف صحي للكسر، ما ترتب عليه حالة من الفزع والقلق بين سكان المنطقة. حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوجود كسر في ماسورة صرف صحي بالعنوان المشار إليه، وتأثر بعض العقارات المحيطة، بسبب تراكم كميات كبيرة من المياه أسفل هذه العقارات.
عادل-الغضبان

تغيير أسماء مستشفيات «التأمين الصحي» في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تغيير أسماء عدد من مستشفيات المحافظة، بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تنطلق تجريبيا اعتبارًا من أول يوليو المقبل ولمدة شهرين. وأشار الغضبان، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أنه سيتم تغيير اسم مستشفى بورفؤاد العام ليصبح مستشفى "الحياة بورفؤاد"، ومستشفى بورسعيد العام يطلق عليه اسم مستشفى "السلام بورسعيد"، ومستشفى النصر للأطفال يصبح اسمه مستشفى "أطفال النصر التخصصي".
التبرع-بالدم (7)

10 أسباب وراء التخوف من التبرع بالدم في الشارع

نداءات يومية يطلقها عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، يطالبون من خلالها الجميع بالتوجه إلى إحدى المستشفيات للتبرع بالدم وإنقاذ إنسان مريض من الموت، وبالفعل تحظى مثل هذه النداءات بمصداقية؛ لأنها تدعو الجميع للذهاب إلى مريض معين فى المستشفى مع وضع بياناته وطريقة الوصول إليه للتبرع بالدم، ولكن على النقيض تماما يعزف غالبية المواطنين عن الاستجابة لطلب سيارات الإسعاف المتجولة بالشارع للتبرع بالدم، بل ويشعرون بحالة من الفزع مع إلحاح أحد المسئولين عن السيارة عليهم للتبرع بالدم، ولكن الرفض ليس رفضا لمساعدة المرضى وإنما رفضا للتبرع بسيارة الإسعاف.
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