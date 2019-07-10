نجل صلاح عيسى بعد رفع الحصانة: والدي سيثبت براءته

تحرير:محمد مجلي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

النائب صلاح عيسى

أغلق النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، هاتفه المحمول منذ مساء أمس، وذلك عقب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عنه بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بعد اتهامه بـ"الرشوة"، إذ سيخضع لتحقيقات النيابة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وتُوجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مليون جنيه على سبيل الرشوة.

من جانبه، قال مصدر مقرب من صلاح عيسى لـ"التحرير"، إنه أكد امتثاله لقرار اللجنة التشريعية وإنه يملك أدلة على براءته، وسيتقدم بها إلى جهات التحقيق. فى الوقت نفسه، رد مرسي صلاح عيسى، نجل النائب، على استفسارات الصحفيين نيابة عن والده، وأكد أن ما تم تداوله غير صحيح وشائعات وأن والده سعى لرفع الحصانة للمثول