المحروسة.. قصة مقهى تحول لغرفة عمليات لإخماد حريق «بولا»
زبائن المقهى القريب من الكنيسة أول من هبوا لإنقاذه من النيران.. أحد الشباب فصل تيار الكهرباء عن الكنيسة مع بداية الحريق والآخرون أسرعوا لمحاولة السيطرة على النيران
تحرير:تهامى البندارى
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
حريق الكنيسة
بينما كان يجمع حساب المشروبات من زبائنه، إذ بدخان كثيف يصل إلى القهوة، الجميع يتساءل: ماذا جرى؟، إيه اللى بيحصل؟، الدخان ده جاى منين بالظبط؟، يجرى الأسطى محمود، صاحب الـ40 عاما، ميكانيكى خراطة، ليكتشف في النهاية وجود حريق في كنيسة الأنبا بولا، بشارع دويدار على مقربة من محطة مترو الدمرداش، تحولت بعدها «قهوة المحروسة» إلى غرفة عمليات حقيقية لإنقاذ مبنى دور العبادة المسيحية من الدمار المحقق قبيل دقائق قليلة من وصول سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المروع الذي استمر 4 ساعات تقريبا.
«قهوة المحروسة» تعتبر من أشهر المقاهي الشعبية التي يرتادها أهالي شارعى «مصر والسودان» و«دويدار»، فحسب "أيمن" طالب الجامعة «مشاريبها على قد الإيد والناس اللى شغالين فيها كويسين وولاد بلد».
يعمد الطالب الجامعي إلى القهوة كل مساء لمقابلة أصدقائه وربما كان
«قهوة المحروسة» تعتبر من أشهر المقاهي الشعبية التي يرتادها أهالي شارعى «مصر والسودان» و«دويدار»، فحسب "أيمن" طالب الجامعة «مشاريبها على قد الإيد والناس اللى شغالين فيها كويسين وولاد بلد».
يعمد الطالب الجامعي إلى القهوة كل مساء لمقابلة أصدقائه وربما كان لبطولة أمم إفريقيا، دور في لقاء أصحابه كل ليلة على المقهى الشعبي الشهير، وربما كان القدر رحيما بمبنى الكنيسة الضخم، وسريعا هرول زبائن المقهى الكُثر في ليلة أمس، إلى موقع الحريق واستعان الأهالي بخراطيم مياه ملؤوا بها جراكن كبيرة من المقهى القريب من الكنيسة، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل وصول سيارات الإطفاء.
يحكى الحاج «جميل»، صاحب الـ 58 عاما، مؤكدا أن المقهى البلدي «المحروسة» تحولت إلى خلية نحل وقت إمساك النيران بمبنى دور العبادة المسيحي، فلا موطئ لقدم داخل القهوة، الكل يعرف دوره، فريق عكف على إحكام توصيل خرطوم كبير بحنفية المياه داخل المقهى، وفريق آخر كان ممسكا بجراكن المياه وملأها بينما تولى فريق ثالث سرعة نقل هذه الجراكن إلى رفقائهم الموجودين أسفل الكنيسة المشتعلة.
لم يتخيل عم «جميل» أن تؤتي جهود الشباب الصغار والكبار ثمارا واضحة في إخماد الحريق، حتى أخبرهم قيادات الحماية المدنية عقب انتهاء عمليات الإطفاء، أن الدور الذي بذله الأهالي في بادئ الأمر لا يقل أهمية عن دورهم، خاصة عندما تطوع أحد الأشخاص بفصل تيار الكهرباء عن الكنيسة، وهو القرار الذي اتخذوه بعد سماعهم صوت انفجار و«طقطقة» التكييفات المعلقة على جدران الكنيسة.
«أخويا جالى بالمكنة على القهوة قالى الدير بيولع»، يوضح «مايكل»، 28 سنة، مشيرا إلى أنه استقل الموتوسيكل برفقة شقيقه وتوجها إلى الكنيسة فورا ووقتها شاهدا سقف الكنيسة وكأنه يتساقط من شدة الحريق وكرات اللهب المرتفعة بشكل مخيف.
واختتم «كنا بنعيط لما شفنا المنظر ده ماكناش عارفين نعمل إيه، غير أننا بدأنا نجرى نملأ جراكن ميه مع الشباب»، وعقب «البركة فى الشباب كلهم ربنا يبارك فيهم، والمطافي والشرطة والحمد لله عدت على خير».
فرضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كردونًا أمنيا بمحيط كنيسة الأنبا بولا إثر قيام قوات الحماية المدنية بأعمال التبريد بعدما نجحت في إخماد الحريق، وانتشرت سيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ البري بمحيط الحريق.
وانتهى رجال النيابة العامة من معاينة حريق كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وانتدبت المعمل الجنائي للفحص ومعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة.
كما أمرت النيابة باستدعاء عمال الكنيسة لسماع أقوالهم ورجحت التحريات الأولية فى حريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة أن السبب ماس كهربائي بأحد كابلات التكييف تسبب في حدوث شرز أشعل النار.
يذكر أن اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتقلا إلى موقع حريق مبنى كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة للاطمئنان على سير عمليات الإطفاء ونقل المصابين إلى المستشفى.