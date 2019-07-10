البريكست وترامب يشعلان أول مناظرة بين جونسون وهانت
وفقا لاستطلاع غير رسمي أجراه الصحفي بول براند في شبكة «آي تي في» عبر حسابه في «تويتر»، قال 64% من المشاركين إن جيرمي هانت قد فاز في المناظرة
تحرير:أحمد سليمان١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
جيرمي هانت وبوريس جونسون
يبدو أن معركة الفوز بمنصب رئيس الوزراء البريطاني دخلت في مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أول مناظرة بين المنافسين النهائيين، وزيري الخارجية الحالي والسابق، جيرمي هانت، وبوريس جونسون.
وشهدت المناظرة التي أذيعت على الهواء مباشرة، أمس الثلاثاء، تبادل هانت وجونسون "الاتهامات السياسية" حول عدة قضايا، أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، والعلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة.
اتهم هانت منافسه بعدم استعداده لتنفيذ وعوده بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء إذا لم يحقق "البريكست" في موعده المحدد، 31 أكتوبر المقبل.
وفي المقابل، سخر جونسون من هانت قائلا إنه معجب بقدرة منافسه على "تغيير رأيه" في كثير من الأحيان، في إشارة إلى تصويت وزير الخارجية الحالي لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
البريكست
أشارت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية إلى أنه مع بدء النقاش، قال جونسون إنه من الأهمية بمكان أن تخرج بريطانيا من الاتحاد
وفي المقابل، سخر جونسون من هانت قائلا إنه معجب بقدرة منافسه على "تغيير رأيه" في كثير من الأحيان، في إشارة إلى تصويت وزير الخارجية الحالي لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
البريكست
أشارت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية إلى أنه مع بدء النقاش، قال جونسون إنه من الأهمية بمكان أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وهو الموعد النهائي الحالي للبريكست.
وفي المقابل أكد هانت: "أعتقد أنني الأكثر قدرة على تحقيق البريكست بحلول 31 أكتوبر المقبل لأن لديّ خطة".
وفي الوقت نفسه رفض جونسون الإجابة عن سؤال من منافسه بشأن ما إذا كان سيستقيل إذا لم يتمكن من تنفيذ وعده بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول ذلك التاريخ.
وصرح جونسون: "أعتقد أنه من المهم جدا ألا نتصور أي ظروف قد نفشل فيها في الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، لا أريد منح الاتحاد الأوروبي فرصة تمكنهم من إجباري على الاستقالة من خلال رفض الموافقة على الاتفاق".
وردا على سؤال عن ما إذا كان إجراء انتخابات عامة أمرا لا مفر منه، قال هانت: "لا أريد إجراء انتخابات حتى نتمكن من تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن جونسون أكد أن عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، يعني خسارة حزب المحافظين الانتخابات المقبلة.
وأكد هانت أنه لن يحل البرلمان من أجل حل معضلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما رفض جونسون استبعاد أي شيء في هذه المرحلة من المفاوضات.
إلا أنه استبعد التحالف مع حزب البريكست، برئاسة نايجل فاراج، إذ قال المرشح المفضل في استطلاعات الرأي: "لا أؤمن بالاتفاق مع أي حزب".
التعامل مع ترامب
أعرب المتنافسان عن وجهات نظر متباينة حول كيفية التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط فضيحة المذكرات المسربة.
وقبل المناظرة، تحدى هانت ترامب بشأن انتقاداته للسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، الذي تم تسريب تعليقاته السرية على ترامب، وقال هانت إنه إذا أصبح رئيسا للوزراء، فإن السفير كيم داروش سيظل في منصبه، وهو ما كرره أكثر من مرة خلال المناظرة.
وردا على سؤال عن ما إذا كان السفير داروش سيحتفظ بوظيفته إذا أصبح رئيسا للوزراء، رفض جونسون تأكيد ذلك، وقال إنه وحده من سيتخذ مثل هذا القرار.
يذكر أن داروش تقدم باستقالته اليوم، على أثر الأزمة التي اندلعت بين لندن وواشنطن.
اتهامات شخصية
وأشارت "بي بي سي" إلى أن الخلافات بينهما حملت طابعا شخصيا في بعض الأحيان، إذ اتهم جونسون منافسه بالتخبط في بعض القضايا.
وقال وزير الخارجية إن المملكة المتحدة تحتاج إلى زعيم وليس "كاتب عمود في صحيفة"، في إشارة إلى عمل منافسه بصحيفة "ديلي تليجراف".