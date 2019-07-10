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لماذا انسحبت نيكي ميناج من مهرجان جدة العالمي؟

لم تكن المغنية ميناج أول من تثير اللغط لاستضافتها للغناء داخل المملكة، حيث سبقتها المغنية ماريا كاري التي رفضت نداءات ناشطي حقوق الإنسان حول إلغاء حفلها
تحرير:مي فؤاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
نيكي ميناج
نيكي ميناج
أعلنت مغنية الراب نيكي ميناج، عن انسحابها من حفلة موسيقية في المملكة العربية السعودية، لأنها تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة وحقوق المثليين وحرية التعبير. قالت ميناج في بيان يوم الثلاثاء، نشرته وكالة أسوشيتد برس: "بعد التفكير المتأني، قررت عدم المضي قدمًا في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي، على الرغم من أنني لا أريد شيئًا سوى تقديم عرضي للجماهير السعودية، بعد تثقيف نفسي بشكل أفضل حول عدد من القضايا، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية الرأي والتعبير".
كان حفل نيكي ميناج مقررا إقامته في 18 يوليو المقبل ضمن فعاليات موسم جدة. داخل المجتمع السعودي، لا يزال الفصل بين الجنسين، بين الرجال والنساء،  مطبقا في العديد من المطاعم والمقاهي والمدارس العامة والجامعات، لكن وطأة هذه القواعد الصارمة قد خفت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد السماح للنساء
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تعرف على تفاصيل ألبوم هيثم شاكر الجديد

اقترب المطرب هيثم شاكر من طرح أحدث ألبوماته، ومن المقرر أن يطرحه في أغسطس المقبل، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسمه، ويضم 12 أغنية، وهي: "ماتوصونيش"، "لحقتِني"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، "مش مهم أنا"، "بحبك لنفسي"، "بابي مفتوح"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتي وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا". ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم "أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، شريف مكاوي، نادر عبد الله، أحمد إبراهيم، وليد سعد، أمير طعيمة، رمضان محمد، شادي حسن، أحمد وجيه، محمد رفاعي، تامر علي"، وغيرهم.
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وائل كفوري يستعد لحفله الأول في السعودية

يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، الشهر الجاري، ضمن فعاليات "موسم جدة" بدعم من الهيئة العامة للترفيه. وأعلن الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النجم اللبناني سيشارك في المهرجان من خلال حفل بتاريخ 14 يوليو على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ومن جانبه روج "كفوري" لحفل "ملك الرومانسية" بالسعودية، ونشر عبر حسابه بـ"إنستجرام"، بوستر الليلة المنتظرة، ودشّن هاشتاج "#وائل_كفوري_في جدة".
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شاهد.. محمد رمضان مع سعد لمجرد أمام برج إيفل

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورة جمعته بالمطرب المغربي سعد لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، وهي مأخوذة من كليب الأغنية التي يقدمانها معًا. وظهر رمضان في الصورة جالسًا على سيارة، وإلى جواره لمجرد، ومن خلفهما برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا .. الأسطورة والمعلم". ومن المقرر أن تطرح الأغنية قريبًا، لكن لم يحدد موعد معين لذلك، وقد تأخرت تلك الأغنية كثيرًا بسبب المشكلات التي واجهت النجم المغربي مؤخرًا.
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