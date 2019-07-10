البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 6.4% في يونيو
تحرير:التحرير
١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
البنك المركزى
كشف البنك المركزي قبل قليل، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو، مقابل 7.8% في شهر مايو.
وسجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019، مقابل 1.2% في مايو 2019، وحوالي 1.6% في ذات الشهر من العام السابق.
وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التضخم العام السنوي للحضر بلغ 9.4% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.1% في مايو الماضي، وسجل معدلا شهريا سالب 0.8%، مقارنة بنحو 1.1% في مايو، و3.5% في ذات الشهر من العام السابق.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9.4% في يونيو، مقابل 14.1% في مايو، في حين بلغ المعدل الشهري سالب 0.8% مقابل 1.1% في مايو، و3.5% في يونيو 2018.
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ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9.4% في يونيو، مقابل 14.1% في مايو، في حين بلغ المعدل الشهري سالب 0.8% مقابل 1.1% في مايو، و3.5% في يونيو 2018.
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ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم قدره 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، وفقاً لما أعلنه نهاية العام الماضي، وهو ما يعمل على تحقيقه من خلال السياسة النقدية التي يتبناها للوصول إلى المستهدف المعلن للتضخم.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير له عن الاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي، أن يتراوح معدل التضخم بين 13 و14% بنهاية السنة المالية، وأن يصل إلى رقم آحادي في عام 2020.