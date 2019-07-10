لجان لكشف حقيقة ظهور حمى التيفود في شبين القناطر

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

صورة أرشيفية

وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، فريقين من الطب الوقائى بمديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إلى قرية تل بنى تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، بعد انتشار أنباء عن ظهور حالات من حمى التيفود بين عدد من الأهالي الذين قاموا بعمل تحاليل، وتم تحويلهم لمستشفى الحميات ببنها لتلقي العلاج، كما طالبت بإعداد تقرير واف حول حقيقة الأمر من عدمه والوقوف على حجم المشكلة والتعامل معها إن وجدت، قبل تفاقمها وانتشارها بين المواطنين.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن الشركة أرسلت لجنة لعمل تحاليل للمياه للوقوف وأخذ عينات من المنازل والمحال التجارية، مردفا: "لو طلع السبب من عندنا نتحاسب"، وطالب بعدم التسرع فى الحكم بأن مياه الشرب وراء ظهور المرض. وأعلنت مديرية الصحة فى القليوبية تشكيل فريق