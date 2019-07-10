غرامة لقيد اللاعب إفريقيا لأي ناد مصري بعد 20 يوليو

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

الأهلي

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، سيوقع غرامة مالية على أي نادٍ مصري يقوم بقيد لاعب في قائمته الإفريقية بعد 20 يوليو الجاري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الكاف سيوقع غرامة على النادي بقيمة 500 دولار، وأوضح المصدر أن الاستثناء الأهم الذي تم الحصول عليه من الاتحاد الإفريقي، هو مشاركة اللاعب الذي يقيد بأي ناد مصري في البطولات الإفريقية في الدور الأول من البطولة بشكل طبيعي.

وكشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري. يذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة بين النادي

وكشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد أنه تلقى خطابًا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه برفض مد القيد الإفريقي إلى يوم 5 أغسطس وأخطر الكاف اتحاد الكرة بانتهاء القيد يوم 30 يوليو الجاري.



يذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة كبيرة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب موعد القيد الإفريقي حيث طالب الأهلي بضرورة مد القيد في حالة تأجيل مسابقة الدوري إلى ما بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.



وأخطر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق مسئولي الأهلي أنه توصل لاتفاق مع الكاف يقضي بمد فترة القيد حتى 5 أغسطس المقبل، قبل أن يعلن سويلم اليوم عن رفض الكاف لهذا الطلب.

