ميشيل أوباما الأعلى مبيعا بقائمة «نيويورك تايمز»

تحرير:كريم محجوب ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

ميشيل أوباما

تصدرت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لـ"داليا أوينز" قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع، لتفرض وجودها بالقائمة على مدار 42 أسبوعا، بينما جاءت رواية "رد انتقامي" لـ"براد ثور" في المركز الثاني، وأعقبهما في المركز الثالث رواية "فقدوا ووجدوا" لـ"دانيل ستيل"، بينما كان المركز الرابع من نصيب رواية "صيف في 69" للكاتب "إيلين هيلد براند"، واختتمت القائمة بالرواية الخامسة والأخيرة من نوعية الكتب الأدبية برواية "الحساب" لـ"جون جريشام".

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فجاء كتاب "متعلمة" لـ"تارا وستوفر" في المركز الأول، بينما جاء كتاب "الرواد" لـ"ديفيد ماكولوغ" في المركز الثاني، كما احتل كتاب "صيرورة" لـ"ميشيل أوباما" في المركز الثالث بالقائمة، أما كتاب "تكبيل الصحافة" لـ"مارك ليفين" فجاء في المركز الرابع، بينما بقى" تقرير مولر" الذى