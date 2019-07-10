تعاون جديد مع الفاو.. كيف نحافظ على سلامة الغذاء؟

ممثل الفاو في مصر: سلامة الأغذية هي إحد أهم القضايا العالمية ومصر هي إحدى الدول التي تعطي أولوية كبيرة لسلامة الأغذية.. بدأت المناقشات بين الفاو وهيئة الغذاء في 2017

تحرير:خالد وربي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

وزير الزراعة

تعد سلامة الغذاء من أهم المعايير التي تهتم بها الدول للحفاظ على صحة مواطنيها. والهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر هي هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة أنشئت طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء. اليوم عقدت منظمة الفاو ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لضمان سلامة الغذاء.

الورشة التي عقدت اليوم تستهدف إلقاء المزيد من الضوء على منهجيات ضمان سلامة الأغذية والاحتياط من المخاطر، خاصة في قطاع الحبوب المصري، وذلك في إطار حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص. وقال حسين جادين، ممثل الفاو في مصر: "سلامة الأغذية هي إحدى أهم القضايا العالمية، ومصر هي إحدى الدول التي تعطي