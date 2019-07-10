«النواب» يوافق على إعادة تشكيل الجامعات الخاصة

يهدف مشروع القانون الثانى إلى السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها وذلك وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء

تحرير:أحمد جاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

مجلس النواب - أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس رئاسة الوزراء.

واستعرض النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، تقرير اللجنة، وفلسفة مشروعى القانونين، الأول الخاص بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء في التعليم للاستفادة من خبراتهم في مداولات المجلس وأثناء