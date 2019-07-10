منها اللحوم.. انخفاض أسعار 6 سلع يقود التضخم للتراجع

سجل معدل التضخم فى مصر تراجعا ملحوظا خلال شهر يونية الماضى، نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الخاصة بالطعام والشراب، فيما تشير التوقعات إلى صعوده مرة أخرى خلال الفترة القادمة

تحرير:كريم ربيع ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).

وتباينت أسعار السلع خلال شهر ديسمبر الماضى ما بين الصعود والهبوط، على الرغم من تراجع معدل التضخم، وجاءت معدلات التغير الشهرى للأسعار وفقا لما يلى: الخيار والفلفل يقودان الخضراوات للتراجع كشف بيان المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 10% بسبب تراجع أسعار الخيار بنسبة 28.9% وأسعار

وتباينت أسعار السلع خلال شهر ديسمبر الماضى ما بين الصعود والهبوط، على الرغم من تراجع معدل التضخم، وجاءت معدلات التغير الشهرى للأسعار وفقا لما يلى:

الخيار والفلفل يقودان الخضراوات للتراجع

كشف بيان المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 10% بسبب تراجع أسعار الخيار بنسبة 28.9% وأسعار مجموعة الفلفل الرومي والبلدي بنسبة 12.4%.

انخفاض اللحوم والدواجن

كما ساهم تراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.2% في تراجع التضخم الشهري، وانخفضت أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 3.4% وفقًا لبيان الجهاز.

وسجلت مجموعة الألبان والجبن تراجعًا بنسبة ضئيلة تقدر 0.04%، بسبب تراجع أسعار البيض بنسبة 1.8%.

أسعار السمك في «العلالي»

وقال الجهاز إنه في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%، بسبب ارتفاع مجموعة أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 2.3%.





كما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بمايو بنسبة 9.7%، نتيجة ارتفاع أسعار الليمون 50.8% والموز بنسبة 10.5%.

الوجبات الجاهزة والرحلات

كما ارتفعت أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%، الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4% خلال شهر يونيو.



وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 8.9% مقابل 13.2% في مايو الماضي، بحسب بيانات الجهاز. ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

أسعار الوقود والكهرباء ستزيد التضخم في يوليو

يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن يرتفع التضخم الشهري في يوليو الجاري إلى 3.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.8% في يونيو الجاري، على أن يصل المعدل السنوي إلى 13% مقابل 9.4% في يونيو، وذلك بدعم من سنة الأساس.

وكان مجلس الوزراء أقر الجمعة الماضي، زيادة في أسعار كل المنتجات البترولية، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر المتوقع أن تبدأ معه الحكومة في حساب فواتير الكهرباء على الأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.

وقالت نادين جونسون الاقتصادية في «إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس» إن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في مصر يوليو الجاري سيعزز الضغوط التضخمية أكثر في النصف الثاني من العام».

وتابعت: «على الرغم من ذلك، يبدو أن الضغوط التضخمية على جانب الطلب ستكون محدودة بسبب انخفاض الدخول الحقيقية مما قد يخفف جزءا من التضخم المتوقع على جانب الإمدادات».

وتوقعت عالية ممدوح، كبيرة محللي الاقتصاد ببنك استثمار بلتون، استعادة التضخم الشهري قوته في الربع الثالث من العام، بنسبة 2.6% في المتوسط، و13.3% متوسطاً للتضخم في الربع الثالث من 2019 دون تغير تقريبا من نسبته 13% في الربع السابق.

فيما خفض صندوق النقد الدولى، توقعاته لمعدل التضخم فى مصر ليصل إلى 14% خلال العام الجارى، وصولا إلى نحو 7% بحلول عام 2023.

وأوضح الصندوق، أن متوسط معدل التضخم السنوى من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى ليصل إلى 11.1%، فى مقابل 13.1% كان يتوقعها فى تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى.



