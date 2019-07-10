تشييع جثمان «أشهر مترجم عبري» من مسجد السيدة نفيسة

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

الدكتور منصور عبد الوهاب

ودّعت كلية الألسن بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، وشارك المئات من طلاب وزملاء الفقيد في تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة. ونعت الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، وبالنيابة عن الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بالكلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور منصور عبد الوهاب هو أستاذ الدراسات العبرية بكلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغات السامية، ورئيس قسم الترجمة العبرية للمنظمة العربية المناهضة للتمييز، كما عمل مترجما بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام. وتولى "أشهر مترجم للغة العبرية" الإشراف العلمي على فيلم "أولاد العم"