41% نمو أرباح سامسونج مصر عن النصف الأول من 2019

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر نمو أرباح فروعها بنسبة تجاوزت 41% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأشاد أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، بالجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية سامسونج التوسعية في مصر، حيث تمتلك سامسونج الآن 73 منفذ بيع لمنتجاتها يتركز نحو 38% منها في القاهرة الكبرى، و18% في مدن صعيد مصر، و18% في مدن الدلتا، إلى جانب 8% في كل من الإسكندرية ومدن القناة، كما أعلنت سامسونج إلكترونيكس مصر عن طرح موديل جديد من الغسالات ذات تحميل أمامي بسعة 8 كجم بتكنولوجيا Add Wash.

وتلبي الغسالة الجديدة بإمكانياتها الحديثة احتياجات المستهلك المصري، كما تأتي بعروض تخفيضية متميزة مع مايكرويف مجاني. يأتي ذلك ضمن عروض سامسونج الصيفية لهذا العام والتي تشمل أيضًا تخفيضات متميزة على أجهزة التليفزيونات وهدايا مجانية عند شرائه للأجهزة المتاحة فى العرض، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 11%