«مصر للطيران» تستعد لموسم الحج بالجسر الجوي

تحرير:أميرة إبراهيم ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

مصر للطيران تستعد لموسم الحج

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن إنهاء كل استعداداتها لتشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج هذا العام بالتعاون مع جميع الهيئات والجهات والحكومات المعنية

وفي ضوء توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بتوفير كل الإمكانات لإتمام موسم حج ناجح أنهت الشركة كل الإجراءات والترتيبات للتعامل مع كثافة تشغيل موسم الحج لنقل نحو 70 ألف حاج، وكذلك تم التنسيق مع السلطات السعودية وجميع الجهات المعنية والمنوطة بالعمل طوال الموسم على توفير كل سبل الراحة والرعاية