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تشييع جثمان «أشهر مترجم عبري» من مسجد السيدة نفيسة

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
الدكتور منصور عبد الوهاب
الدكتور منصور عبد الوهاب
ودّعت كلية الألسن بجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، وشارك المئات من طلاب وزملاء الفقيد في تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة. ونعت الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، وبالنيابة عن الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بالكلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور منصور عبد الوهاب رئيس مجلس قسم اللغات السامية بالكلية، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
يذكر أن الدكتور منصور عبد الوهاب هو أستاذ الدراسات العبرية بكلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغات السامية، ورئيس قسم الترجمة العبرية للمنظمة العربية المناهضة للتمييز، كما عمل مترجما بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام. وتولى "أشهر مترجم للغة العبرية" الإشراف العلمي على فيلم "أولاد العم"
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النائب-صلاح-عيسى

نجل صلاح عيسى بعد رفع الحصانة: والدي سيثبت براءته

أغلق النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، هاتفه المحمول منذ مساء أمس، وذلك عقب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عنه بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بعد اتهامه بـ"الرشوة"، إذ سيخضع لتحقيقات النيابة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وتُوجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مليون جنيه على سبيل الرشوة.
مجلس-النواب (1)

«عاملة البرلمان» توافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم بشكل نهائي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير الخاص به وإحالته لمكتب المجلس، لمناقشته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، إذ يستهدف المشروع فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا،
مجلس-النواب (3)

«عاملة النواب» تقر عقوبات قانون التأمينات بعد جدل كبير

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل حول عقوبة الحبس -فى بعض المواد- على الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها من تلك التلاعبات، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت على الحبس في مواد أخرى، وذلك بالتوافق مع الحكومة، وأقرت اللجنة برئاسة النائبة مايسة عطوة، باب العقوبات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
مريض- تيفود

لجان لكشف حقيقة ظهور حمى التيفود في شبين القناطر

وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، فريقين من الطب الوقائى بمديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إلى قرية تل بنى تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، بعد انتشار أنباء عن ظهور حالات من حمى التيفود بين عدد من الأهالي الذين قاموا بعمل تحاليل، وتم تحويلهم لمستشفى الحميات ببنها لتلقي العلاج، كما طالبت بإعداد تقرير واف حول حقيقة الأمر من عدمه والوقوف على حجم المشكلة والتعامل معها إن وجدت، قبل تفاقمها وانتشارها بين المواطنين.
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