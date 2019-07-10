غلق أكشاك بمحيط «قايتباي» رفضت دفع الإيجار 14 عاما

تحرير:محمد مجلي ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

غلق أكشاك بمحيط قلعة قايتباي

أصدرت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، قرارا بسحب التراخيص للأكشاك الكائنة بنطاق قلعة قايتباي بمنطقة بحرى وسط الإسكندرية، وتنفيذ قرار الغلق عليها، وذلك لعدم سداد أموال الدولة لمدة بلغت 14 عاما متتالية، إذ وصل حجم المديونية إلى مبالغ كبيرة، بينما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ضرورة الالتزام بتطبيق مواد القانون على الجميع وعدم السماح بالتعدي على موارد الدولة وإهدار مستحقاتها المالية، وشن حملات على جميع المخالفين.

وقالت المهندسة سحر شعبان، إن إدارة رخص المحلات بالحي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأكشاك الكائنة بمحيط قلعة قايتباي، وذلك لوجود مديونية عليها للدولة منذ عام 2005م لم تُسدد. وأضافت رئيسة الحي أنه بفحص الحالة القانونية لتلك الأكشاك وُجد أنها مغايرة للنشاط الأساسي لها، بالإضافة إلى عدم سداد