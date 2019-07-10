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3 نجوم جدد ينضمون إلى أبطال مسلسل «بلا دليل»

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
نيكولا معوض
نيكولا معوض
تواصل شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، التعاقد مع نجوم مسلسلها الجديد «بلا دليل» من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية ودخول لوكيشن التصوير، حيث تعاقدت مؤخرًا مع كل من الممثل اللبناني نيكولا معوض، الفنان أحمد كرارة، بالإضافة إلى الممثل الشاب إسلام جمال، لينضموا بذلك إلى أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى.
مسلسل «بلا دليل» تأليف إنجي علاء، وهو تجربتها الثالثة، بعد «لعبة إبليس» و«اختيار إجباري». ويعد مسلسل «بلا دليل» ثاني البطولات المطلقة للفنانة درة، وينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة، حيث تقع أحداثه فى 45 حلقة، بعد تجربتها الناجحة مع مسلسل «الشارع اللي
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نبيل الحلفاوي عن إعلان «اعتذار المنتخب»: سذاجة

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن غضبه الشديد من إعلان شركة "بيبسي" الذي تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، ويظهر فيه عدد من لاعبي المنتخب المصري، وهم يقدموان اعتذارا للجمهور بعد خروجهم من كأس أمم إفريقيا 2019، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «مفهوم تعمل إعلانات لشحذ الهمم وشحن الجماهير والفريق.. لكن الاعتذار عن تقصير أو هزيمة دي مسألة شخصية جدا..لازم تكون نابعة من الشخص نفسه.. ماينفعش فيها تمثيل وإخراج.. وبعدين إيه السذاجة والرداءة دي؟ كأنها مدرسة ابتدائي والميس حفظتهم ورصتهم عشان يسمّعوا الكلمتين. ويعني إيه السنين؟».
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أنجلينا جولي بـ«قميص نوم» في باريس (صور)

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ابنة أمل رزق تتعرض لحادث مروع..والدتها تهاجم النقابة

كشفت الفنانة أمل رزق عن تعرض ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، وأصدقائها لحادث سير مروع، موضحة أنها في المستشفى حاليا وحالتها حرجة للغاية، وهاجمت "رزق" نقابة المهن التمثيلية التي يترأسها الفنان الدكتور أشرف زكي بسبب عدم مساندتها في محنتها حتى الآن، خاصة أن ابنتها هي الأخرى عضوة بالنقابة. وكتبت أمل رزق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الأربعاء: "إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني.. بنتي وأصحابها عملوا حادثة موت وحاليا في المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئا وبنتي لوحدها وبطولها، ربنا فوق الكل وحمينا".
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تعرف على أحدث المنضمين إلى مسلسل«حواديت الشانزليزيه»

تعاقدت شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، مؤخرًا مع عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة مسلسل «حواديت الشانزليزيه» إلى جوار النجم الأردني إياد نصار، وهم؛ الفنانة عايدة رياض، الفنان إدوارد والممثلة الشابة أماني كمال، لينضموا إلى فريق عمل المسلسل الذين تم التعاقد معهم مسبقًا؛ إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى. «حواديت الشانزليزيه» من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وكان المفترض أن ينطلق التصوير اليوم ولكن تم تأجيله إلى الأربعاء المقبل من أجل إنهاء التحضيرات الأولية الخاصة بالمشاهد الأولى.
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خالد سليم المرشح الأول لمسلسل «بلا دليل» أمام درة

وقع اختيار شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، على الفنان خالد سليم، ليكون بطلا أمام التونسية درة فى مسلسل «بلا دليل»، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتنتظر الشركة عودة الفنان من أمريكا من أجل التعاقد معه بشكل رسمي، حيث يجرى حاليًأ ترشيح باقى الأبطال الذين سيشاركون فى المسلسل، إلى جانب قيام المؤلفة إنجي علاء، بكتابة السيناريو حيث انتهت حتى الآن من كتابة أول 20 حلقة، وتستعد المخرجة منال الصيفى لبدء التصوير قريبًا، حيث تجرى حاليًا جلسات عمل مع الأبطال الذين تم التعاقد معهم بشكل رسمى.
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تأجيل عودة عادل إمام إلى لوكيشن تصوير «فلانتينو»

كان من المفترض أن تعود أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير مطلع الأسبوع الجاري، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضي لعام 2019، ويستأنف المخرج رامي إمام التصوير داخل ديكور مدينة الإنتاج الإعلام بوجود الزعيم والفنانة دلال عبد العزيز، وأن يتواصل التصوير لمدة أسبوع ومن ثم يحصلون على إجازة، على أن يعود مع بداية الشتاء، لأن المشاهد المتبقية خاصة بفضل الشتاء؛ ولكن أعلن صناع المسلسل، عن تأجيل التصوير لمدة 3 شهور حتى شهر سبتمبر المقبل، ولم توضح الجهة المنتجة سبب التأجيل مرة أخرى.
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5 مسلسلات في شتاء 2020.. الجمهور ينتظر هذا العمل

النجاح الكبير الذى حققته أعمال درامية خارج موسم رمضان، والتى يبدأ عرضها مع نهاية كل عام، لتمتد فى الشهور الأولى من فصل الشتاء، جعل الكثيرين يتحمسون لها، سواء النجوم أو المشاهدون، ما خلق موسما جديدا بخلاف الشهر الكريم، يطلق عليه «الأوف سيزون»، ولعل من أشهر الأعمال التي عرضت خلاله في العامين الماضيين هو «أبو العروسة» بجزأيه. وهناك العديد من الأعمال الدرامية التي سنكون على موعد معها خلال شتاء 2020، بعضها سينطلق نهاية ديسمبر، وأغلبها تمتد إلى أكثر من 30 حلقة، وقد تصل إلى 45 أو 60 أو أكثر من ذلك.
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