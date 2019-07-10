«بترت عضوه الذكري».. هذه عقوبات ممرضة طفل شبرا

والد الطفل: المشكلة فيمن أجرى له الطهارة.. وزارة الصحة: الواقعة محل التحقيق وسحب ترخيص المركز والممرضة حال ثبوت الواقعة.. وكامل: ما حدث جريمتان والحبس ينتظر الممرضة

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

«كارثة إنسانية».. فى واقعة ليست الأولى ولكنها كشفت عن حجم الإهمال الجسيم والتلاعب بأرواح الشعب المصري داخل المراكز والعيادات الطبية المختلفة، حيث تسببت عملية طهارة لطفل لم يتجاوز عمره 30 يومًا في بتر عضوه الذكري بمنطقة «منطاي بشبرا الخيمة» على يد إحدى الممرضات التي تسببت فى حدوث مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته، حيث ظهر مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول. وقال والد الطفل أنه تفاجأ بأن من تقوم بعملية الطهارة ممرضة وليس دكتور، وبناء عليه قامت مديرية الصحة بالقليوبية، بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.

تفاصيل الحادثة ما حدث من مضاعفات عقب الخروج من المركز الطبي دفع أسرة الطفل إلى الذهاب به إلى مستشفى معهد ناصر من أجل إنقاد حياة الرضيع، وهناك تلقت الأسرة خبرًا كان كالصعاقة عليهم، بعدما أكد الأطباء أن المشكلة فيمن أجرى له الطهارة، وأن هناك غرغرينة، وتم بتر عضو الطفل الذكري لإنقاذ حياته، وهو

تفاصيل الحادثة

ما حدث من مضاعفات عقب الخروج من المركز الطبي دفع أسرة الطفل إلى الذهاب به إلى مستشفى معهد ناصر من أجل إنقاد حياة الرضيع، وهناك تلقت الأسرة خبرًا كان كالصعاقة عليهم، بعدما أكد الأطباء أن المشكلة فيمن أجرى له الطهارة، وأن هناك غرغرينة، وتم بتر عضو الطفل الذكري لإنقاذ حياته، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة كبيرة من الغضب فى الشارع المصري على مدار الساعات الأخيرة، عملية طهارة ما تسببت فى مضاعفات أدت إلى بتر عضو الطفل الذكري والقضاء على ذكورته.

«التحرير» توجهت إلى الجهة المنوط بها الرقابة على المراكز الطبية بوزارة الصحة، وهى «إدارة العلاج الحر» بوزارة الصحة من أجل معرفة الإجراءات التى تتخذها فى الحالات المشابهة، وكيف تحصل هذه المراكز على تراخيصها؟ وما العقوبات التى تنتظرالممرضة التى تسبب فى هذه الجريمة؟

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إلغاء التراخيص

الدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، قالت إن وزارة الصحة ستقوم بمراجعة كافة التراخيص الخاصة بالمركز الطبـي المتسبب فى بتر العضو الذكري لطفل شبرا، ومعرفة ما إذا كان المركز مرخصا من البداية أم لا، وأنه كان يعمل بطريقة مخالفة وغير معتمد، وإذا ثبت أن المركز مرخص سيتم إجراء تفتيش شامل على غرف العمليات الموجودة به، معرفة ما إذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا، وفحص ملف المريض والاطلاع على تقرير اللجنة الاستشارية لمعرفة أبعاد الواقعة وتحديد العقوبة المناسبة.



وأضافت الشاعر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، "أن العقوبات التى تنتظر من قام بهذه الواقعة إذا كان طبيبًا سيتم إحالته إلى لجنة العقوبات بنقابة الأطباء، وإلغاء ترخيص المركز الطبي بشكل نهائي، أما إذا ثبت صحة قيام ممرضة بإجراء العملية للطفل سيتم إلغاء ترخيصها نهائيا وإحالتها للتحقيق مستبعدة أن تكون من قامت بهذه العملية ممرضة «مفيش حاجة اسمها ممرضة تعمل عملية طهارة».



