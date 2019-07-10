مفاجأة في جلسة إلغاء نظام التعليم بالتابلت (مستند)

الدفاع قدم مستندا رسميا من وزارة التعليم بتاريخ سابق تؤكد فيه الوزارة أن مشروع التابلت والامتحان الإلكتروني يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما يسهل تسريبه

تحرير:تهامى البندارى ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

محكمة

أحداث مهمة شهدتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، خلال نظر الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، قبل أن تقرر المحكمة التأجيل لجلسة 21 من يوليو الجاري. شهدت الجلسة حضورا مكثفا من أولياء الأمور أمام مقر المحكمة وأثبتوا تدخلهم الانضمامى في الدعوى.

بينما لم يتم تقديم ملف خطة تطوير التعليم لعدم وجود أبحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات وأن الأمر يقتصر فقط على مجرد محاضر اجتماعات الوزير ومساعديه، تنطوي على إبداء فكرة تغيير نظام امتحانات الثانويه العامة دون وجود دراسات. تقدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، ومقيم الدعوى، إلى المحكمة، بخطاب