«نبقة».. عالم الحارة عند نجيب محفوظ في القصة القصيرة

رغم أن أديب نوبل نجيب محفوظ قد امتهن الرواية وأمسك جيدًا بتلابيبها وكانت العلاقة فما بينهما وثيقة ووطيدة، إلا أنه كتب العديد من القصص القصيرة نشر آخرها في العام الماضي

تحرير:كريم محجوب ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

قدّم الأديب والروائي العالمي نجيب محفوظ قرابة الـ35 رواية صدر أولها "عبث الأقدار" في عام 1938، ثم توالى فيضه الإبداعي الروائي بصفة مستمرة حتى عام 1988 بصدور آخر رواياته "قشتمر"، لم يتوقف بين هذين التاريخين سوى في فترة ثورة 1952 وأعقابها. أعطى نجيب محفوظ للرواية ما لم يعطه لأي نوع أدبي آخر رغم أنه بدأ مراحل كتاباته الأولى بالمقالات الفلسفية التي شرع في كتاباتها وهو طالب في المرحلة الثانوية، ثم القصص القصيرة التي توجه إليها في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، إلا أن علاقته بالرواية كانت تحمل طابعا آخر.

ارتبط اسم نجيب محفوظ بالرواية المصرية، وارتبطت الرواية باسم نجيب محفوظ، لكن ماذا عن علاقة الأديب العالمي بالقصة القصيرة؟ كما بدأ نجيب محفوظ كتاباته الأولى بالقصة القصيرة اختتمها أيضًا بها، فبعد أن قدّم روايته الأخيرة "قشتمر"، قدّم نحو 6 مجموعات قصصية آخرها "أحلام فترة النقاهة" التي نُشرت في عام 2004،

ارتبط اسم نجيب محفوظ بالرواية المصرية، وارتبطت الرواية باسم نجيب محفوظ، لكن ماذا عن علاقة الأديب العالمي بالقصة القصيرة؟

كما بدأ نجيب محفوظ كتاباته الأولى بالقصة القصيرة اختتمها أيضًا بها، فبعد أن قدّم روايته الأخيرة "قشتمر"، قدّم نحو 6 مجموعات قصصية آخرها "أحلام فترة النقاهة" التي نُشرت في عام 2004، حتى كانت المفاجأة في العام الماضي، حيث صدرت عن دار "الساقي" اللبنانية مجموعة قصصية جديدة للأديب الراحل وهي "همس النجوم".

وتعود قصة تلك المجموعة إلى صندوق صغير أهدته السيدة أم كلثوم نجيب محفوظ إلى الصحفى محمد شعير، يحتوى على بعض المراسلات ومخطوطات لروايات وجوابات، وبين تلك الأوراق أزال الصحفى الغبار عن بعض القصص التي قد نشر محفوظ بعضًا منها سلفًا في إحدى المجلات، لكنها لم تصدر في كتاب يجمعها، حتى تسلمتها دار الساقي في عام 2018.

تحتوي تلك المجموعة القصصية "همس الجنون" على عناوين مثل: "مطاردة" و"توحيدة" و"ابن الحارة" و"نبوءة نملة" و"بونا عجوة" و"السهم" و"همس النجوم" و"العمر لعبة" و"دعاء الشيخ قاف"، وبين تلك العناوين التي قد نُشرت سلفًا قصة لم ترَ النور مسبقًا وهي قصة "نبقة في الحصن القديم" التي سنتعرف عليها كمثال للقصة القصيرة عند كاتب الرواية العالمي نجيب محفوظ.

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لا تختلف "همس النجوم" عن باقي كتابات نجيب محفوظ، فالحارة حاضرة والشيوخ والفتوات والمجانين والدراويش وأولياء الله الصالحين، وأصحاب الركامات، موجودون، وبالكاد لا تختلف "نبقة في الحصن القديم" عن باقي قصص تلك المجموعة.

"نبقة" هو الابن الأخير لـ"آدم السقاء" الذي أنجبه بعد وفاة تسعة أبناء له في الوباء الكبير، وهو ما يدفع الأب لتسليمه إلى إمام الزاوية لخدمتها حينما بلغ سن السابعة وفاءً لنذر قد نذره، إذا حفظه الله ولم يلحق بإخوته، وقال لأصحابه: "خدمة بيت الله أشرف خدمة، وبين الصلوات والأدعية والدروس يتشرب قلبه النور والبركة".

