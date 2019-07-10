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«بترت عضوه الذكري».. هذه عقوبات ممرضة طفل شبرا

والد الطفل: المشكلة فيمن أجرى له الطهارة.. وزارة الصحة: الواقعة محل التحقيق وسحب ترخيص المركز والممرضة حال ثبوت الواقعة.. وكامل: ما حدث جريمتان والحبس ينتظر الممرضة
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م
طفل شبرا
طفل شبرا
«كارثة إنسانية».. فى واقعة ليست الأولى ولكنها كشفت عن حجم الإهمال الجسيم والتلاعب بأرواح الشعب المصري داخل المراكز والعيادات الطبية المختلفة، حيث تسببت عملية طهارة لطفل لم يتجاوز عمره 30 يومًا في بتر عضوه الذكري بمنطقة «منطاي بشبرا الخيمة» على يد إحدى الممرضات التي تسببت فى حدوث مضاعفات أدت إلى بتر عضوه الذكري والقضاء على ذكورته، حيث ظهر مكان الجرح رغوة وانسداد بمجرى البول. وقال والد الطفل أنه تفاجأ بأن من تقوم بعملية الطهارة ممرضة وليس دكتور، وبناء عليه قامت مديرية الصحة بالقليوبية، بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.
تفاصيل الحادثة   ما حدث من مضاعفات عقب الخروج من المركز الطبي دفع أسرة الطفل إلى الذهاب به إلى مستشفى معهد ناصر من أجل إنقاد حياة الرضيع، وهناك تلقت الأسرة خبرًا كان كالصعاقة عليهم، بعدما أكد الأطباء أن المشكلة فيمن أجرى له الطهارة، وأن هناك غرغرينة، وتم بتر عضو الطفل الذكري لإنقاذ حياته، وهو
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النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة. جاء ذلك بجلسة اليوم الأربعاء، إذ استعرض النائب حسين عيسى، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يؤجل مد الطوارئ.. وعبدالعال للنواب: متغيبوش بكرة

تسبب النصاب القانوني بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء، في تأجيل طرح التصويت على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر مقبلة، بدءًا من 25 يوليو المقبل، على أن يتم طرحها بجلسة غدٍ الخميس، إذ طالب رئيس المجلس الأعضاء بضرورة الحضور في جلسة غد، حرصا على المصلحة العامة قائلا: "تيجو بكرة الجلسة دي مفيهاش هزار، ثلثا الأعضاء لازم يحضروا بجلسة الخميس". جاء ذلك بجلسة النواب المسائية اليوم الأربعاء، التى قرّر المجلس فيها عرض قانون التأمينات والمعاشات الذي تم الانتهاء منه من قبل لجنة القوى العاملة.
السيسي-يبحث-الربط-الكهربائي‎

السيسي يبحث مشروعات الربط الكهربائي والعدادات الذكية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء عرض جهود تطوير منظومة الكهرباء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الإطار، وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث قطاع الكهرباء بشكل كامل بما يلبي احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

عبد العال يحذر الحكومة: لا بد من حضور الوزير شخصيا للبرلمان

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة من تدني تمثيلها في الجلسات العامة، وعدم حضور الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين والملفات العاجلة. وقام عبد العال بالتصويت بالموافقة على حظر حضور مساعدي ونواب الوزراء دون حضور الوزير شخصيا باعتباره أمرا مخالفا للائحة والدستور، ثم أخذ موافقة أعضاء البرلمان بشكل استثنائي على حضور مساعدى وزير الزراعة خلال جلسة اليوم، نظرا لعدم حضور الوزير بشخصه، وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتأكيده أن وزير الزراعة موجود حاليا فى زيارة رسمية لدولة تنزانيا، الأمر الذى أعاقه عن الحضور.
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تلوث-مياه-الشرب

الحكومة: لا صحة لتلوث «مياه القليوبية» بسبب الكلور

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، تواصل المركز مع محافظة القليوبية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، وأن شركة المياه تقوم بشكل دورى بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.
مجلس-النواب (1)

مطالبة برلمانية بحل عاجل لنقص الممرضين بالمستشفيات

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن عملية التطوير بالمستشفيات وزيادة نسبة طاقم التمريض أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مع معاناة المرضى من نقص أعداد الممرضين بالمستشفيات والوحدات الطبية، وهو ما يعكس تدني في مستوى الخدمة. وأضاف في بيانه اليوم، أن من الأسباب وراء العجز هم توجه الممرضين للعمل بالقطاع الخاص والهجرة الخارجية للعمل بالدول العربية، نظرًا لانخفاض الرواتب بالمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة عمل أمنة لهم.
مجلس-النواب (2)

الإيجار القديم للوحدات التجارية يهدد 20 ألف صيدلية

الأحد الماضي انتهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها الخاص بمشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات التجارية، المقدم من الحكومة، لعرضه على هيئة مكتب المجلس، ليتم إدراجه ضمن جدول أعمال النواب، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته. أعضاء لجنة الإسكان صوتوا بالموافقة على مواد القانون، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين للأماكن التجارية أو كما تم تسميته من الحكومة "غير السكنية"، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط، كما جاء في نص المشروع الذي تقدمت به الحكومة، تفاديا لشبهة عدم الدستورية.
وزيرة-الصحة-هالة-زايد- (1)

"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.
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