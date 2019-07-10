الصقر يسخر من أجيري واتحاد الكرة بسبب إعلان الاعتذار

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

أحمد حسن

فتح أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، النار على لاعبي الفراعنة، بعد الإعلان المستفز الذي تم تداوله منذ ساعات عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كان 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين».

وكتب الصقر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد مشاهدتي إعلان الاعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان أو صاحب الفكرة، لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة". بعد مشاهدتي إعلان الاعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان أو صاحب الفكرة لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد