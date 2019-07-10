توصيلة و14 طعنة.. حل لغز مقتل محفظة قرأن بإمبابة

تحرير:التحرير ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

سكين

لغز العثور على جثة سيدة مسنة، تعمل محفظة قرآن كريم بمنطقة إمبابة، بها عدة طعنات نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف غموضه إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة البشعة شاب بغرض السرقة، ألقى القبض على المتهم والذي أقر بارتكاب جريمته بدافع السرقة بعدما رأي المجني عليها تعود لشقتها محملة بعدة حقائب فعرض مساعدتا ثم خطط لسرقتها إلا أن الأمور تتطورت وأجهز عليها بسلاح أبيض كان بحوزته، بالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث وتحريز السلاح.

قسم شرطة إمبابة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة مسنة داخل منزلها، وبها طعنات متفرقة بالجسم، وبفحص الجثة، تبين أنها «أمل عبد القادر» 52 عام، محفظة قرآن، مقيمة بترعة السواحل إمبابة، وبها 14 طعنة وجرح عرضي بالرأس. توصلت التحريات أن السيدة تحظى بسمعة جيدة، وتعمل محفظة قرآن، وليس لها خلافات مع أحد، قبل أن ترد



قسم شرطة إمبابة، تلقى بلاغا بالعثور على جثة مسنة داخل منزلها، وبها طعنات متفرقة بالجسم، وبفحص الجثة، تبين أنها «أمل عبد القادر» 52 عام، محفظة قرآن، مقيمة بترعة السواحل إمبابة، وبها 14 طعنة وجرح عرضي بالرأس.

توصلت التحريات أن السيدة تحظى بسمعة جيدة، وتعمل محفظة قرآن، وليس لها خلافات مع أحد، قبل أن ترد معلومة، تفيد أن المجني عليها قبل وفاتها بيوم كانت أثناء عودتها للمنزل تحمل حقائب كثيرة، فعرض عليها شاب المساعدة، لتوصيلها إلى شقتها، ثم بعد ذلك خرج من المنزل.



وأضافت التحريات، أن هذا الشاب عاد مرة أخرى بعدها بـ3 ساعات ولكنه كان يجري وعليه علامات الخوف، بتتبع هذه المعلومة، لتحديد المتهم، ونجحت في تحديد هويته، «فتحي» والشهير بـ«حمبوصة»، 22 سنة عامل، عاطل، سابق اتهامه في 5 قضايا سرقة وسلاح أبيض.، وأقر بإرتكاب الواقعة بغرض السرقة.



