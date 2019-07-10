حفيد عمر الشريف يحيي ذكراه بصور وكلمات مؤثرة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

عمر الشريف

أحيا الشاب عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، ذكرى رحيل جده التي توافق اليوم الأربعاء، 10 يوليو، إذ نشر عدة صور تجمعه به منذ طفولته وحتى شبابه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "أربع سنوات من دون أعز صديق لي. أفتقدك كل يوم". وحرص الكثير من متابعيه على مؤازرته والدعاء لجده بالرحمة والمغفرة. وعمر جونيور هو حفيد عمر الشريف وسيدة الشاشة فاتن حمامة، من نجلهما "طارق"، واشتهر سابقا بالعمل عارض أزياء، وهو نصف مصري حيث يحمل الجنسية الكندية، فقد ولد لأم مغربية يهودية، ويعيش خارج مصر منذ عام 2012.

وتحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان الكبير عمر الشريف الرابعة، إذ رحل عن عالمنا فى 10 يوليو عام 2015، عن عمر ناهز 83 عاما. انطلقت مسيرة عمر الشريف الفنية في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وبداياته جاءت بالصدفة، عندما رفضت فاتن حمامة البطل المقترح أمامها لتمثيل فيلمها الجديد "صراع في الوادي" عام 1954،