هل يتأثر اقتصاد لبنان بعقوبات واشنطن على حزب الله؟

تندرج العقوبات الأمريكية على حزب الله في إطار الضغط الأمريكي على إيران وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد ينعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني
"اعتداء على كل لبنان" بهذه الكلمات اتضح الموقف اللبناني من العقوبات الأمريكية غير المسبوقة التي فرضتها على نواب من حزب الله، إذ أدرجت واشنطن، أمس، ثلاث شخصيات بارزة في حزب الله ضمن المشمولين بالعقوبات، في خطوة شملت للمرة الأولى عنصرين من الجناح السياسي للحزب.
وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين من "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إلى جانب مسؤول الأمن في الميليشيات، حيث شملت العقوبات رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، محمد رعد.
كما شملت النائب أمين شري، وذلك بعد اتهام النائبين بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في حزب الله وفيق صفا.
ونتيجة الإجراءات الأمريكية سيجب حظر كل الممتلكات والمصالح التابعة لكل المستهدفين من العقوبات، والموجودة في الولايات المتحدة أو
كما شملت النائب أمين شري، وذلك بعد اتهام النائبين بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في حزب الله وفيق صفا.
ونتيجة الإجراءات الأمريكية سيجب حظر كل الممتلكات والمصالح التابعة لكل المستهدفين من العقوبات، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أمريكيين يديرونها، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
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وأوضحت الخزانة أن القوانين تحظر عموما كل المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو من داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي تعبر الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح يملكها الأشخاص المحظورون.
وإضافة إلى ذلك، يتعرض الأشخاص، الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المذكورة، إلى عقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ، وفقا لـ"الحياة".
وفي أول تعليق من "حزب الله" على الخطوة الأمريكية، قال النائب شري لدى دخوله مجلس النواب، عن قرار العقوبات الأمريكية التي طالته: "ابتسامة بس مش أكتر من هيك".
من جهته علق النائب علي فياض، التابع لحزب الله، قائلا: "قرار العقوبات الأمريكي إهانة قبل أي شيء للشعب اللبناني، فهذا طعن للسيادة ويجب أن يكون هناك موقف رسمي من المجلس النيابي والحكومة حول ما يمس سيادة لبنان".
أما رئيس حزب التوحيد العربي، الوزير السابق وئام وهاب، فغرد عبر "تويتر" وكتب: "أرحب بالزملاء محمد رعد ووفيق صفا وأمين شري لانضمامهم إلى لائحة الشرف، لائحة العقوبات الأمريكية، والله ضجرت لحالي من 12 سنة. عقوبات تافهة لا قيمة لها".
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رئاسة المجلس النيابي، ممثلة في نبيه بري، علقت على فرض عقوبات أمريكية على نائبين من حزب الله، معتبرة التصنيف الأمريكي "اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على كل لبنان"، وأضافت: "لذا، باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل، هل أصبحت الديمقراطية الأمريكية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟".
وتابع بري: "أتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللا معقول"، بحسب "العربية".
هذه العقوبات تركت أصداء كبيرة فى المشهد السياسي اللبناني، حيث يشير مراقبون إلى أن هذه العقوبات تندرج في إطار الضغط الأمريكي على إيران وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، ورأى هؤلاء أن هذا الأمر قد ينعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني، ويزيد من حدة وضع المؤسسات المصرفية والمالية والتجارية، بحسب ما يرى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني، النائب بلال عبد الله.
ويرى محللون أن هذه العقوبات تأتي في إطار التصويب الأمريكي على قنوات أساسية تربط بين حزب الله والدولة اللبنانية، لا سيما أن الأسماء الثلاثة المدرجة على لائحة العقوبات مرتبطة بشكل مباشر بالمؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية، ما يعني أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير فى الدولة اللبنانية، فالبيان كان واضحا في إشارته إلى هذا الجانب من خلال الطلب من الحكومة اللبنانية قطع اتصالاتها مع المدرجين على لائحة العقوبات.