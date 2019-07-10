توصيلة و14 طعنة.. حل لغز مقتل محفظة قرآن بإمبابة

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

سكين

لغز العثور على جثة سيدة مسنة، تعمل محفظة قرآن كريم بمنطقة إمبابة، بها عدة طعنات، نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف غموضه، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة شابا؛ بغرض السرقة، وألقي القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب جريمته بدافع السرقة بعدما رأى المجني عليها تعود إلى شقتها محملة بعدة حقائب فعرض مساعدتها ثم خطط لسرقتها، إلا أن الأمور تطورت وأجهز عليها بسلاح أبيض كان بحوزته. وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث وتحريز السلاح.

قسم شرطة إمبابة تلقى بلاغا بالعثور على جثة مسنة داخل منزلها، وبها طعنات متفرقة بالجسم، وبفحص الجثة تبين أنها «أمل عبد القادر» 52 عاما، محفظة قرآن، مقيمة بترعة السواحل بإمبابة، وبها 14 طعنة وجرح عرضي بالرأس. توصلت التحريات إلى أن السيدة تحظى بسمعة جيدة، وتعمل محفظة قرآن، وليس لها خلافات مع

قسم شرطة إمبابة تلقى بلاغا بالعثور على جثة مسنة داخل منزلها، وبها طعنات متفرقة بالجسم، وبفحص الجثة تبين أنها «أمل عبد القادر» 52 عاما، محفظة قرآن، مقيمة بترعة السواحل بإمبابة، وبها 14 طعنة وجرح عرضي بالرأس.

توصلت التحريات إلى أن السيدة تحظى بسمعة جيدة، وتعمل محفظة قرآن، وليس لها خلافات مع أحد، قبل أن ترد معلومة تفيد أن المجني عليها قبل وفاتها بيوم كانت في أثناء عودتها للمنزل تحمل حقائب كثيرة، فعرض عليها شاب المساعدة، لتوصيلها إلى شقتها، ثم بعد ذلك خرج من المنزل.



وأضافت التحريات أن هذا الشاب عاد مرة أخرى بعدها بـ3 ساعات، ولكنه كان يجري وعليه علامات الخوف. بتتبع هذه المعلومة تم تحديد المتهم، وتحديد هويته، وهو «فتحي» الشهير بـ«حمبوصة»، 22 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة وسلاح أبيض، وأقر بارتكاب الواقعة بغرض السرقة.



