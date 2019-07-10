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«عاملة النواب» تقر عقوبات قانون التأمينات بعد جدل كبير

شهدت اللجنة جدلا حول عقوبة الحبس فى بعض المواد على الجرائم المتعلقة بالتهرب وإهدار أموال التأمينات والتلاعب والتزوير وغيرها.. وألغت الحبس في جرائم بالتوافق مع الحكومة
تحرير: أحمد جاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل حول عقوبة الحبس -فى بعض المواد- على الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها من تلك التلاعبات، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت على الحبس في مواد أخرى، وذلك بالتوافق مع الحكومة، وأقرت اللجنة برئاسة النائبة مايسة عطوة، باب العقوبات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
وشهدت اللجنة جدلا حول عقوبة الحبس فى بعض المواد على الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت على الحبس في مواد أخرى، وذلك بالتوافق مع الحكومة. وألغت اللجنة عقوبة الحبس في جريمة منع العاملين
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النائب-صلاح-عيسى

نجل صلاح عيسى بعد رفع الحصانة: والدي سيثبت براءته

أغلق النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، هاتفه المحمول منذ مساء أمس، وذلك عقب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عنه بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بعد اتهامه بـ"الرشوة"، إذ سيخضع لتحقيقات النيابة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وتُوجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مليون جنيه على سبيل الرشوة.
مجلس-النواب (1)

«عاملة البرلمان» توافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم بشكل نهائي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير الخاص به وإحالته لمكتب المجلس، لمناقشته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، إذ يستهدف المشروع فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا،
الدكتور-منصور-عبد الوهاب

تشييع جثمان «أشهر مترجم عبري» من مسجد السيدة نفيسة

ودّعت كلية الألسن بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، وشارك المئات من طلاب وزملاء الفقيد في تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة. ونعت الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، وبالنيابة عن الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بالكلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
طهارة-طفل

بعد بتر عضو ذكري..كيف تواجه الدولة عيادات بير السلم؟

خلال الفترة الأخيرة، زاد ضحايا الإهمال الطبي بالمستشفيات والعيادات الخاصة، دون النظر إلى حقوق المريض وحمايته فى إطار القانون، وآخرهم ما حدث بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة، حيث اتهم مواطن ممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية «طهارة» له، مما تسبب فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الدولة لعيادات بير السلم، وما المسئولية القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية؟ وهل سيتم تغليظ العقوبة الجنائية على من يثبت تورطهم فى الإهمال؟
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

120 شهرا.. شروط استحقاق المعاش في قانون التأمينات الجديد

استأنفت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش، وجاء حسم المادة بالتوافق مع الحكومة، بالنص على تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، على أن تزداد لـ180 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وحددت المادة 21 الخاصة باستحقاق المعاش بعد تعديلها الحالات والشروط.
مجلس-النواب

بسبب «سن المعاش».. هل يرفض البرلمان قانون الحكومة؟

توافق في الآراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان في ما يخص القانون الجديد الخاص بالتأمينات والمعاشات، ولكن هذا التوافق لم يكن تاما على كل النقاط المتعلقة بمشروع القانون، واختلف النواب مع المادة الخاصة برفع سن المعاش من 60 إلى 65 سنة تدريجيا. ونصت المادة الخاصة بسن المعاش في مشروع القانون على رفع سن المعاش؛ لمعالجة العجز المالى والإكتواري فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.
وقفة أصحاب المعاشات فى وسط البلد

البرلمان يرحب وأصحاب المعاشات يرفضون«القانون الجديد»

أشهر قليلة ويصدر قانون جديد خاص بالتأمينات والمعاشات من قبل البرلمان، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأحاله لمجلس النواب، لمناقشته داخل لجنة القوى العامة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، والتصويت النهائي على مشروع القانون. وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، وفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.5 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

قرار حكومي بشأن صرف معاشات يوليو مع الزيادة

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، من أجل متابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو المقبل في كل أنحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك بدءا من بعد غدٍ الإثنين، الأول من يوليو للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلى ومنافذ صرف المعاشات تمهيدا لتذليل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
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