كان أكثر وقت "نبقة" يقضيه في الزاوية وأقل وقته في الحارة مع الأصدقاء، وعُرف عنه حبه للحصن القديم الموجود فوق القبو، وكان دائما ما يسأل أي شخص عن الموعد الذي يفتح فيه بابه، وحينما بلغ سن العاشرة طلب ذات يوم من إمام الزاوية، أن يذهب لزيارة قبر والديه، وبعد جدال وافق الإمام وذهب "نبقة" إلى هناك.

"ذهب نبقة ولم يرجع في الوقت المتوقع، ومر على غيابه ثلاثة أيام، وقلق الإمام وظن أن الصبي اختار لحياته سبيلا جديدا أو أنه حدث له حادث، وكاشف شيخ الحارة بمخاوفه وأرسل الشيخ خفيرًا للبحث عنه، ولكن قبل انقضاء اليوم الثالث بساعات رئي الصبي قادمًا من ناحية القبو".

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لم يأتِ "نبقة" الذي يعرفه الإمام ولا الناس، حينما سأله الإمام عن سبب تأخره أجابه بأنه كان في ضيافة الراحلين يعطونه المعرفة والقدرة، يستنكر الإمام فعلته: "أجننت يا نبقة؟ أم مسّك عفريت؟"، وبعدها تغيرت معاملة الفتى، ورفض أن يستمر في الزاوية وأن يكون خادمًا لإمامها، ورحل عنها وصار حديث الناس في الحارة.

"نبقة: أستودعك الله يا إمام، يسأله: أنت ذاهب إلى أين؟ يجيبه: لم أعد أصلح لأكون خادمًا لك ولا أنت تصلح لتكون سيدًا لي، يصيح الإمام: عليك لعنة الله".

طريق جديد اختاره "نبقة" يبدأ من خلاله رحلة جديدة، فما من أحد إلا أوقفه "نبقة" ووعظه، سواء كان من الأعيان أو من الفقراء الحرافيش، وكان يعلم عن الناس فضائحهم ومصائبهم التي ارتكبوها وأسرار لا يعرفها أحد وكان يذكرهم بها، وكانت الناس في حيرة من أمره: "من أين يجيئ ذلك الصبي بتلك الأسرار؟"، سادت حالة من الذعر والقلق، وانتشرت الفتن والخصومات في الحارة.

"يعترض كثيرون من وجوه الحارة، يبدأ كلامه عادة بقوله: "اخجل من نفسك"، أو "كيف سولت لك نفسك أن تفعل ذلك"، أو "أمازلت تتظاهر بالوقار؟"، وعقب تلك الافتتاحية يذكر فضيحة من الفضائح الأخلاقية أو المالية".

حصل صخب وغضب في الحارة، وحينما بلغت الأمور أوجها تعرض له الإمام بالضرب، لكنه لم يؤثر فيه بسبب القوة الجديدة التي استمدها، أزاحه بقوة وتقهقر الإمام ونابته حالة من الخوف الشديد، توجه شيخ الحارة إلى "نبقة" وظل يضربه بقوة أمام أهل الحارة، وهو لا يحرك ساكنًا وكأنه يزداد قوة.

"رماه الإمام بالكفر وانقض عليه مصممًا على أخذه بالقوة، ولكن الصبي دفعه بالقوة الجديدة التي استمدها من المجهول، غضب شيخ الحارة غضبًا شديدًا، وهجم على الصبي بعصاه، ضربه أولا بخفة فلم يبال ولم يتحرك، فراح يقوي من ضرباته والصبي يتلقاها بهدوء والناس ينظرون في ذهول، وبدا أن الصبي يزداد قوة واحتمالا وكان أمرا بالغ الغرابة".

تناثرت الأحاديث بعد ذلك عن "نبقة"، فهناك من اعتقدوا بأنه مات، وآخرون قالوا إنه قبض عليه، وأما سكان القبو فقالوا إنه مازال حيا ويرونه وتزداد قوته كل يوم.

"قيل إن نبقة قبض عليه، وقيل إن الأقدام داسته، أما سكان القبو فقد أكدوا أنه حي وأنهم رأوه يتجول فيما وراء القبو، وأنه كان مع كل خطوة يكبر ويتضخم ويتعملق ويمتد في جميع النواحي حتى تعذر عليهم أن يروا رأسه المنطلق في الفضاء، ومازال قوم يعتقدون أنه مقيم حتى اليوم في الحصن القديم".