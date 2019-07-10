جيريس يشيد بمنتخب مدغشقر قبل موقعة دور الـ8

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

تونس

شدد آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على صعوبة مواجهة مدغشقر، المقرر إقامتها غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات دور الـ8 بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة حاليا في مصر. وقال مدرب منتخب تونس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "منتخب مدغشقر استطاع أن يتصدر مجموعته في الدور الأول على حساب نيجيريا. سنخوض مباراة صعبة أمامه، كما أن منتخب مدغشقر لا يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب منتخبات القارة السمراء، ولاعبو الخصم يمتلكون مهارات خاصة ويلعبون بحماس شديد".

وواصل آلان جيريس: "خضنا مباراة صعبة أمام غانا لمدة 120 دقيقة، ثم حصلنا على يومين للراحة فقط، سنحاول بذل قصارى جهدنا رغم تخوفنا من إرهاق اللاعبين". المنتخب التونسي تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على المنتخب الغاني، الإثنين الماضي، 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق. منافسات

وواصل آلان جيريس: "خضنا مباراة صعبة أمام غانا لمدة 120 دقيقة، ثم حصلنا على يومين للراحة فقط، سنحاول بذل قصارى جهدنا رغم تخوفنا من إرهاق اللاعبين".



المنتخب التونسي تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على المنتخب الغاني، الإثنين الماضي، 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.



منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).



وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.