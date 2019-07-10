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نجل صلاح عيسى بعد رفع الحصانة: والدي سيثبت براءته

تحرير:محمد مجلي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
النائب صلاح عيسى
النائب صلاح عيسى
أغلق النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، هاتفه المحمول منذ مساء أمس، وذلك عقب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عنه بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بعد اتهامه بـ"الرشوة"، إذ سيخضع لتحقيقات النيابة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وتُوجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مليون جنيه على سبيل الرشوة.
من جانبه، قال مصدر مقرب من صلاح عيسى لـ"التحرير"، إنه أكد امتثاله لقرار اللجنة التشريعية وإنه يملك أدلة على براءته، وسيتقدم بها إلى جهات التحقيق. فى الوقت نفسه، رد مرسي صلاح عيسى، نجل النائب، على استفسارات الصحفيين نيابة عن والده، وأكد أن ما تم تداوله غير صحيح وشائعات وأن والده سعى لرفع الحصانة للمثول
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«عاملة البرلمان» توافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم بشكل نهائي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير الخاص به وإحالته لمكتب المجلس، لمناقشته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، إذ يستهدف المشروع فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا،
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تشييع جثمان «أشهر مترجم عبري» من مسجد السيدة نفيسة

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بعد بتر عضو ذكري..كيف تواجه الدولة عيادات بير السلم؟

خلال الفترة الأخيرة، زاد ضحايا الإهمال الطبي بالمستشفيات والعيادات الخاصة، دون النظر إلى حقوق المريض وحمايته فى إطار القانون، وآخرهم ما حدث بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة، حيث اتهم مواطن ممرضة بالمركز الطبي بمنطاي بشبرا الخيمة بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية «طهارة» له، مما تسبب فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الدولة لعيادات بير السلم، وما المسئولية القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية؟ وهل سيتم تغليظ العقوبة الجنائية على من يثبت تورطهم فى الإهمال؟
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«عاملة النواب» تقر عقوبات قانون التأمينات بعد جدل كبير

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل حول عقوبة الحبس -فى بعض المواد- على الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها من تلك التلاعبات، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت على الحبس في مواد أخرى، وذلك بالتوافق مع الحكومة، وأقرت اللجنة برئاسة النائبة مايسة عطوة، باب العقوبات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
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صلاح عيسى يغيب عن جلسة رفع الحصانة البرلمانية

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، الجلسة العامة، بعرض تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، ومن المقرر أن يواصل المجلس خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاث شهور جديدة، ومن المتوقع، أيضا، أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، وذلك بعدما تم ارجاء مناقشته بالجلسة العامة أمس لجلسة مقبلة، بعدما نشب خلاف حول إضافة تطبيقه على الأشخاص الطبيعين، بالإضافة للأشخاص الاعتباريين الواردة فى حكم المحكمة الدستورية.
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متهم بالرشوة.. «تشريعية النواب» ترفع الحصانة عن نائب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث توجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان م. ا. ولطفى ف. ج، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه على سبيل الرشوة.
وفد من مجلس النواب فى زيارة للإسكندرية (8)

وفد من مجلس النواب فى زيارة 3 أيام للإسكندرية

يقوم وفد برلماني من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بزيارة لمحافظة الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام بدأت اعتبارًا من أمس الخميس، وتستمر حتى مساء غداً لتفقد عدد من المشروعات والانجازات التي يجري تنفيذها على أرض عروس المتوسط. حيث كان فى استقبالهم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية، لعرض الموقف التنفيذي ومتابعة المشروعات الخدمية الجديدة لتطوير وتنمية المحافظة. وأوضح المحافظ أن برنامج زيارة اللجنة المحلية بالإسكندرية يتخلله العديد من الزيارات الميدانية الهامة.
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إخلاء 6 عقارات بسبب كسر ماسورة صرف بالإسكندرية

أعلنت إدارة حي وسط بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء 6 عقارات في شارع حسين أبو علي بمنطقة محرم بك، وسط المحافظة، وذلك بسبب تأثرها الشديد إثر تعرض ماسورة صرف صحي للكسر، ما ترتب عليه حالة من الفزع والقلق بين سكان المنطقة. حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوجود كسر في ماسورة صرف صحي بالعنوان المشار إليه، وتأثر بعض العقارات المحيطة، بسبب تراكم كميات كبيرة من المياه أسفل هذه العقارات.
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