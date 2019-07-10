جريمة

حرق طفلة وقتل أبيها.. لماذا كل هذا الانتقام؟

إحدى الجارات استغاثت لإطفاء الحريق وبعد السيطرة عليه تبين لرجال المباحث تكبيل جسد الأب بالحبال وإصابته بطعنات نافذة وقتل طفلته ثم إشعال النيران بالشقة لطمس معالم الجريمة
تحرير:سماح عوض الله ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
معاينة حريق- أرشيفية
معاينة حريق- أرشيفية
«إلحقونا يا ناس.. شقة بتاع البطيخ بتولع» كانت تلك هى الاستغاثة التى أطلقتها إحدى سيدات حلوان، حين رأت النيران تلتهم شقة جارها بائع البطيخ، الذي يقيم وطفلته بمفردهما داخل الشقة، ليحاول الأهالي جاهدين إطفاء النيران، علاوة على الاتصال بقوات الحماية المدنية لإخمادها، بينما فى النهاية عثروا على جثة الرجل الأربعيني ونجلته محترقتين، لكن مشهد الجثتين أكد وقوع جريمة قتل عمد باستخدام أسلحة بيضاء، وأن النيران مجرد ستار فى محاولة لطمس معالم الجريمة وتضليل رجال المباحث، الذين كونوا فريق بحث لكشف هوية القاتل.
محتويات الشقة احترقت عن آخرها، والرجل والطفلة توفيا لا شك، لكن مشهد الجثتين يؤكد أنهما ليسا فى وضع طبيعي، الرجل جالس قرفصاء على ركبتيه وقدميه ملتصقتين من الخلف، كيف هذا إن شبت فيه النيران كان سيهرع للهرب منها، لكن أن يستسلم لها هكذا دون حراك أمر غير منطقي، آثار حبال محترقة مازالت موجودة بالمكان، وأحد
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طعنات-سكين-جريمة

توصيلة و14 طعنة.. حل لغز مقتل محفظة قرآن بإمبابة

لغز العثور على جثة سيدة مسنة، تعمل محفظة قرآن كريم بمنطقة إمبابة، بها عدة طعنات، نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف غموضه، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة شابا؛ بغرض السرقة، وألقي القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب جريمته بدافع السرقة بعدما رأى المجني عليها تعود إلى شقتها محملة بعدة حقائب فعرض مساعدتها ثم خطط لسرقتها، إلا أن الأمور تطورت وأجهز عليها بسلاح أبيض كان بحوزته. وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث وتحريز السلاح.
محاكمة لجين

مفاجأة في جلسة إلغاء نظام التعليم بالتابلت (مستند)

أحداث مهمة شهدتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، خلال نظر الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، قبل أن تقرر المحكمة التأجيل لجلسة 21 من يوليو الجاري. شهدت الجلسة حضورا مكثفا من أولياء الأمور أمام مقر المحكمة وأثبتوا تدخلهم الانضمامى في الدعوى.
حريق-الكنيسة

المحروسة.. قصة مقهى تحول لغرفة عمليات لإخماد حريق «بولا»

بينما كان يجمع حساب المشروبات من زبائنه، إذ بدخان كثيف يصل إلى القهوة، الجميع يتساءل: ماذا جرى؟، إيه اللى بيحصل؟، الدخان ده جاى منين بالظبط؟، يجرى الأسطى محمود، صاحب الـ40 عاما، ميكانيكى خراطة، ليكتشف في النهاية وجود حريق في كنيسة الأنبا بولا، بشارع دويدار على مقربة من محطة مترو الدمرداش، تحولت بعدها «قهوة المحروسة» إلى غرفة عمليات حقيقية لإنقاذ مبنى دور العبادة المسيحية من الدمار المحقق قبيل دقائق قليلة من وصول سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المروع الذي استمر 4 ساعات تقريبا.
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التحقيق في انهيار شونة ومصرع عامل في الإسكندرية

أكد اللواء هشام كمال رئيس حي غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه يتم التحقيق في واقعة انهيار جدار من شونة بالعقار رقم 51 شارع الأشوان متفرع من شارع أبو بكر الصديق كوم الشقافة، الكائنة بنطاق حي غرب. وأكد رئيس الحي، أن التحقيقات أثبتت أن العقار عبارة عن "شونة مكابس القطن ملك البنك الأهلى وبنك مصر"، وأن الحادث أسفر عن مصرع عامل يدعى "أحمد عبد العزيز محمد"، يبلغ من العمر 48 عام وهو أحد العمال القائمين بالأعمال داخل العقار وتصادف وجوده أثناء الانهيار.
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جثة-فى-شقة

مأساة في حلوان.. تقييد رجل وابنته بالحبال وإشعال النار بجثتيهما

عثر رجال المباحث بقطاع أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثتى رجل وابنته موثقين بالحبال، داخل شقتهم بمنطقة المثلث في حلوان، بعد اشتعال النيران بشقتهما، ويكثف رجال المباحث بقيادة المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من جهودهم لكشف تفاصيل وملابسات الحادث، من خلال فحص كاميرات المراقبة، وصولا لأى خيوط تقود رجال المباحث إلى التوصل لحقيقة الحادث وفك طلاسمه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بندب خبراء الطب الشرعي، لتشريح جثتى المجني عليهما.
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جثة ومصابون وخسائر فادحة| حريق الـ180 دقيقة بأكتوبر

أدخنة تتصاعد، لهيب النيران يلوح في الأفق، حالة من الذعر انتابت العاملين في منشآت ومصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الأمر يُنذر بكارثة محققة، دقائق معدودة تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية ما بين رجال إطفاء بزيهم المعروف وقوات شرطة بالزي الميري يترأسهم مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رمزي بسيوني الذي بدت عليه ملامح الصرامة والحزم الشديدين لاسيما تأزم الموقف وخطورة امتداد النيران إلى باقي المنشآت المجاورة لموقع الحريق.
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خراب وحسرة.. اللقطات الأولى لحريق سوق الخضار بالعتبة

كعادته كل صباح، خرج "عم إبراهيم" من منزله بمنطقة الموسكي قاصدا محل عمله الذي يبعد بمسافة قصيرة عن محل إقامته، وتحديدا في سوق الخضار بمنطقة العتبة، إلا أن الأجواء جاءت مغايرة لما اعتاد عليه يوميا، فالمياه تغرق الشوارع المؤدية للسوق، وحركة المارة بدت غريبة مع ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار، فهرول لاكتشاف الأمر بينما تزداد سرعة ضربات قلبه، حتى وقعت عيناه على كارثة التهمت "أكل عيشه" حيث نشب حريق هائل في عدد من باكيات الخضار في السوق الشهيرة، ويسابق رجال الحماية المدنية الوقت للسيطرة عليه.
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عامل يشعل النيران في شقة صديقه بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، فى كشف لغز حريق شقة سكنية بمنطقة حلوان، إذ تبين أن عاملا وراء الواقعة بدافع الانتقام من صديقه صاحب الشقة؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما. تعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، فانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى من العقار محل البلاغ، ما نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم، دون حدوث إصابات.
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