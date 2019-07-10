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نبيل الحلفاوي عن إعلان «اعتذار المنتخب»: سذاجة

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
الفنان نبيل الحلفاوي
الفنان نبيل الحلفاوي
أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن غضبه الشديد من إعلان شركة "بيبسي" الذي تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، ويظهر فيه عدد من لاعبي المنتخب المصري، وهم يقدموان اعتذارا للجمهور بعد خروجهم من كأس أمم إفريقيا 2019، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «مفهوم تعمل إعلانات لشحذ الهمم وشحن الجماهير والفريق.. لكن الاعتذار عن تقصير أو هزيمة دي مسألة شخصية جدا..لازم تكون نابعة من الشخص نفسه.. ماينفعش فيها تمثيل وإخراج.. وبعدين إيه السذاجة والرداءة دي؟ كأنها مدرسة ابتدائي والميس حفظتهم ورصتهم عشان يسمّعوا الكلمتين. ويعني إيه السنين؟».
وشارك فى الإعلان كل من كابتن الفريق أحمد المحمدي، ومحمود علاء، ومحمود حسن تريزيجيه، وطارق حامد، وأحمد حسن كوكا، ونبيل عماد دونجا، وقاموا بتوجية رسالة إلى الجماهير الغاضبة من خروج منتخبنا الوطني من بطولة «كان 2019». ويبدو أن الإعلان لم يصدم الفنان نبيل الحلفاوى فقط، حيث تضامن معه عدد كبير
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3 نجوم جدد ينضمون إلى أبطال مسلسل «بلا دليل»

تواصل شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، التعاقد مع نجوم مسلسلها الجديد «بلا دليل» من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية ودخول لوكيشن التصوير، حيث تعاقدت مؤخرًا مع كل من الممثل اللبناني نيكولا معوض، الفنان أحمد كرارة، بالإضافة إلى الممثل الشاب إسلام جمال، لينضموا بذلك إلى أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى.
أنجلينا جولي

أنجلينا جولي بـ«قميص نوم» في باريس (صور)

النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي دائمًا تخطف أنظار محبيها وعدسات المصورين بإطلالات جذابة وأنيقة، وفعلتها هذه المرة في أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ارتدت "جولي" البالغة من العمر 43 عاما، صباح الثلاثاء، فستانا طويلا بدون أكمام باللون الأبيض المخطط بخطوط رفيعة سوداء اللون، وانتعلت حذاءً باللون الأسود، وحملت شالا من الصوف باللون الأبيض على ذراعيها، ووضعت لمسات من المكياج الرقيق الهادئ، بالإضافة إلى أن "أنجلينا" قامت بتصفيف شعرها بشكل مريح لينسدل على كتفيها وظهرها.
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ابنة أمل رزق تتعرض لحادث مروع..والدتها تهاجم النقابة

كشفت الفنانة أمل رزق عن تعرض ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، وأصدقائها لحادث سير مروع، موضحة أنها في المستشفى حاليا وحالتها حرجة للغاية، وهاجمت "رزق" نقابة المهن التمثيلية التي يترأسها الفنان الدكتور أشرف زكي بسبب عدم مساندتها في محنتها حتى الآن، خاصة أن ابنتها هي الأخرى عضوة بالنقابة. وكتبت أمل رزق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الأربعاء: "إلى كل الناس الجدعة اللي بتحبني.. بنتي وأصحابها عملوا حادثة موت وحاليا في المستشفى وكعادة النقابة لم تفعل شيئا وبنتي لوحدها وبطولها، ربنا فوق الكل وحمينا".
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صلاح عبد الله عن هزيمة المنتخب: «ببكي زي العيال»

علق الفنان صلاح عبد الله على أداء المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا وخروجه من البطولة بعد الخسارة بهدف دون رد، مساء أمس السبت، وكتب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "كان نفسي أقولكم معلش عملتوا اللي عليكم.. بس بصراحة مش قادر أقولها حزين وببكي زي العيال"، في الوقت الذي أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، لتتولى استقالات أعضاء المجلس.
هاني-شاكر

هاني شاكر لاتحاد الكرة: «استقيلوا يرحمكم الله»

علق الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين على خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو، وذلك بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، وكتب "شاكر" عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ، أقول للشعب المصري العظيم، أنت تستحق منظومة رياضية أكثر احترامًا لك وأكثر حرصًا عليك وعلى تاريخك العظيم، أما اتحاد الكرة، فهو اتحاد المجاملات اتحاد البيزنس اتحاد المصالح ليس من الآن بل من بعد صفر كأس العالم استقيلوا يرحمكم الله.
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فنانون: أجيري «مفلس».. واتحاد الكرة لازم يمشي

ردود فعل غاضبة صدرت من الكثيرين عقب إطلاق حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا صافرة النهاية، معلنًا إقصاء الفراعنة من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية. ولم يكن الفنانون استثناءً، حيث حمل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، المدير الفني للمنتخب، خافيير أجيري، مسئولية الخسارة، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأعمى شايف إن أداءك البدني بينزل دايمًا في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر وتنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب أكتر ما هو مفتوح". وأضاف: "أجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة وخطة عشوائية وعكنن على 100 مليون".
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كأس الأمم الإفريقية يؤثر على الفن.. تأجيل 5 ألبومات

خلال الساعات الماضية طرحت شركة «مزيكا وعالم الفن» ألبوم «قصة حب» للمطرب اللبناني رامي عياش، والذى يضم 10 أغانٍ، هي: «قصة حب، وصفولى عيونك، حابيب، بعقلين، بالأفراح، أم الدنيا، ساعة الغروب، لو أحلامي، عمر جديد وياسكاكر السكر».. وربما هذا يجعلنا نتساءل عن ألبومات المطربين المصريين، ولماذا لم تطرح بعد؟ خاصة أن الصيف يعد موسما غنائيا، إذ ينتظر الجمهور موعد طرح ألبومات نجومهم المفضلين، ولكن بسبب انطلاق كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» فضل بعض النجوم تأجيل طرح ألبوماتهم إلى ما بعد انتهاء المباريات، حتى يأخذ كل ألبوم حقه فى الاستماع ولا يضيع مجهودهم.
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