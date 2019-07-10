«مصر للطيران» تستعد لموسم الحج بالجسر الجوي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن إنهاء كل استعداداتها لتشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج هذا العام بالتعاون مع جميع الهيئات والجهات والحكومات المعنية
وفي ضوء توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بتوفير كل الإمكانات لإتمام موسم حج ناجح أنهت الشركة كل الإجراءات والترتيبات للتعامل مع كثافة تشغيل موسم الحج لنقل نحو 70 ألف حاج، وكذلك تم التنسيق مع السلطات السعودية وجميع الجهات المعنية والمنوطة بالعمل طوال الموسم على توفير كل سبل الراحة والرعاية
وفي ضوء توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بتوفير كل الإمكانات لإتمام موسم حج ناجح أنهت الشركة كل الإجراءات والترتيبات للتعامل مع كثافة تشغيل موسم الحج لنقل نحو 70 ألف حاج، وكذلك تم التنسيق مع السلطات السعودية وجميع الجهات المعنية والمنوطة بالعمل طوال الموسم على توفير كل سبل الراحة والرعاية للسادة الحجاج لإنجاز الموسم على أكمل وجه ودون أية معوقات.
وستقلع أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى كل من جدة والمدينة، وذلك اعتبارًا من 18 يوليو الجاري على أن تكون آخر رحلة في مرحلة الذهاب يوم 5 أغسطس القادم وستبدأ مرحلة عودة حجاج بيت الله يوم 14 أغسطس القادم.
وأكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران أن الشركة قد اتخذت كل الترتيبات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة في مرحلتي الذهاب والعودة، بما يعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، وقد تم إعداد كل الإجراءات اللازمة لخدمة حجاج دولتي فلسطين ومالي المتعاقدة على نقلهم "مصر للطيران" بجانب الحجاج المصريين من منطلق الدور الريادي الإفريقي.
بالتوازي بدأت الشركة مطلع هذا الشهر في إصدار تذاكر الحج على أن يكون آخر موعد لإصدار التذاكر يوم 4 أغسطس القادم، وأن مكاتب البيع المخصصة للعمل خلال موسم الحج موجودة في أكاديمية الشرطة بالعباسية لخدمة حجاج القرعة وبمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لحجاج التضامن ومكتب مبيعات شبرا بأبراج أغا خان لإصدار تذاكر حج الأفراد والسياحة والهيئات الحكومية.
وستسيِّر الشركة خلال موسم الحج 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بمعدل 206 رحلات جوية إلى جدة لنقل 41 ألف حاج و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 35 ألف حاج، وأضاف: سوف تسير مصر للطيران في أول يوم من مرحلة الذهاب 7 رحلات جوية إلى جدة و5 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وترانزيت بعض الدول.