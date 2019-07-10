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ميشيل أوباما الأعلى مبيعا بقائمة «نيويورك تايمز»

تحرير:كريم محجوب ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
ميشيل أوباما
ميشيل أوباما
تصدرت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لـ"داليا أوينز" قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع، لتفرض وجودها بالقائمة على مدار 42 أسبوعا، بينما جاءت رواية "رد انتقامي" لـ"براد ثور" في المركز الثاني، وأعقبهما في المركز الثالث رواية "فقدوا ووجدوا" لـ"دانيل ستيل"، بينما كان المركز الرابع من نصيب رواية "صيف في 69" للكاتب "إيلين هيلد براند"، واختتمت القائمة بالرواية الخامسة والأخيرة من نوعية الكتب الأدبية برواية "الحساب" لـ"جون جريشام".
أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فجاء كتاب "متعلمة" لـ"تارا وستوفر" في المركز الأول، بينما جاء كتاب "الرواد" لـ"ديفيد ماكولوغ" في المركز الثاني، كما احتل كتاب "صيرورة" لـ"ميشيل أوباما" في المركز الثالث بالقائمة، أما كتاب "تكبيل الصحافة" لـ"مارك ليفين" فجاء في المركز الرابع، بينما بقى" تقرير مولر" الذى
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المرتبة المقعرة ليوسف إدريس| نائم ينتظر تغيير الدنيا

كما كل شيء، تأثرت الأشكال الأدبية بسرعة العصر الحديث، والمستجدات اليومية، والتغيير المستمر لتلك المستجدات، وأسهمت تلك العوامل وغيرها، في ظهور فنون أدبية جديدة، وتطوير أخرى غير التي اعتادها القارئ من المسرحيات والروايات، وبعدها القصص القصيرة، لكن الذي حل ضيفًا جديدًا على الساحة الأدبية في نهاية القرن الماضي، هو فن "القصة القصيرة جدا" الذي أُطلق عليه العديد من المسميات مثل اللوحات القصصية، الومضات القصصية، المقطوعات القصيرة، وفن الأقصوصة، ويبدو أن تلك الألقاب وغيرها لهذا الفن الوليد، خير إثبات على أنه نتاج هذا العصر السريع المتغير.
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افتتاح قاعة الاطلاع في دار الكتب.. الدخول بالمجان

تفتتح دار الكتب والوثائق القومية، غدًا الثلاثاء، قاعة الاطلاع الرئيسية للدار، والبوابة الإلكترونية لها، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الكتب الدكتور هشام عزمي. وأشارت وزارة الثقافة، في بيان، إلى أن افتتاح قاعة الاطلاع أتى بعد إتمام أكبر عملية تطوير وتحديث لها منذ تأسيسها عام 1987، حيث شمل التطوير كافة أرجاء القاعة، إلى جانب تزويدها بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي، بهدف تعزيز الوعى الثقافي وإثراء المجتمع المعرفي، وأضاف البيان أن تدشين الموقع الإلكترونى ليواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
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«القميص المسروق» لغسان كنفاني.. هكذا يعاني اللاجئون

في عام 1972 أصدرت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير قرارا بتصفية عدد من أيقونات النضال الفلسطيني وفق قائمة أعدها رئيس الموساد وقتها تسفى زامير، وتضمنت أسماء، بينها: وديع حداد، كمال عدوان، بسام شريف، وآخرون منهم الكاتب والصحفى والمناضل غسان كنفانى -وفق الرواية التي تناقلتها الصحف وقتها- الذي تحل علينا اليوم 8 يوليو ذكرى اغتياله، التي أثبتت بما لا يدعو مجالًا للشك بأن العدوان الإسرائيلي هو عدوان على الثقافة والكلمة والفكرة والهوية قبل أن يكون عدوانا على الأرض.
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شهادات «المختطفات».. فجائع ومآسٍ مرعبة عن بوكو حرام

عندما عدونا خارجين من المعسكر، رأيت طفلين بشرتهما محترقة، استلقيا على الأرض وهما على قيد الحياة، حاولت أن ألمسهما لآخذهما معي، لكني لم أدر كيف أفعل هذا، لم يعد في جسديهما أي جلد، يا إلهي كم كانا يصرخان، وقفت أمهما بجوارهما وصاحا قائلين: ماما فلتأخذينا معك، لكن تركتهما أمهما ومضت، فقد كان معها ثلاثة أبناء آخرين والنار كانت تطلق على كل شيء يتحرك، تركت أنا أيضًا أبي ومضيت، لم يكن باستطاعته أن ينهض بمفرده، حاول الوقوف، لكنه ارتد على الأرض، انثنت ساقه قلت له: أبي يجب أن نمضى الآن، وأنا لا أستطيع أن أحملك، أرجوك سامحنى، لم يقل شيئًا، جلس هناك وبكى".
Game of Thrones

قائمة نيويورك تايمز للأعلى مبيعا.. منها لعبة العروش

تصدرت رواية داليا أوينز "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، إذ جاءت في المركز الأول، لتستمر هذه الرواية في قائمة الأعلى مبيعا للأسبوع الـ38 على التوالي، بينما جاءت في المركز الثاني رواية "ملكة النحل" لدوروثيا بنتون فرانك، وأعقبتهما في المركز الثالث رواية "قبل أن نكون لك" لليزا وينجت، بينما احتلت المركز الرابع رواية "لعبة العروش" الشهيرة لجورج مارتن، والتي صدر عنها مسلسل game of thrones، وتلتها في المركز الخامس والأخير رواية "الاختطاف الـ18" لجيمس باتيرسون وماكسين بايترو.
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