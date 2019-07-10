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بعد رفع سن المعاش لـ65عاما.. من المستفيد؟

جدل بين الاقتصاديين بسبب بند رفع سن المعاش لـ65 عاما.. مؤيد يرى أنه سيصب في صالح الاقتصاد ويساعد على استمرار الخبرات والكوادر الإدارية.. ومعارض يرى أنه سيحرم فئة الشباب
تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
د. على عبدالعال رئيس البرلمان
د. على عبدالعال رئيس البرلمان
تباينت ردود الفعل حول رفع سن المعاش إلى 65 عاما في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان، حيث اعتبر البعض القرار بمثابة خطوة إيجابية للاستفادة من الكوادر والخبرات الإدارية واعطاء مساحة لهم داخل منظومة سوق العمل، بينما إعتبره آخرين بمثابة خطوة لحرمان الشباب من بعض الوظائف. "التحرير" استعرضت آراء عدد من الخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي لمعرفة رؤيتهم بشأن تلك النقاط في مشروع القانون الجديد ومدى تأثيرها على الجانب الاقتصادي.
يقول الدكتور إيهاب الدسوقي، إن رفع سن المعاش إلى 65 عاما قرار له شقان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، لافتا أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن القرار يتماشى مع التطور الملحوظ في مستوى الحالة الذي تشهدها مصر حاليا وهو ما يمنح الكثير من القدرة على مواصلة العمل، ووجود العديد من الخبرات والكوادر الإدارية التي يمكن
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الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. ? وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة. جاء ذلك بجلسة اليوم الأربعاء، إذ استعرض النائب حسين عيسى، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها.
مرور

قانون المرور الجديد.. عقوبات رادعة و100 مليار جنيه للتطبيق

بعد مرور عامين على إعداد قانون المرور الجديد من قبل وزارة الداخلية للحد من حوادث التصادم، وتقديمه للبرلمان، أعلن عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من مناقشته بشكل كامل متضمنا 96 مادة، وخروجه للنور قريبا فى بداية دور الانعقاد المقبل، إذ شهد القانون عدة جلسات استماع بحضور مستشارين وخبراء قانون، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يؤجل مد الطوارئ.. وعبدالعال للنواب: متغيبوش بكرة

تسبب النصاب القانوني بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء، في تأجيل طرح التصويت على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر مقبلة، بدءًا من 25 يوليو المقبل، على أن يتم طرحها بجلسة غدٍ الخميس، إذ طالب رئيس المجلس الأعضاء بضرورة الحضور في جلسة غد، حرصا على المصلحة العامة قائلا: "تيجو بكرة الجلسة دي مفيهاش هزار، ثلثا الأعضاء لازم يحضروا بجلسة الخميس". جاء ذلك بجلسة النواب المسائية اليوم الأربعاء، التى قرّر المجلس فيها عرض قانون التأمينات والمعاشات الذي تم الانتهاء منه من قبل لجنة القوى العاملة.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

120 شهرا.. شروط استحقاق المعاش في قانون التأمينات الجديد

استأنفت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش، وجاء حسم المادة بالتوافق مع الحكومة، بالنص على تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرا، على أن تزداد لـ180 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وحددت المادة 21 الخاصة باستحقاق المعاش بعد تعديلها الحالات والشروط.
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