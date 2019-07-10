رياضة

جمال بلماضي يرفع راية التحدي قبل مواجهة كوت ديفوار

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
الجزائر
الجزائر
رفع جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، راية التحدي قبل مواجهة كوت ديفوار، المقرر إقامتها غدا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "لن نتحدث عن المباريات السابقة التي لعبناها، اليوم أمامنا تحد جديد وهو ضرورة الفوز وتحقيق حلم جديد للكرة الجزائرية بالسير بعيدا في البطولة.. ومنتخب كوت ديفوار قوي جدا وسبق أن حقق اللقب القاري منذ سنوات قريبة.. علينا الاستعداد نفسيا وذهنيا وبدنيا لموقعة الغد".
وتابع مدرب الجزائر: "نملك خط دفاع قويا ونسعى إلى الحفاظ على نظافة شباكنا في الفترات المهمة القادمة. أثق في لاعبي فريقي ولا أنكر أن هناك بعض القلق المشروع من المباراة". وأردف جمال بلماضي: "الفوز بالبطولة يحتاج لثقة قوية في مجموعة اللاعبين المختارين، نملك كتيبة قوية لديها من الإصرار والعزيمة على إسعاد
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