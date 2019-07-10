«الاتصالات» تفتتح مركز قياس جودة خدمات المحمول غدا

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

عمرو طلعت وزير الاتصالات

يفتتح غدًا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت مركز قياس جودة خدمات المحمول بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وتتمثل مهام المركز الجديد في قياس جودة خدمات شركات المحمول التي تقدمها للجمهور، وذلك بعد شكاوى متكررة تقدم بها الكثير من العملاء للجهاز على مدار الشهور الماضية، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع وزير الاتصالات في أكثر من لقاء صحفي للتأكيد على اعتماد الوزارة خلال الفترة القادمة على وسائل تكنولوجية متطورة لقياس جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

ويعد المركز الجديد حكما على السوق بمقياس جودة الخدمات، لا سيما بعد أن اعترضت شركة فودافون خلال الشهر الماضي على آلية تغريمها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدماتها لنحو 5 ساعات قبيل عيد الفطر، وأصدر "تنظيم الاتصالات" حينها بيانا حذر فيه شركات المحمول من انخفاض جودة الخدمة، وقال الجهاز في البيان إنه "من

ويعد المركز الجديد حكما على السوق بمقياس جودة الخدمات، لا سيما بعد أن اعترضت شركة فودافون خلال الشهر الماضي على آلية تغريمها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدماتها لنحو 5 ساعات قبيل عيد الفطر، وأصدر "تنظيم الاتصالات" حينها بيانا حذر فيه شركات المحمول من انخفاض جودة الخدمة، وقال الجهاز في البيان إنه "من الآن فصاعدا فإنه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة، وفقا للتعاقدات المبرمة".



وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقارير دورية عن جودة خدمات المحمول إلا أنه في الشهور الأخيرة توقف عنها بدوافع أن الشركات تقوم بتطوير شبكاتها لتقديم خدمة الجيل الرابع للعملاء.



