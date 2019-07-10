بعد بتر عضو ذكري..كيف تواجه الدولة عيادات بير السلم؟

الدستور يؤكد أن تشويه جسد الإنسان جريمة.. «عبد النبي»: عقوبة الإهمال الطبي جنحة وليست جناية بقانون العقوبات.. ثابت: هناك اختلاف بين الإهمال الطبي والخطأ والمضاعفات

تحرير:أمين طه ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

خلال الفترة الأخيرة، زاد ضحايا الإهمال الطبي بالمستشفيات والعيادات الخاصة، دون النظر إلى حقوق المريض وحمايته فى إطار القانون، وآخرهم ما حدث بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة، حيث اتهم مواطن ممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية «طهارة» له، مما تسبب فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الدولة لعيادات بير السلم، وما المسئولية القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية؟ وهل سيتم تغليظ العقوبة الجنائية على من يثبت تورطهم فى الإهمال؟

العقوبات فى القانون والدستور وتنص المادة 60 من الدستور على أنه «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو

العقوبات فى القانون والدستور

وتنص المادة 60 من الدستور على أنه «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون».

يقول الدكتور فؤائد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن عقوبة الإهمال أو الخطأ الطبي تعتبر جنحة وليست جناية، لافتًا إلى أن قانون العقوبات أوضح أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

وأضاف عبد النبي، فى تصريح لـ«التحرير» أنه إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وتابع: «وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا وقع الفعل المنصوص عليه من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه».

وكان مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، قد تلقى إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب من «أ. ح. ع» 39 عاما، مقيم بمنطقة منطاي بشبرا الخيمة، بأنه أجرى لنجله «م» البالغ من العمر شهرا، أثناء إعطائه تطعيمه الشهرى، عملية طهارة داخل أحد المراكز الطبية.

وفوجئ المواطن بأن من قام بالعملية ممرضة، وأجرتها بطريقة خاطئة؛ مما تسبب للطفل في مضاعفات، وظهرت مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول، وذهبت أسرة الطفل إلى مستشفى معهد ناصر، وأوضح الأطباء أن المشكلة فيمن أجرى له الطهارة، وأن هناك غرغرينة، وتم بتر عضو الطفل الذكري لإنقاذ حياته.

وحرر الأب محضرا في مركز قليوب يحمل رقم 10880 لسنة 2019، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

التحقيق والتفتيش

وقرر الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطاي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية «طهارة» له مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى.

وأكد الطباخ، فى تصريحات له أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.

من جانبها تقول الدكتورة شادية ثابت، عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك اختلافا بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي والمضاعفات التى تحدث للمريض، لأن كل تخصص له قواعد طبية محددة، ومن يخالفها يتم عقابه وفقا للقانون.

وأضافت "ثابت"، فى تصريح لـ«التحرير» أن قانون المسئولية الطبية الجديد حدد كيفية الوصول للحقيقة فى مثل هذه القضايا، من خلال لجنة يتم تكوينها من «الطب الشرعي ونقابة الأطباء ومجلس الدولة وعضو نيابة وطبيب استشاري» حتى لا يكون القرار منفردا، حتى يأخذ كل ذى حق حقه.

وأوضحت عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب، أن العقوبة تكون على قدر الخطأ والإهمال، لافتة إلى أن البرلمان سبق وغلظ عقوبة الختان بالنسبة للإناث.

تغليظ عقوبة الإهمال الطبي

وسبق للنائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تكرار حوادث الإهمال الطبي، لافتًا إلى أن الإهمال أصبح السمة الغالبة للوضع الطبى فى مصر، وأخطاء الأطباء فى عدد من حالات إجراء العمليات الجراحية غير مبررة.

وأضاف أن الخطأ الطبي جناية فى حق المريض الذى يستأمن الطبيب على حياته وعلى نفسه، ولكن يأتي بعض من الأطباء الذين لا يقدرون المعنى الحقيقي لقيمة المسؤولية ليقضوا على مستقبل هذا المريض، مطالبا بتغليظ عقوبة الإهمال الطبي، لأنها وفقًا لقانون العقوبات، تعتبر جنحة وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقًا لظروف وملابسات الواقعة.