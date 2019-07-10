البريكست وترامب يشعلان أول مناظرة بين جونسون وهانت

وفقا لاستطلاع غير رسمي أجراه الصحفي بول براند في شبكة «آي تي في» عبر حسابه في «تويتر»، قال 64% من المشاركين إن جيرمي هانت قد فاز في المناظرة

تحرير:أحمد سليمان ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

جيرمي هانت وبوريس جونسون

يبدو أن معركة الفوز بمنصب رئيس الوزراء البريطاني دخلت في مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أول مناظرة بين المنافسين النهائيين، وزيري الخارجية الحالي والسابق، جيرمي هانت، وبوريس جونسون. وشهدت المناظرة التي أذيعت على الهواء مباشرة، أمس الثلاثاء، تبادل هانت وجونسون "الاتهامات السياسية" حول عدة قضايا، أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، والعلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة. اتهم هانت منافسه بعدم استعداده لتنفيذ وعوده بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء إذا لم يحقق "البريكست" في موعده المحدد، 31 أكتوبر المقبل.

وفي المقابل، سخر جونسون من هانت قائلا إنه معجب بقدرة منافسه على "تغيير رأيه" في كثير من الأحيان، في إشارة إلى تصويت وزير الخارجية الحالي لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. البريكست أشارت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية إلى أنه مع بدء النقاش، قال جونسون إنه من الأهمية بمكان أن تخرج بريطانيا من الاتحاد