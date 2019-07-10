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تعاون جديد مع الفاو.. كيف نحافظ على سلامة الغذاء؟

ممثل الفاو في مصر: سلامة الأغذية هي إحد أهم القضايا العالمية ومصر هي إحدى الدول التي تعطي أولوية كبيرة لسلامة الأغذية.. بدأت المناقشات بين الفاو وهيئة الغذاء في 2017
تحرير:خالد وربي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
تعد سلامة الغذاء من أهم المعايير التي تهتم بها الدول للحفاظ على صحة مواطنيها. والهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر هي هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة أنشئت طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء. اليوم عقدت منظمة الفاو ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لضمان سلامة الغذاء.
الورشة التي عقدت اليوم تستهدف إلقاء المزيد من الضوء على منهجيات ضمان سلامة الأغذية والاحتياط من المخاطر، خاصة في قطاع الحبوب المصري، وذلك في إطار حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص. وقال حسين جادين، ممثل الفاو في مصر: "سلامة الأغذية هي إحدى أهم القضايا العالمية، ومصر هي إحدى الدول التي تعطي
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ارتفاع-درجات-الحرارة (1)

الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. ? وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة. جاء ذلك بجلسة اليوم الأربعاء، إذ استعرض النائب حسين عيسى، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها.
مرور

قانون المرور الجديد.. عقوبات رادعة و100 مليار جنيه للتطبيق

بعد مرور عامين على إعداد قانون المرور الجديد من قبل وزارة الداخلية للحد من حوادث التصادم، وتقديمه للبرلمان، أعلن عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من مناقشته بشكل كامل متضمنا 96 مادة، وخروجه للنور قريبا فى بداية دور الانعقاد المقبل، إذ شهد القانون عدة جلسات استماع بحضور مستشارين وخبراء قانون، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يؤجل مد الطوارئ.. وعبدالعال للنواب: متغيبوش بكرة

تسبب النصاب القانوني بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء، في تأجيل طرح التصويت على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر مقبلة، بدءًا من 25 يوليو المقبل، على أن يتم طرحها بجلسة غدٍ الخميس، إذ طالب رئيس المجلس الأعضاء بضرورة الحضور في جلسة غد، حرصا على المصلحة العامة قائلا: "تيجو بكرة الجلسة دي مفيهاش هزار، ثلثا الأعضاء لازم يحضروا بجلسة الخميس". جاء ذلك بجلسة النواب المسائية اليوم الأربعاء، التى قرّر المجلس فيها عرض قانون التأمينات والمعاشات الذي تم الانتهاء منه من قبل لجنة القوى العاملة.
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وزير-التموين - على المصيلحي (1)

رسميا.. «التموين» تعدل سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى قرار رسمى صادر عنها بتاريخ أمس، عن قيامها بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم، وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره مجلس الوزراء عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضى. وحصل "التحرير" على نسخة من قرار تعديل التكلفة الذى تم الإعلان خلاله أن المتحمل الأول لسداد زيادة تكلفة الخبز البلدى بالمخابز هى الهيئة العامة للسلع التموينية. كانت وزارة التموين قد أعلنت عن تحملها كامل النفقات التى تتبع زيادة أسعار السولار والمرتبطة بتصنيع رغيف الخبز.
خبز-عيش

التموين: لا يجوز أن تتحمل الدولة دعم 71 مليونا في الخبز

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن فى الخبز. وأضاف الوزير "حتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة". وأشار إلى أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من سلع التموين المُدعمة، لافتا إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليون و400 ألف من السلع التموينية، موضحا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (3)

الحكومة تحسم جدل تداول لحوم برازيلية فاسدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالتزامن مع تفشي جنون البقر بالبرازيل، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أكدت أن مصر لم تستورد أي لحوم من البرازيل في الوقت الحالي، مشددة على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.
الارز (1)

انخفضت 3 جنيهات.. انفراجة بأسعار الأرز تهدد الفلاحين

اضطرابات كثيرة شهدها سوق الأرز خلال الفترة الماضية بين صعود وهبوط مفاجئ فى الأسعار، حيث شهد سعر طن الأرز انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تراوحت بين 20 و25%، بواقع 2000 جنيه فى الطن، بعد أن كان سعر الطن منذ أشهر قليلة مرتفعا للغاية، وإن كان هبوط ثمن طن الأرز مفاجئا للبعض فإن هذا الانخفاض له شواهد كثيرة ساهمت فيه بداية من زيادة المساحات المنزرعة من محصول الأرز هذا العام مقارنة بالعام الماضي والذى كان له أثر كبير فى زيادة حجم المعروض من المحصول، بالإضافة إلى اقتراب موعد حصاد محصول هذا العام، وقيام الحكومة باستيراد 155 ألف طن أرز.
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