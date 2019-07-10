نجل صلاح عيسى بعد رفع الحصانة: والدي سيثبت براءته
تحرير:محمد مجلي
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
النائب صلاح عيسى
أغلق النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، هاتفه المحمول منذ مساء أمس، وذلك عقب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عنه بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بعد اتهامه بـ"الرشوة"، إذ سيخضع لتحقيقات النيابة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
وتُوجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مليون جنيه على سبيل الرشوة.
من جانبه، قال مصدر مقرب من صلاح عيسى لـ"التحرير"، إنه أكد امتثاله لقرار اللجنة التشريعية وإنه يملك أدلة على براءته، وسيتقدم بها إلى جهات التحقيق.
فى الوقت نفسه، رد مرسي صلاح عيسى، نجل النائب، على استفسارات الصحفيين نيابة عن والده، وأكد أن ما تم تداوله غير صحيح وشائعات وأن والده سعى لرفع الحصانة للمثول
من جانبه، قال مصدر مقرب من صلاح عيسى لـ"التحرير"، إنه أكد امتثاله لقرار اللجنة التشريعية وإنه يملك أدلة على براءته، وسيتقدم بها إلى جهات التحقيق.
فى الوقت نفسه، رد مرسي صلاح عيسى، نجل النائب، على استفسارات الصحفيين نيابة عن والده، وأكد أن ما تم تداوله غير صحيح وشائعات وأن والده سعى لرفع الحصانة للمثول أمام جهات التحقيق لإظهار دليل براءته.
وقال مرسي إن والده لم يقدم على ارتكاب أي مخالفات قانونية وإنه كان برفقته وعلى تواصل مستمر وإن موقفه ثابت وسيعمل على إظهار الحقيقة وإثبات براءته أمام الناس وهو ما ستظهره الساعات والأيام القليلة المقبلة.
ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى الذى سيمثل للتحقيق فى التهمة الموجهة إليه.