وشدد الشاعر على أن هناك العديد من الحالات المشابهة التى ترد إلى الوزارة ويتم التحقيق فيها بشكل فوري ومعاقبة أى شخص مقصر فى عمله مشددة على أنها لن تتهاون مع أى مركز أو منشأة تعمل بطريقة مخالفة، وتضر بصحة المصريين.

النيابة من تحدد العقاب

الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قرر تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش المالى والإدارى والشئون القانونية ومديرة التمريض والرعاية الأساسية بالمديرية، للتفتيش والتحقيق وسرعة العرض فى واقعة اتهام ولى أمر لممرضة بالمركز الطبى بمنطاي بشبرا الخيمة، بتعريض حياة ابنه للخطر لإجرائها عملية طهارة له؛ مما تسبب له فى مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكرى.



وأكد الطباخ لـ"التحرير"، أنه كلف اللجنة بإعداد تقرير واف حول الواقعة وملابساتها بالكامل، لافتا إلى أنه لم يتقدم أحد بشكوى رسمية للمديرية، وأن العقوبة على الممرضة ستحددها النيابة العامة حال ثبوت التهمة.

السجن عقوبة الممرضة

الدكتور طارق كامل أمين صندوق نقابة الأطباء، أكد أن ما حدث فى واقعة شبرا يعد جريمة يحاسب عليها القانون، وأن العقوبة التى تنتظر الممرضة التى قامت ببتر العضو الذكري للطفل هى الحبس؛ لأنها قامت بارتكاب جريمتين، الأولى هى انتحال صفة طبيب والثانية هى التسبب فى عاهة مستديمة للطفل بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها.

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وأوضح كامل فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، "أن الشخص الوحد المصرح له بإجراء مثل هذه العمليات هو الطبيب فقط، وإذا ارتكب الطبيب هذا الخطأ، لها حالتان الأولى يتم النظر فى الواقعة محل البحث، ومعرفة إذا ما حدث هذا الخطأ نتيجة إهمال من الطبيب ومخالفة القواعد الطبية المتعارف عليها من خلال الطب الشرعي الذى يستعين بأحد الاستشاريين الكبار وهو من يحدد هل حدث هذا الأمر بسبب المضاعافات المتعارف عليها فى مراجع الطب أم لا وفى هذه الحال لا يتم حبس الطبيب.



وتابع: أما إذا حدث هذه الأمر نتيجة إهمال ورعونة من الطبيب وأن هذه المضاعفات كانت نتيجة مخالفة القواعد الطبية المتعارف عليها يتم محاكمة الطبيب جنائيا على الجرم الذى ارتكبه، بعد إحالته إلى لجنة العقوبات فى النقابة.

وطالب كامل بضرورة أن تقوم إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بدورها فى الرقابة على مثل هذه المراكز وإغلاق المراكز المخالفة، والتأكد من أن المراكز المرخصة مطابقة للمواصفات العالمية أم لا، وأن من يعمل بها مؤهلون، مشددًا على صعوبة معرفة الأهالي المراكز غير المرخصة لأن مصر فيها ما يزيد على 70 ألف عيادة ومركز طبي خاص.



وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب من "أ. ح. ع" 39 عاما، مقيم بمنطقة «منطاي بشبرا الخيمة»، بأنه أجرى لنجله "م" البالغ من العمر شهرًا، أثناء إعطائه تطعيمه الشهرى، عملية طهارة داخل أحد المراكز الطبية.

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وفوجئ المواطن، بأن من قام بالعملية ممرضة، وأجرتها بطريقة خاطئة، مما تسبب للطفل في مضاعفات، وظهر مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول، وذهبت أسرة الطفل إلى مستشفى معهد ناصر وأوضح الأطباء أن المشكلة فيمن أجرى له الطهارة، وأن هناك غرغرينة، وتم بتر عضو الطفل الذكري لإنقاذ حياته، وحرر الأب محضرا في مركز قليوب يحمل رقم 10880 لسنة 2019، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.