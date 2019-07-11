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مقارنته بالآخرين.. 5 أسباب لفساد علاقتك مع شريكك

التفكير السلبي يتضمن النظر في أفكار حدثت في الماضي في أثناء الشجار مع شريكك، وتكون أيضًا غير مرتبطة تمامًا بالموقف الذي تتشاجرون حوله، مما يؤدي إلى تخريب العلاقة
تحرير:إسراء سليمان ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
العلاقات السعيدة
العلاقات السعيدة
الحياة أبسط مما نتصور، ولكننا نقف على أشياء بسيطة، وتفاصيل ليست لها أهمية على الإطلاق، ولكننا بطبيعتنا كبشر نبحث عن سعادتنا فيما لا يعنينا، وبالنسبة للعلاقات توجد العديد من الأشياء التي تفسدها وتحطمها، مما يعود علينا بآثار سلبية، على سبيل المثال مقارنة أنفسنا بالآخرين تعتبر من أكثر العادات السيئة التي تجعلنا في حالة صراع دائم، لا نستطيع التخلص منه سوى بفقدان كبير للنفس، والبحث الدائم عن النواقص، وتغيب تام للشعور بالرضا، لذا لا بد من وقفة مع النفس للتخلص من هذا العبث، نقلًا عن "indiatimes".
نحلم جميعًا بحياة هادئة سعيدة، ولكن حلم السعادة كغيره من الأحلام إذا لم نبذل ما في وسعنا في بلوغه لن نستطيع الوصول إليه، كما أننا خلال رحلتنا للبحث عن السعادة، نقوم بارتكاب بعض الحماقات التي تقلل من قدر ما نسعى إليه، وتعوق الحصول على علاقة سعيدة، سواء إذا كنا على دراية بذلك أم لا، فربما تتسبب أفعالنا
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الإمام محمد عبده

في مثل هذا اليوم.. توفي الإمام محمد عبده

في مثل هذا اليوم 11 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1905: توفي الإمام محمد عبده، رجل دين مصري. وفي عام 1948: الصهاينة يقتلون ما يقارب 426 فلسطينيا في مدينة اللد التي احتلتها مع مدينة الرملة. وفي عام 1987: بلغ عدد سكان الكرة الأرضية 5 مليارات نسمة، حسب تقديرات الأمم المتحدة. وفي عام 1921: استقلال منغوليا عن الصين.
تايلور-سويفت

المشاهير الأعلى أجرًا لعام 2019 «القائمة الكاملة»

أعلنت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الأربعاء، قائمتها للمشاهير الأعلى أجرًا في العالم لعام 2019، وشملت القائمة عددًا من لاعبي كرة القدم ومشاهير الفن والأزياء والتجميل. وتربعت المغنية الأمريكية تايلور سويفت على عرش المركز الأول للقائمة، بعد أن حقق ألبومها Reputation الصادر عام 2018، 185 مليون دولار هذا العام، وهو العام نفسه الذي شهد ارتفاعًا في أجر المغنية الأمريكية بنسبة 131% عن الأعوام السابقة، لتكون الأعلى أجرًا في العالم، تليها ملكة مستحضرات التجميل كيلي جينر.
رسوم-جداريات-الفراعنة-المصريون-القدماء (1)

صنوبر وخروع وعسل.. كيف اعتنى الفراعنة بشعرهم؟

كانت المرأة المصرية القديمة، التي عاشت منذ 3000 عام، قد وضعت بلسمًا خاصًّا على شعرها، وذلك لضمان الحفاظ عليه لآلاف السنين. تم تحليل الشعر في معهد كورشاتوف في موسكو، لاكتشاف كيف تم الحفاظ عليه بشكل جيد، فوجد العلماء دليلا على وجود مزيج من دهون اللحم البقري وزيت الخروع وشمع العسل وعلكة الصنوبر وقطرة من زيت الفستق العطري خيارا إضافيا على ذلك البلسم. واعتقد العلماء الروس أنه تم تحنيط الجسم على طريقتين، إحداهما للحفاظ على الشعر، والأخرى للحفاظ على الجسم.
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