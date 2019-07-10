البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 6.4% في يونيو

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

البنك المركزى

كشف البنك المركزي قبل قليل، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو، مقابل 7.8% في شهر مايو. وسجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019، مقابل 1.2% في مايو 2019، وحوالي 1.6% في ذات الشهر من العام السابق. وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التضخم العام السنوي للحضر بلغ 9.4% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.1% في مايو الماضي، وسجل معدلا شهريا سالب 0.8%، مقارنة بنحو 1.1% في مايو، و3.5% في ذات الشهر من العام السابق.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9.4% في يونيو، مقابل 14.1% في مايو، في حين بلغ المعدل الشهري سالب 0.8% مقابل 1.1% في مايو، و3.5% في يونيو 2018. اقرأ أيضا: «المركزي» يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم