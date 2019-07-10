تعاون جديد مع الفاو.. كيف نحافظ على سلامة الغذاء؟

ممثل الفاو في مصر: سلامة الأغذية هي إحد أهم القضايا العالمية ومصر هي إحدى الدول التي تعطي أولوية كبيرة لسلامة الأغذية.. بدأت المناقشات بين الفاو وهيئة الغذاء في 2017
تعد سلامة الغذاء من أهم المعايير التي تهتم بها الدول للحفاظ على صحة مواطنيها.
والهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر هي هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة أنشئت طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.
اليوم عقدت منظمة الفاو ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لضمان سلامة الغذاء.
الورشة التي عقدت اليوم تستهدف إلقاء المزيد من الضوء على منهجيات ضمان سلامة الأغذية والاحتياط من المخاطر، خاصة في قطاع الحبوب المصري، وذلك في إطار حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص.
وقال حسين جادين، ممثل الفاو في مصر: "سلامة الأغذية هي إحدى أهم القضايا العالمية، ومصر هي إحدى الدول التي تعطي
الورشة التي عقدت اليوم تستهدف إلقاء المزيد من الضوء على منهجيات ضمان سلامة الأغذية والاحتياط من المخاطر، خاصة في قطاع الحبوب المصري، وذلك في إطار حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص.
وقال حسين جادين، ممثل الفاو في مصر: "سلامة الأغذية هي إحدى أهم القضايا العالمية، ومصر هي إحدى الدول التي تعطي أولوية كبيرة لسلامة الأغذية والتي تجسدت في تأسيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووفقًا لإطار البرنامج الوطني الموقع بين مصر ومنظمة الفاو والذي يعكس الأولويات والدعم الذي تحتاج إليه مصر، بدأت المنظمة في العمل على تعزيز لوائح وأطر تدابير الصحة النباتية، والزراعة المستدامة، والممارسات الصحية الجيدة، فضلا عن العمل مع الهيئة لوضع خطة عمل لتطوير القدرات من أجل تعزيز سلامة الأغذية، بالإضافة إلى تطوير نظام رصد ومراقبة للصحة النباتية وذلك بحلول عام 2020".
وقالت إريدي سيكاكسي، مديرة إدارة استشارات الأعمال الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "لدى صناع القرار بشأن سلامة الأغذية في مصر فرص واعدة في الوقت الحالي لإعادة تنظيم شبكاتهم ووسائل التشغيل، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير كبير وبيئة أكثر جاذبية للاستثمار ات الدولية".
توحيد ضوابط التفتيش، وسوف تلعب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وموردي الحبوب من القطاع الخاص دورا حاسما في تعزيز كفاءة قطاع الحبوب، خاصة أن التعامل مع إجراءات فحص الحبوب المستوردة لتحديد سلامتها وجودتها سوف تصبح إحدى المسئوليات الرئيسية للهيئة، بما سيؤدي ذلك إلى تبسيط إجراءات التفتيش وتوفير التكاليف للمستهلكين.
ونظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العديد من ورش العمل لتبادل المعرفة فيما يتعلق بإجراءات فحص الواردات والتفتيش، وذلك بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الأيام الأولى من تأسيسها، حيث قال حسين منصور، رئيس الهيئة: "يمر نظام سلامة الأغذية في مصر بمرحلة انتقالية كبيرة، وسوف تقوم الهيئة بالإشراف على سلامة المنتجات الغذائية بهدف تحسين الرقابة التنظيمية والكفاءة في النظام الغذائي، مؤكدة التزامها بالعمل مع جميع المعنيين بسلامة الأغذية في مصر لتعزيز قدراتها من خلال العمل لجعل سلسلة التوريد أكثر كفاءة، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للشعب المصري".
وقد بدأت المناقشات بين الفاو والهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر في عام 2017 في الأيام الأولى لتأسيسها في إطار حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الحبوب المصري، حيث أبدت منظمة الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اهتمامهما بأهمية قيام الهيئة بدورها المنوط بها في المجتمع المصري، إلى جانب اهتمامهما بتوفير التدريب وتبادل المعرفة حول إجراءات التفتيش وتداول الحبوب.
والجدير بالذكر أن قطاع الحبوب المصري يكتسب أهمية قصوى في هذه المناقشات حيث يزداد الطلب على القمح مع تزايد عدد السكان وزيادة حجم الواردات ومحاولات تحسين عمليات سلسلة التوريد.
ففي عام 2018، بلغ حجم الواردات المصرية من الحبوب ما يقرب من 25 مليون طن من القمح والذرة وفول الصويا. ويمثل القمح المستورد مفتاح الأمن الغذائي الذي يمثل أكثر من 65% من إجمالي استهلاك البلاد، فقد بلغ إجمالي واردات القمح 12.5 مليون طن في عام 2018، منها 7.5 مليون طن موجهة نحو الخبز المدعوم المعروف باسم "الخبز البلدي".