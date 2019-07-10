نبيل الحلفاوي عن إعلان «اعتذار المنتخب»: سذاجة

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

الفنان نبيل الحلفاوي

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن غضبه الشديد من إعلان شركة "بيبسي" الذي تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، ويظهر فيه عدد من لاعبي المنتخب المصري، وهم يقدموان اعتذارا للجمهور بعد خروجهم من كأس أمم إفريقيا 2019، حيث كتب على حسابه بموقع «تويتر»: «مفهوم تعمل إعلانات لشحذ الهمم وشحن الجماهير والفريق.. لكن الاعتذار عن تقصير أو هزيمة دي مسألة شخصية جدا..لازم تكون نابعة من الشخص نفسه.. ماينفعش فيها تمثيل وإخراج.. وبعدين إيه السذاجة والرداءة دي؟ كأنها مدرسة ابتدائي والميس حفظتهم ورصتهم عشان يسمّعوا الكلمتين. ويعني إيه السنين؟».

وشارك فى الإعلان كل من كابتن الفريق أحمد المحمدي، ومحمود علاء، ومحمود حسن تريزيجيه، وطارق حامد، وأحمد حسن كوكا، ونبيل عماد دونجا، وقاموا بتوجية رسالة إلى الجماهير الغاضبة من خروج منتخبنا الوطني من بطولة «كان 2019». ويبدو أن الإعلان لم يصدم الفنان نبيل الحلفاوى فقط، حيث تضامن معه عدد كبير