حرق طفلة وقتل أبيها.. لماذا كل هذا الانتقام؟

إحدى الجارات استغاثت لإطفاء الحريق وبعد السيطرة عليه تبين لرجال المباحث تكبيل جسد الأب بالحبال وإصابته بطعنات نافذة وقتل طفلته ثم إشعال النيران بالشقة لطمس معالم الجريمة

تحرير:سماح عوض الله ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

«إلحقونا يا ناس.. شقة بتاع البطيخ بتولع» كانت تلك هى الاستغاثة التى أطلقتها إحدى سيدات حلوان، حين رأت النيران تلتهم شقة جارها بائع البطيخ، الذي يقيم وطفلته بمفردهما داخل الشقة، ليحاول الأهالي جاهدين إطفاء النيران، علاوة على الاتصال بقوات الحماية المدنية لإخمادها، بينما فى النهاية عثروا على جثة الرجل الأربعيني ونجلته محترقتين، لكن مشهد الجثتين أكد وقوع جريمة قتل عمد باستخدام أسلحة بيضاء، وأن النيران مجرد ستار فى محاولة لطمس معالم الجريمة وتضليل رجال المباحث، الذين كونوا فريق بحث لكشف هوية القاتل.

محتويات الشقة احترقت عن آخرها، والرجل والطفلة توفيا لا شك، لكن مشهد الجثتين يؤكد أنهما ليسا فى وضع طبيعي، الرجل جالس قرفصاء على ركبتيه وقدميه ملتصقتين من الخلف، كيف هذا إن شبت فيه النيران كان سيهرع للهرب منها، لكن أن يستسلم لها هكذا دون حراك أمر غير منطقي، آثار حبال محترقة مازالت موجودة بالمكان، وأحد

محتويات الشقة احترقت عن آخرها، والرجل والطفلة توفيا لا شك، لكن مشهد الجثتين يؤكد أنهما ليسا فى وضع طبيعي، الرجل جالس قرفصاء على ركبتيه وقدميه ملتصقتين من الخلف، كيف هذا إن شبت فيه النيران كان سيهرع للهرب منها، لكن أن يستسلم لها هكذا دون حراك أمر غير منطقي، آثار حبال محترقة مازالت موجودة بالمكان، وأحد الضباط القائمين على المعاينة أجزم: «الراجل دا كان متكتف قبل ما يتولع فيه» شيئًا فشيئًا مع التدقيق فى المعاينة بدأت معالم الجريمة تتضح أكثر، كتلة متجلطة محترقة على الأرض، يٌرجح أنها كانت دماء تسيل من المجني عليه، بما استدعى تدقيق أكثر فى جسد الرجل لبيدو جليًا فراغات من أنسجة جسده المحترقة، تُرجح معها طعنه فى الظهر والعنق والصدر، بدت الطعنات أكيدة بمختلف أنحاء جسده المتلوى من فعل النيران.





جسد الطفلة صاحبة العشر سنوات، كان مثيرًا للشفقة، بما لم يُستدل منه على طريقة قتلها خلافًا لأبيها، ولعدم سماع صوت صراخها يُرجح خنقها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وهنا ارتسم سيناريو أولى لوقوع الجريمة أمام رجال المباحث، متمثلًا فى دخول شخص أو أكثر إلى مسكن المجني عليه، كبلوا الأب وكمموا فمه، وكتموا أنفاس الطفلة، وفق خبراء الطب الشرعي من بإمكانهم تحديد أيهما تم قتله أولًا.

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فأمام خبراء الطب الشرعي عدة أسئلة مطلوب منهم وجهدهم فى تشريح الجثمانين الإجابة عنها، توقيت وفاة الابنة والأب، وآلية قتل كليهما والجزم بما خرجت مع المعاينة الأولية، بأن الرجل تم تكبيله وطعنه عدة مرات، ثم إشعال النيران بالمكان، وكذلك يُنتظر من التشريح معرفة كيفية وفاة الصغيرة، وهل تم قتلها أولًا أمام ناظرى أبيها فى حياته، أم أنها أدركت متأخرًا ما يتعرض له والدها فخرجت من حجرتها لاستطلاع الأمر لتلقى مصيرها بجوار جسد والدها المدمم، وهل تم قتلها بطعنات هى الأخرى أو خنقها، أو حتى تكبيلها وترك الحريق ودخانه يتوليان أمرها.





خبراء الأدلة الجنائية عليهم دور أيضًا فى تقديم مفاتيح لحل جريمة قتل الأب وابنته، وذلك بمعاينة المكان ووضع تصور أو سيناريو لكيفية تنفيذ الجريمة وتتبع تطورات الأحداث على مسرحها، بجانب التحري عن وجود آثار عنف فى مداخل ونوافذ الشقة، أم أن الدخول إلى مسكن الضحيتين كان بالحيلة دون مقاومة وآثار عنف فى البداية.



وثالثُا يأتى دور رجال مباحث حلوان، بمعاونة القطاعات الأمنية الأعلى مستوى، وذلك لكشف غموض تلك الجريمة التى أثارت فزع ورعب أهالي المنطقة، وجمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية الفاعل والقبض عليه فى أسرع وقت لإعادة الثقة للأهالي فى استباب الأمن، بينما أكدت مصادر أمنية أن بشاعة تنفيذ جريمة إعدام الرجل وطفلته تشير إلى غريزة انتقامية، وهو ما سيتم البحث عنه بداية بتتبع علاقات ومعارف المجني عليه وعما إذا كانت هناك عداوات تجمعه بآخرين من عدمه.



وفى سبيل حل جريمة قتل الرجل الأربعيني الذي تبين أنه يعمل بائع بطيخ وطفلته البالغة من العمر 10 سنوات، يعكف فريق البحث على مراجعة جميع كاميرات المراقبة بالشوارع والمحلات التجارة بنطاق محيط محل الجريمة، أملًا فى التوصل إلى مشاهدات مريبة يمكن أن توصل فريق البحث إلى هوية الجاني للقبض عليه.

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ويعكف فريق البحث كذلك على استدعاء جميع معارف المجني عليه لمناقشتهم، وذلك من أهله وأقاربه مرورًا بوالدة الطفلة ومعارفها، بخلاف المتعاملين معه فى تجارته وغير ذلك، أملًا فى الوصول إلى معلومات تكشف لغز الجريمة البشعة.