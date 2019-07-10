بعد رفع سن المعاش لـ65عاما.. من المستفيد؟

جدل بين الاقتصاديين بسبب بند رفع سن المعاش لـ65 عاما.. مؤيد يرى أنه سيصب في صالح الاقتصاد ويساعد على استمرار الخبرات والكوادر الإدارية.. ومعارض يرى أنه سيحرم فئة الشباب

تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

تباينت ردود الفعل حول رفع سن المعاش إلى 65 عاما في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان، حيث اعتبر البعض القرار بمثابة خطوة إيجابية للاستفادة من الكوادر والخبرات الإدارية واعطاء مساحة لهم داخل منظومة سوق العمل، بينما إعتبره آخرين بمثابة خطوة لحرمان الشباب من بعض الوظائف. "التحرير" استعرضت آراء عدد من الخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي لمعرفة رؤيتهم بشأن تلك النقاط في مشروع القانون الجديد ومدى تأثيرها على الجانب الاقتصادي.

يقول الدكتور إيهاب الدسوقي، إن رفع سن المعاش إلى 65 عاما قرار له شقان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، لافتا أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن القرار يتماشى مع التطور الملحوظ في مستوى الحالة الذي تشهدها مصر حاليا وهو ما يمنح الكثير من القدرة على مواصلة العمل، ووجود العديد من الخبرات والكوادر الإدارية التي يمكن

يقول الدكتور إيهاب الدسوقي، إن رفع سن المعاش إلى 65 عاما قرار له شقان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، لافتا أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن القرار يتماشى مع التطور الملحوظ في مستوى الحالة الذي تشهدها مصر حاليا وهو ما يمنح الكثير من القدرة على مواصلة العمل، ووجود العديد من الخبرات والكوادر الإدارية التي يمكن الاستفادة منها في مواقعها طالما أنها قادرة على العمل والعطاء، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الخبرات الإدارية التي يصعب إيجاد بديل لها وهو ما يتطلب ضرورة الاستفادة منهم لأطول وقت ممكن والذي يعتبر بمثابة إضافة لسوق العمل.

وتابع الدسوقي، أن الجانب السلبي يكمن في استمرار بعض الكوادر الإدارية حتى سن الـ65 عاما من المؤكد أنه سيؤثر على فرص الشباب وتقلدهم لتلك المناصب، وهو ما سيحرم فئة الشباب من ضرورة المشاركة والتواجد بقوة في منظومة العمل.

فيما قالت الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب الدكتورة بسنت فهمي، إن القرار إيجابي ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هناك بعض القطاعات التي تحتاج إلى خبرات تراكمية مثل القضاء والبنوك، وبالتالي يصعب التخلي عن تلك القيادات والكوادر الإدارية في فترات عمرية مبكرة نظرا لأن طبيعة عملهم لا تتعلق بأعمال ووظائف روتينية، منوهة أن القرار إيجابي على كل الأصعدة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك فارقا كبيرا بين الخبرات الإدارية التراكمية والوظائف الروتينية، لافتة أن قرار رفع السن سيخدم الدولة.

وكان مستشار وزيرة التضامن عمر حسن، أعلن أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040.

وأعلن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب منذ أيام وجيزة، أنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءًا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وأوضح أنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.

وأشار إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتي يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر إيجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، كانت قد وافقت على المادة الخاصة برفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 عامًا، بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

ووضعت المادة بقانون التأمينات والمعاشات خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عامًا فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عامًا فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.