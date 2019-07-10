للمرة الثالثة.. فيديو يرصد ميركل ترتجف بقوة

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

ميركل

ظهور جديد محرج للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعدما ارتجف جسدها للمرة الثالثة في أقل من 30 يوما، إذ أظهرت لقطات عرضها تليفزيون وكالة "رويترز" للأنباء، ميركل وهي ترتعش خلال استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني، اليوم الأربعاء، حيث اهتز جسدها بالكامل بشكل متصاعد وملحوظ، أثناء وقوفها بجوار ريني خلال استعراض حرس الشرف، وبدت وكأنها تحاول إيقاف هذه الرعشة بالضغط على قبضتي يديها ثم إمساك إحدى اليدين بالأخرى مع استنشاق أنفاس طويلة، للسيطرة على الموقف، ولكن دون جدوى.

وعلق متحدث باسم الحكومة الألمانية، على الحالة التي ظهرت عليها ميركل، مؤكدأ أن "المستشارة بخير"، وأن مناقشاتها مع ريني، تسير وفق الخطة المعدة. وفي 27 يونيو الماضي، ظهرت ميركل، وهي ترتجف أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بحسب "يورو نيوز". وليست هذه المرة الأولى التي شوهدت فيها