لماذا انسحبت نيكي ميناج من مهرجان جدة العالمي؟

لم تكن المغنية ميناج أول من تثير اللغط لاستضافتها للغناء داخل المملكة، حيث سبقتها المغنية ماريا كاري التي رفضت نداءات ناشطي حقوق الإنسان حول إلغاء حفلها

تحرير:مي فؤاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

نيكي ميناج

أعلنت مغنية الراب نيكي ميناج، عن انسحابها من حفلة موسيقية في المملكة العربية السعودية، لأنها تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة وحقوق المثليين وحرية التعبير. قالت ميناج في بيان يوم الثلاثاء، نشرته وكالة أسوشيتد برس: "بعد التفكير المتأني، قررت عدم المضي قدمًا في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي، على الرغم من أنني لا أريد شيئًا سوى تقديم عرضي للجماهير السعودية، بعد تثقيف نفسي بشكل أفضل حول عدد من القضايا، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية الرأي والتعبير".

كان حفل نيكي ميناج مقررا إقامته في 18 يوليو المقبل ضمن فعاليات موسم جدة. داخل المجتمع السعودي، لا يزال الفصل بين الجنسين، بين الرجال والنساء، مطبقا في العديد من المطاعم والمقاهي والمدارس العامة والجامعات، لكن وطأة هذه القواعد الصارمة قد خفت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد السماح للنساء