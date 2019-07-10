هل يتأثر اقتصاد لبنان بعقوبات واشنطن على حزب الله؟

تندرج العقوبات الأمريكية على حزب الله في إطار الضغط الأمريكي على إيران وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد ينعكس سلبا على الاقتصاد اللبناني

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

حسن نصر الله

"اعتداء على كل لبنان" بهذه الكلمات اتضح الموقف اللبناني من العقوبات الأمريكية غير المسبوقة التي فرضتها على نواب من حزب الله، إذ أدرجت واشنطن، أمس، ثلاث شخصيات بارزة في حزب الله ضمن المشمولين بالعقوبات، في خطوة شملت للمرة الأولى عنصرين من الجناح السياسي للحزب. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين من "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إلى جانب مسؤول الأمن في الميليشيات، حيث شملت العقوبات رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، محمد رعد.

كما شملت النائب أمين شري، وذلك بعد اتهام النائبين بـ"استغلال النظام السياسي والمالي" اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في حزب الله وفيق صفا. ونتيجة الإجراءات الأمريكية سيجب حظر كل الممتلكات والمصالح التابعة لكل المستهدفين من العقوبات، والموجودة في الولايات المتحدة أو