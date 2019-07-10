سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

منها اللحوم.. انخفاض أسعار 6 سلع يقود التضخم للتراجع

سجل معدل التضخم فى مصر تراجعا ملحوظا خلال شهر يونية الماضى، نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الخاصة بالطعام والشراب، فيما تشير التوقعات إلى صعوده مرة أخرى خلال الفترة القادمة
تحرير:كريم ربيع ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
تراجع التضخم رغم ارتفاع أسعار الفاكهة والأسماك
تراجع التضخم رغم ارتفاع أسعار الفاكهة والأسماك
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
وتباينت أسعار السلع خلال شهر ديسمبر الماضى ما بين الصعود والهبوط، على الرغم من تراجع معدل التضخم، وجاءت معدلات التغير الشهرى للأسعار وفقا لما يلى: الخيار والفلفل يقودان الخضراوات للتراجع كشف بيان المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 10% بسبب تراجع أسعار الخيار بنسبة 28.9% وأسعار
اقرأ المزيد
بطاقات-تموينية

بعد غلق التظلمات تعرف على مصير المحذوفين من التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن غلقها باب التظلمات بعد مدة تجاوزت الثلاثة أشهر، تفاوتت ردود الفعل بشأنها، بين قبول التظلم وحذف البطاقة، وهو الأمر الذى جعل مصير المحذوفين مخيفا، حيث لم يعد أمامهم أى فرصة جديدة للتظلم. وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد ناقشت خلال اجتماعها، الذى عُقد أول من أمس الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التموين، تتعلق بإرجاء تطبيق حذف غير المستحقين من بطاقات التموين حتى الانتهاء من الفصل في التظلمات المقدمة من المواطنين.
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

«الاتصالات» تفتتح مركز قياس جودة خدمات المحمول غدا

يفتتح غدًا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت مركز قياس جودة خدمات المحمول بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وتتمثل مهام المركز الجديد في قياس جودة خدمات شركات المحمول التي تقدمها للجمهور، وذلك بعد شكاوى متكررة تقدم بها الكثير من العملاء للجهاز على مدار الشهور الماضية، بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع وزير الاتصالات في أكثر من لقاء صحفي للتأكيد على اعتماد الوزارة خلال الفترة القادمة على وسائل تكنولوجية متطورة لقياس جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 6.4% في يونيو

كشف البنك المركزي قبل قليل، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو، مقابل 7.8% في شهر مايو. وسجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019، مقابل 1.2% في مايو 2019، وحوالي 1.6% في ذات الشهر من العام السابق. وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التضخم العام السنوي للحضر بلغ 9.4% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.1% في مايو الماضي، وسجل معدلا شهريا سالب 0.8%، مقارنة بنحو 1.1% في مايو، و3.5% في ذات الشهر من العام السابق.
احمد-جعفر-فروع-سامسونج-تشهد نموًا-في-أرباحها (2)

41% نمو أرباح سامسونج مصر عن النصف الأول من 2019

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر نمو أرباح فروعها بنسبة تجاوزت 41% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأشاد أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر، بالجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية سامسونج التوسعية في مصر، حيث تمتلك سامسونج الآن 73 منفذ بيع لمنتجاتها يتركز نحو 38% منها في القاهرة الكبرى، و18% في مدن صعيد مصر، و18% في مدن الدلتا، إلى جانب 8% في كل من الإسكندرية ومدن القناة، كما أعلنت سامسونج إلكترونيكس مصر عن طرح موديل جديد من الغسالات ذات تحميل أمامي بسعة 8 كجم بتكنولوجيا Add Wash.
اقرأ المزيد من الأخبار
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 6.4% في يونيو

كشف البنك المركزي قبل قليل، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو، مقابل 7.8% في شهر مايو. وسجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019، مقابل 1.2% في مايو 2019، وحوالي 1.6% في ذات الشهر من العام السابق. وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التضخم العام السنوي للحضر بلغ 9.4% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.1% في مايو الماضي، وسجل معدلا شهريا سالب 0.8%، مقارنة بنحو 1.1% في مايو، و3.5% في ذات الشهر من العام السابق.
البنك-المركزى

بعد رفع أسعار الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه إلى التثبيت، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، بحسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي"، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
البنك-المركزى

خبراء: تحسن المناخ الاستثماري مرهون بأسعار الفائدة

تؤثر معدلات الفائدة المرتفعة سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر، حيث تحجم الشركات عن الاقتراض من البنوك لوصول معدلات الفائدة لمستويات 20%، ومع استمرار معدلات التضخم في المنحنى الصعودي يتضاءل الأمل في أى خفض لأسعار الفائدة على المدى القريب. وارتفع التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في مصر إلى مستوى 16% خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تطبيق إجراءات خفض الدعم عن الوقود والكهرباء.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

بعد صعود التضخم.. اتجاه قوي لتثبيت سعر الفائدة

أجمع العديد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، وتأتى هذه التوقعات عقب صعود معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 13% خلال شهر أبريل 2019.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org