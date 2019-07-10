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حفيد عمر الشريف يحيي ذكراه بصور وكلمات مؤثرة

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
عمر الشريف
عمر الشريف
أحيا الشاب عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، ذكرى رحيل جده التي توافق اليوم الأربعاء، 10 يوليو، إذ نشر عدة صور تجمعه به منذ طفولته وحتى شبابه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "أربع سنوات من دون أعز صديق لي. أفتقدك كل يوم". وحرص الكثير من متابعيه على مؤازرته والدعاء لجده بالرحمة والمغفرة. وعمر جونيور هو حفيد عمر الشريف وسيدة الشاشة فاتن حمامة، من نجلهما "طارق"، واشتهر سابقا بالعمل عارض أزياء، وهو نصف مصري حيث يحمل الجنسية الكندية، فقد ولد لأم مغربية يهودية، ويعيش خارج مصر منذ عام 2012.
وتحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان الكبير عمر الشريف الرابعة، إذ رحل عن عالمنا فى 10 يوليو عام 2015، عن عمر ناهز 83 عاما. انطلقت مسيرة عمر الشريف الفنية في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وبداياته جاءت بالصدفة، عندما رفضت فاتن حمامة البطل المقترح أمامها لتمثيل فيلمها الجديد "صراع في الوادي" عام 1954،
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مهرجان-مالمو 2019-

السينما التونسية ضيف شرف مهرجان مالمو

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار السينما التونسية لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان، والمقامة بمدينة مالمو السويدية في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل. البرنامج سيشهد عرض مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها. ويقام برنامج ضيف الشرف بالتعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمركز الوطني التونسي للسينما والصورة؛ حيث قام الطرفان بتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن مختلف الفاعليات التونسية التي سيحتضنها المهرجان.
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عمر الشريف وأحمد رمزي.. فرقت بينهما فاتن حمامة

الولد الشقي المفعم بالحيوية وحب الحياة وصاحب الضحكة التي لا تفارق وجهه، إنه الفنان أحمد رمزي العاشق للفن والسينما، الذى وقعت في غرامه الفتيات، فرغم أنه لم يكن الأكثر وسامة من بين أبناء جيله؛ فإنه كان الأكثر جاذبية وكان يشتهر بقميصه المفتوح، فكان الأكثر جرأة وإقبالا على الحياة، وبدأت رحلته فى منتصف الخمسينيات وتميز بتقديم دور الشاب الوسيم، خفيف الظل، ونجح فى التعبير عن مشاكل جيله من من خلال أدواره المختلفة التي لعبها، وكان شريكه الدائم فى أغلب هذه الأعمال هو رفيق دربه الفنان العالمي عمر الشريف، الذي جمعتهما صداقة استمرت أكثر من 60 عاما.
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سامي العدل.. الخال الزملكاوي صانع جيل الشباب

سامي العدل، الخال صاحب رحلة الكفاح الحقيقية في المسرح والسينما والتليفزيون الجديرة بالتأمل والدراسة. بدأ مشواره الفني منذ الصغر، فبرعَ في تغيير جلده، وتنويع أدواره من الشر إلى الكوميديا، ومن الحدة والجِد إلى الدراما الإنسانية، وقدم مسيرة حافلة بالأعمال الفنية المهمة، حتى وصل إلى النجاح التمثيلي والنجومية، إلا أنه لم يكتفِ بذلك، بل كان يشغله الحلم الأكبر الذي حققه بصحبة إخوته، فأسس شركة "العدل جروب"، التي يرجع إليها الفضل في صناعة نجوم جيل الألفية الجديدة.
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سامي العدل وعمر الشريف

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة عمر الشريف وسامي العدل

في مثل هذا اليوم 10 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: وفي عام 2015: توفي الفنان المصري سامي العدل. وفي عام 2015: توفي الممثل المصري عمر الشريف. وفي عام 2000: بشار الأسد يفوز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، بنسبة 97% من المشاركين في استفتاء عام، وذلك بعد شهر من وفاة والده الرئيس حافظ الأسد.
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فيلم «ماكو».. مستوحى من حادث العبارة سالم إكسبريس

بشكل مفاجئ تم الإعلان عن إنتاج فيلم جديد بعنوان «ماكو» من المنتظر طرحه خلال صيف 2019، يضم الفيلم المصري عدد من النجوم العرب؛ السوري قصي خولي، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، التركي مراد يلدريم الذى يشارك لأول مرة بالسينما المصرية، الفيلم من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي، إنتاج شركة «بيراميدز» للإنتاج الفني، مستوحى أحداثه من حادث العبارة سالم إكسبريس التي غرقت فى ديسمبر 1991، بالبحر الأحمر، بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، وراح ضحيتها 476 شخصًا، بينما نجا من الغرق 178 راكبا فقط، بعد محاولات مريرة من جانب طاقم الإنقاذ.
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عمر الشريف.. تاجر الأخشاب الذي أوصلته صدفة للعالمية

بالصدفة البحتة، انطلقت مسيرة الفنان عمر الشريف في منتصف خمسينيات القرن الماضي في السينما المصرية، وبعد أقل من 10 أعوام، قفز إلى الشهرة العالمية من خلال دوره في فيلم Lawrence of Arabia، ليعيش سنوات من النجومية المتفردة والمسيرة الفنية الحافلة التي خطها بجهده وإبداعه، واستطاع أن ينحت اسمه في تاريخ السينما بأحرف من ذهب في المشرق والمغرب، عاش حياة مليئة بالمتغيرات الفنية والمكانية والدينية والعاطفية متجاوزًا كل الحدود الجغرافية والثقافية، وبها صار أسطورة مصرية تحمل لقب "العالمي".
أحمد-رمزي-عمرو-الشريف (3)

عمر الشريف وأحمد رمزي.. فرقت بينهما فاتن حمامة

الولد الشقي المفعم بالحيوية وحب الحياة وصاحب الضحكة التي لا تفارق وجهه، إنه الفنان أحمد رمزي العاشق للفن والسينما، الذى وقعت في غرامه الفتيات، فرغم أنه لم يكن الأكثر وسامة من بين أبناء جيله؛ فإنه كان الأكثر جاذبية وكان يشتهر بقميصه المفتوح، فكان الأكثر جرأة وإقبالا على الحياة، وبدأت رحلته فى منتصف الخمسينيات وتميز بتقديم دور الشاب الوسيم، خفيف الظل، ونجح فى التعبير عن مشاكل جيله من من خلال أدواره المختلفة التي لعبها، وكان شريكه الدائم فى أغلب هذه الأعمال هو رفيق دربه الفنان العالمي عمر الشريف، الذي جمعتهما صداقة استمرت أكثر من 60 عاما.
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