لماذا انسحبت نيكي ميناج من مهرجان جدة العالمي؟

لم تكن المغنية ميناج أول من تثير اللغط لاستضافتها للغناء داخل المملكة، حيث سبقتها المغنية ماريا كاري التي رفضت نداءات ناشطي حقوق الإنسان حول إلغاء حفلها
أعلنت مغنية الراب نيكي ميناج، عن انسحابها من حفلة موسيقية في المملكة العربية السعودية، لأنها تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة وحقوق المثليين وحرية التعبير.
قالت ميناج في بيان يوم الثلاثاء، نشرته وكالة أسوشيتد برس: "بعد التفكير المتأني، قررت عدم المضي قدمًا في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي، على الرغم من أنني لا أريد شيئًا سوى تقديم عرضي للجماهير السعودية، بعد تثقيف نفسي بشكل أفضل حول عدد من القضايا، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية الرأي والتعبير".
كان حفل نيكي ميناج مقررا إقامته في 18 يوليو المقبل ضمن فعاليات موسم جدة.
داخل المجتمع السعودي، لا يزال الفصل بين الجنسين، بين الرجال والنساء، مطبقا في العديد من المطاعم والمقاهي والمدارس العامة والجامعات، لكن وطأة هذه القواعد الصارمة قد خفت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد السماح للنساء
كان حفل نيكي ميناج مقررا إقامته في 18 يوليو المقبل ضمن فعاليات موسم جدة.
داخل المجتمع السعودي، لا يزال الفصل بين الجنسين، بين الرجال والنساء، مطبقا في العديد من المطاعم والمقاهي والمدارس العامة والجامعات، لكن وطأة هذه القواعد الصارمة قد خفت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد السماح للنساء الآن بقيادة السيارات وحضور الأحداث في الملاعب الرياضية.
يتماشى مهرجان جدة العالمي بنسبة ما مع القوانين السعودية، لأنه خال من الكحول والمخدرات، ومفتوح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا وسيعقد في استاد الملك عبد الله الرياضي، ومن بين الفنانين العالميين الآخرين المشاركين به، المغني ليام باين، ستيف أوكي، وليام باين وريوار آند فارسكي وغيرهم.
ويأتي قرار ميناج بعد إصدار مؤسسة حقوق الإنسان بيانا الأسبوع الماضي، دعتها فيه وغيرها من الفنانين إلى الانسحاب من المهرجان.
عقب إعلان الانسحاب، أشادت المنظمة ومقرها نيويورك بقرار ميناج بعدم الأداء في الحفل، وقال ثور هالفورسين، رئيس المؤسسة: "نحن ممتنون لنيكي ميناج لقرارها الملهم والمدروس برفض محاولة النظام السعودي الواضحة تمام الوضوح في استغلالها، لا يزال ليام باين عازما على حضور مهرجان 18 يوليو في السعودية، نأمل أن يحذو حذو نيكي ميناج، يختلف موقف ميناج الأخلاقي عن فناني الأداء المشاهير مثل جينيفر لوبيز وماريا كاري، الذين اختاروا في أوقات ماضية ملء جيوبهم بملايين الدولارات لا الوقوف مع المجتمعات المضطهدة ونشطاء حقوق الإنسان المسجونين".
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وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، شهدت المملكة عروضًا من قبل كاري وإنريكيه إغليسياس وذا بلاك آيد بيز وشون بول ودافيد غيتا وتيستو، مما يعد تغييرًا صارخًا منذ أن هاجمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جميع المؤسسات التي تدعم الموسيقى والفن.
وقال منظمون سعوديون، إن مهرجان جدة العالمي سيبث على مستوى العالم على شاشات نحو 100 دولة، كما تعد المملكة بتأشيرات إلكترونية سريعة للزائرين الدوليين الذين يرغبون في الحضور.
شهدت المملكة العربية السعودية تغييرًا عميقًا العام الماضي نتيجة لجهود الإصلاح التي بذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك إنشاء دور عرض سينمائية ورفع الحظر الوحيد على قيادة المرأة.
كانت السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن استضافة المغنية الأمريكية ميناج لإحياء حفل غنائي في جدة، مما أثار غضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة وخارجها.
من المعروف أن نيكي ميناج مغنية توصف بـ"الإباحية"، وتتخصص في ارتداء الملابس المثيرة، ووجهت لها انتقادات عدة بشأن تعمدها إثارة جمهورها.
ولم تكن المغنية ميناج أول من تثير اللغط لاستضافتها للغناء داخل المملكة، حيث سبقتها المغنية ماريا كاري، التي رفضت لنداءات ناشطي حقوق الإنسان حول إلغاء حفلها، في حين تعرض مغني الراب نيللي لهجوم فج بسبب إحياء حفل "للرجال فقط" داخل المملكة.
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