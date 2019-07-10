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للمرة الثالثة.. فيديو يرصد ميركل ترتجف بقوة

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
ميركل
ميركل
ظهور جديد محرج للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعدما ارتجف جسدها للمرة الثالثة في أقل من 30 يوما، إذ أظهرت لقطات عرضها تليفزيون وكالة "رويترز" للأنباء، ميركل وهي ترتعش خلال استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني، اليوم الأربعاء، حيث اهتز جسدها بالكامل بشكل متصاعد وملحوظ، أثناء وقوفها بجوار ريني خلال استعراض حرس الشرف، وبدت وكأنها تحاول إيقاف هذه الرعشة بالضغط على قبضتي يديها ثم إمساك إحدى اليدين بالأخرى مع استنشاق أنفاس طويلة، للسيطرة على الموقف، ولكن دون جدوى.
وعلق متحدث باسم الحكومة الألمانية، على الحالة التي ظهرت عليها ميركل، مؤكدأ أن "المستشارة بخير"، وأن مناقشاتها مع ريني، تسير وفق الخطة المعدة. وفي 27 يونيو الماضي، ظهرت ميركل، وهي ترتجف أثناء وقوفها إلى جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بحسب "يورو نيوز". وليست هذه المرة الأولى التي شوهدت فيها
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مصر-للطيران-استعدت بالجسر-الجوي-لموسم الحج

«مصر للطيران» تستعد لموسم الحج بالجسر الجوي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن إنهاء كل استعداداتها لتشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج هذا العام بالتعاون مع جميع الهيئات والجهات والحكومات المعنية
جيرمي هانت وبوريس جونسون

البريكست وترامب يشعلان أول مناظرة بين جونسون وهانت

يبدو أن معركة الفوز بمنصب رئيس الوزراء البريطاني دخلت في مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أول مناظرة بين المنافسين النهائيين، وزيري الخارجية الحالي والسابق، جيرمي هانت، وبوريس جونسون. وشهدت المناظرة التي أذيعت على الهواء مباشرة، أمس الثلاثاء، تبادل هانت وجونسون "الاتهامات السياسية" حول عدة قضايا، أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، والعلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة. اتهم هانت منافسه بعدم استعداده لتنفيذ وعوده بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء إذا لم يحقق "البريكست" في موعده المحدد، 31 أكتوبر المقبل.
ترامب وماي

بعد إهانة ترامب.. استقالة السفير البريطاني في أمريكا

تقدم السير كيم داروش، السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، باستقالته، اليوم الأربعاء، على خلفية الأزمة التي وقعت بين واشنطن ولندن، عقب تسريب مراسلات له، ينتقد فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وخلال الرسائل المسربة التي بدت أنها منذ صيف 2017، قال السير كيم: "الرئيس ترامب يشيع انعدام الأمن، ويمكن أن يواجه العار والسقوط". وأضاف: "نحن لا نعتقد حقا أن هذه الإدارة ستصبح طبيعية إلى حد كبير، فهي أقل من حيث الأداء وأكثر صعوبة في التوقع، وتمزق الفصائل، وهي خرقاء من الناحية الدبلوماسية وغير كفؤة".
حاملة الطائرات

الانهيار الفني يصيب حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

على الرغم من محاولات روسيا المستمرة مواكبة الولايات المتحدة على مستوى القدرات العسكرية والصناعية الدفاعية، فإن ذلك يأتي في المقام الرئيسي للتربح اقتصاديا من الصفقات الضخمة التي تراهن عليها موسكو بقوة كإحدى وسائل تعزيز قدراتها المالية والسياسية. التركيز على الشق التجاري والاقتصادي من الصناعات العسكرية، أسهم بشكل رئيسي في إضعاف بعض القدرات الدفاعية الرئيسية لموسكو، وعلى رأسها حاملة الطائرات الوحيدة التي يمتلكها الجيش الروسي، والتي باتت على حالة فنية غير جيدة.
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غرق-مركب

فقدان 82 شخصًا في غرق مركب أمام السواحل التونسية

تعرض قارب مطاطي للغرق، على متنه 86 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، كانوا يحاولون الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأفاد الناجون بأن القارب المطاطي كان يقل 86 مهاجرا يحاولون الوصول إلى السواحل الايطالية بعدما أبحروا من مدينة زوارة الليبية (120 كلم غرب طرابلس)، ولا يزال مصير 82 آخرين مجهولا. وأنقذ الحرس البحري التونسي أربعة مهاجرين هم ثلاثة من مالي ورابع من كوت ديفوار، بعدما أبلغه صيادون بأمر القارب قبالة سواحل مدينة جرجيس (جنوب)، وفق ما أفاد مسؤول في الحرس البحري بجرجيس لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته.
احمد-الطيب

شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، القاهرة، متوجهًا إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية. كان فضيلة الإمام الأكبر قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين. وفى سياق متصل، عُقد الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاوري بشأن تشكيل لجنة برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".
هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار إسرائيلي (فيديو)

تمكنت طائرة من طراز بوينج "737- 400" التابعة لخطوط طيران "إلكترا" الألمانية من الهبوط اضطراريا بنجاح في مطار بن غوريون الدولي، في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء إقلاعها من مطار في مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من المدينة الألمانية في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي في وقت سابق من اليوم، إلا أنه بعد وقت قليل من إقلاعها، اكتشفت الطواقم الأرضية في كولونيا أن أحد إطارات الطائرة قد انفجر، تاركا حطاما على مدرج المطار.
ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (4)

مخاوف من الموت.. أوروبا تستعد لموجة حر تصل لـ40 درجة

موجة من الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، سيواجهها الأوروبيون قريبا، في الوقت الذي انطلقت فيه تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني. وتواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقسا صيفيا استثنائيا هذا الأسبوع، ما يُثير مخاوف من الموت، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد.
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