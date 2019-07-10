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41% نمو أرباح سامسونج مصر عن النصف الأول من 2019

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج
أحمد جعفر رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج
أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر نمو أرباح فروعها بنسبة تجاوزت 41% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأشاد أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، بالجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية سامسونج التوسعية في مصر، حيث تمتلك سامسونج الآن 73 منفذ بيع لمنتجاتها يتركز نحو 38% منها في القاهرة الكبرى، و18% في مدن صعيد مصر، و18% في مدن الدلتا، إلى جانب 8% في كل من الإسكندرية ومدن القناة، كما أعلنت سامسونج إلكترونيكس مصر عن طرح موديل جديد من الغسالات ذات تحميل أمامي بسعة 8 كجم بتكنولوجيا Add Wash.
وتلبي الغسالة الجديدة بإمكانياتها الحديثة احتياجات المستهلك المصري، كما تأتي بعروض تخفيضية متميزة مع مايكرويف مجاني. يأتي ذلك ضمن عروض سامسونج الصيفية لهذا العام والتي تشمل أيضًا تخفيضات متميزة على أجهزة التليفزيونات وهدايا مجانية عند شرائه للأجهزة المتاحة فى العرض، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 11%
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خضار-وفاكهة

منها اللحوم.. انخفاض أسعار 6 سلع يقود التضخم للتراجع

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
بطاقات-تموينية

بعد غلق التظلمات تعرف على مصير المحذوفين من التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلقها باب التظلمات بعد مدة تجاوزت الثلاثة أشهر، تفاوتت ردود الفعل بشأنها، بين قبول التظلم وحذف البطاقة، وهو الأمر الذى جعل مصير المحذوفين مخيفا، حيث لم يعد أمامهم أى فرصة جديدة للتظلم. وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد ناقشت خلال اجتماعها، الذى عُقد أول من أمس الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التموين، تتعلق بإرجاء تطبيق حذف غير المستحقين من بطاقات التموين حتى الانتهاء من الفصل في التظلمات المقدمة من المواطنين.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

«الاتصالات» تفتتح مركز قياس جودة خدمات المحمول غدا

يفتتح غدًا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت مركز قياس جودة خدمات المحمول بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وتتمثل مهام المركز الجديد في قياس جودة خدمات شركات المحمول التي تقدمها للجمهور، وذلك بعد شكاوى متكررة تقدم بها الكثير من العملاء للجهاز على مدار الشهور الماضية، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع وزير الاتصالات في أكثر من لقاء صحفي للتأكيد على اعتماد الوزارة خلال الفترة القادمة على وسائل تكنولوجية متطورة لقياس جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 6.4% في يونيو

كشف البنك المركزي قبل قليل، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو، مقابل 7.8% في شهر مايو. وسجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019، مقابل 1.2% في مايو 2019، وحوالي 1.6% في ذات الشهر من العام السابق. وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التضخم العام السنوي للحضر بلغ 9.4% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.1% في مايو الماضي، وسجل معدلا شهريا سالب 0.8%، مقارنة بنحو 1.1% في مايو، و3.5% في ذات الشهر من العام السابق.
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