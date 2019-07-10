3 نجوم جدد ينضمون إلى أبطال مسلسل «بلا دليل»

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

نيكولا معوض

تواصل شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، التعاقد مع نجوم مسلسلها الجديد «بلا دليل» من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية ودخول لوكيشن التصوير، حيث تعاقدت مؤخرًا مع كل من الممثل اللبناني نيكولا معوض، الفنان أحمد كرارة، بالإضافة إلى الممثل الشاب إسلام جمال، لينضموا بذلك إلى أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى.

مسلسل «بلا دليل» تأليف إنجي علاء، وهو تجربتها الثالثة، بعد «لعبة إبليس» و«اختيار إجباري». ويعد مسلسل «بلا دليل» ثاني البطولات المطلقة للفنانة درة، وينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة، حيث تقع أحداثه فى 45 حلقة، بعد تجربتها الناجحة مع مسلسل «الشارع اللي