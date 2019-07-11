فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«نبقة».. عالم الحارة عند نجيب محفوظ في القصة القصيرة

رغم أن أديب نوبل نجيب محفوظ قد امتهن الرواية وأمسك جيدًا بتلابيبها وكانت العلاقة فما بينهما وثيقة ووطيدة، إلا أنه كتب العديد من القصص القصيرة نشر آخرها في العام الماضي
تحرير:كريم محجوب ١١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
قدّم الأديب والروائي العالمي نجيب محفوظ قرابة الـ35 رواية صدر أولها "عبث الأقدار" في عام 1938، ثم توالى فيضه الإبداعي الروائي بصفة مستمرة حتى عام 1988 بصدور آخر رواياته "قشتمر"، لم يتوقف بين هذين التاريخين سوى في فترة ثورة 1952 وأعقابها. أعطى نجيب محفوظ للرواية ما لم يعطه لأي نوع أدبي آخر رغم أنه بدأ مراحل كتاباته الأولى بالمقالات الفلسفية التي شرع في كتاباتها وهو طالب في المرحلة الثانوية، ثم القصص القصيرة التي توجه إليها في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، إلا أن علاقته بالرواية كانت تحمل طابعا آخر.
ارتبط اسم نجيب محفوظ بالرواية المصرية، وارتبطت الرواية باسم نجيب محفوظ، لكن ماذا عن علاقة الأديب العالمي بالقصة القصيرة؟ كما بدأ نجيب محفوظ كتاباته الأولى بالقصة القصيرة اختتمها أيضًا بها، فبعد أن قدّم روايته الأخيرة "قشتمر"، قدّم نحو 6 مجموعات قصصية آخرها "أحلام فترة النقاهة" التي نُشرت في عام 2004،
اقرأ المزيد
كتاب-ميشيل-أوباما

ميشيل أوباما الأعلى مبيعا بقائمة «نيويورك تايمز»

تصدرت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لـ"داليا أوينز" قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع، لتفرض وجودها بالقائمة على مدار 42 أسبوعا، بينما جاءت رواية "رد انتقامي" لـ"براد ثور" في المركز الثاني، وأعقبهما في المركز الثالث رواية "فقدوا ووجدوا" لـ"دانيل ستيل"، بينما كان المركز الرابع من نصيب رواية "صيف في 69" للكاتب "إيلين هيلد براند"، واختتمت القائمة بالرواية الخامسة والأخيرة من نوعية الكتب الأدبية برواية "الحساب" لـ"جون جريشام".
يوسف ادريس (1)

المرتبة المقعرة ليوسف إدريس| نائم ينتظر تغيير الدنيا

كما كل شيء، تأثرت الأشكال الأدبية بسرعة العصر الحديث، والمستجدات اليومية، والتغيير المستمر لتلك المستجدات، وأسهمت تلك العوامل وغيرها، في ظهور فنون أدبية جديدة، وتطوير أخرى غير التي اعتادها القارئ من المسرحيات والروايات، وبعدها القصص القصيرة، لكن الذي حل ضيفًا جديدًا على الساحة الأدبية في نهاية القرن الماضي، هو فن "القصة القصيرة جدا" الذي أُطلق عليه العديد من المسميات مثل اللوحات القصصية، الومضات القصصية، المقطوعات القصيرة، وفن الأقصوصة، ويبدو أن تلك الألقاب وغيرها لهذا الفن الوليد، خير إثبات على أنه نتاج هذا العصر السريع المتغير.
هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

افتتاح قاعة الاطلاع في دار الكتب.. الدخول بالمجان

تفتتح دار الكتب والوثائق القومية، غدًا الثلاثاء، قاعة الاطلاع الرئيسية للدار، والبوابة الإلكترونية لها، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الكتب الدكتور هشام عزمي. وأشارت وزارة الثقافة، في بيان، إلى أن افتتاح قاعة الاطلاع أتى بعد إتمام أكبر عملية تطوير وتحديث لها منذ تأسيسها عام 1987، حيث شمل التطوير كافة أرجاء القاعة، إلى جانب تزويدها بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي، بهدف تعزيز الوعى الثقافي وإثراء المجتمع المعرفي، وأضاف البيان أن تدشين الموقع الإلكترونى ليواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ندوة-وتوقيع-كتاب-يوسف-زيدان-فى-معرض-الكتاب (2)

يوسف زيدان يهاجم «أرطغرل»: كذب وتلفيق تاريخي

أثار احتفاء المشاهدين بمسلسل «أرطغرل» التركي، حفيظة الكاتب يوسف زيدان، إذ رأى أنه «مجرد حلقة جديدة من حلقات التآمر السلطوي المفضوح على عقول العرب والمسلمين»، وذلك عبر منشور له على "فيسبوك" قال فيه: «مسلسل أرطغرل الذي تم إنفاق ميزانية هائلة على إنتاجه كذب وتلفيق تاريخي وخرافات، والهدف المعتاد تمجيد القتلة والسفاحين في تراثنا، لتمهيد الذهنية المعاصرة لقبول حكم القتلة والسفاحين المعاصرين، وأما من أراد معرفة شخصية أرطغرل وجماعته، فعليه أن ينظر مثلا للوقائع الفعلية التي ذكرها ابن بطوطة بحياد، في كتابه الشهير (الرحلة تحفة النُّظار)".
نجيب-محفوظ

«نجيب محفوظ والفنون السبعة» غدا في «الدولي للكتاب»

يشهد المركز الدولي للكتاب، في الخامسة مساء غد الخميس، حفل توقيع ومناقشة كتاب «أزمة النقد وانفتاح النص.. نجيب محفوظ والفنون السبعة» لمؤلفه الدكتور محمود الضبع، ويدير اللقاء الدكتور رضا عطية، بحضور أستاذ النقد الفنى الدكتور حمدي النورج، والدكتور محمد الشحات، والدكتور أحمد عبد الحميد. الكتاب يتناول كتابات أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، وعلاقتها بـ"الفنون السبعة" ومنها المسرح والسينما والرسم أو العمارة، وكذلك فروع المعرفة المختلفة كالفلسفة والاجتماع والتراث.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org