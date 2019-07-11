مقارنته بالآخرين.. 5 أسباب لفساد علاقتك مع شريكك

التفكير السلبي يتضمن النظر في أفكار حدثت في الماضي في أثناء الشجار مع شريكك، وتكون أيضًا غير مرتبطة تمامًا بالموقف الذي تتشاجرون حوله، مما يؤدي إلى تخريب العلاقة
الحياة أبسط مما نتصور، ولكننا نقف على أشياء بسيطة، وتفاصيل ليست لها أهمية على الإطلاق، ولكننا بطبيعتنا كبشر نبحث عن سعادتنا فيما لا يعنينا، وبالنسبة للعلاقات توجد العديد من الأشياء التي تفسدها وتحطمها، مما يعود علينا بآثار سلبية، على سبيل المثال مقارنة أنفسنا بالآخرين تعتبر من أكثر العادات السيئة التي تجعلنا في حالة صراع دائم، لا نستطيع التخلص منه سوى بفقدان كبير للنفس، والبحث الدائم عن النواقص، وتغيب تام للشعور بالرضا، لذا لا بد من وقفة مع النفس للتخلص من هذا العبث، نقلًا عن "indiatimes".
نحلم جميعًا بحياة هادئة سعيدة، ولكن حلم السعادة كغيره من الأحلام إذا لم نبذل ما في وسعنا في بلوغه لن نستطيع الوصول إليه، كما أننا خلال رحلتنا للبحث عن السعادة، نقوم بارتكاب بعض الحماقات التي تقلل من قدر ما نسعى إليه، وتعوق الحصول على علاقة سعيدة، سواء إذا كنا على دراية بذلك أم لا، فربما تتسبب أفعالنا
نحلم جميعًا بحياة هادئة سعيدة، ولكن حلم السعادة كغيره من الأحلام إذا لم نبذل ما في وسعنا في بلوغه لن نستطيع الوصول إليه، كما أننا خلال رحلتنا للبحث عن السعادة، نقوم بارتكاب بعض الحماقات التي تقلل من قدر ما نسعى إليه، وتعوق الحصول على علاقة سعيدة، سواء إذا كنا على دراية بذلك أم لا، فربما تتسبب أفعالنا في تلف لا رجعة فيه، وما يلي بعض من الطرق التي تخرب من العلاقات المثالية، وبالتالي تؤدي إلى تقليل فرص الحصول على نهاية سعيدة:
1- المضايقات الاجتماعية
تضم المضايقات الاجتماعية التحدث بطريقة سلبية عن الشريك دون علمه أو علمها، إضافة إلى مشاركة المعلومات الخاصة، بمعنى آخر مشاركة أسرار شريكك مع الآخرين، مع التقليل منه بشكل مهين وسط العامة، وافقت على ذلك دراسة نُشرت في "Journal of Family Psychology"، موضحة أن المضايقات الاجتماعية والتحدث عن الآخرين بما يزعجهم يعتبر بمنزلة "عدوانية سلبية"، يمكن أن تدفع العلاقات إلى طريق مسدود تدريجيًا.
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2- التفكير بشكل سلبي
وفقًا للخبراء فإن التفكير السلبي يتضمن النظر في أفكار حدثت في الماضي في أثناء الشجار مع شريكك، وتكون أيضًا غير مرتبطة تمامًا بالموقف الذي تتشاجرون حوله، مما يؤدي إلى تخريب العلاقة على المدى البعيد، وهي إستراتيجية قتالية، حيث يهاجم شخص شريكه من خلال مجموعة من الشكاوى، وبالتالي يزيد من الشعور بالسلبية تجاه شريكك.
3- المعالجة الصامتة
وفقًا لدراسة نشرت في جريدة "Communication Monographs"، فإن الثنائي الذي ينسحب خلال مشادة كلامية، أو ينتهي سوء التفاهم من خلال ما يسمى بالمعالجة الصامتة أي السكوت تمامًا دون الوصول لحل المشكلة، لن يتمتعوا بعلاقة سعيدة، ويعتبر السبب وراء ذلك بسيطا للغاية، متمثلًا في قلة التواصل الذي يترك مشكلات جانبًا دون حلها، أو الوصول إلى نتيجة.
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4- المقارنة مع الآخرين
بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح لدينا رؤية أكبر لحياة الآخرين وعلاقتهم، ننسى تمامًا حياتنا ونبدأ بالتركيز على تفاصيل حياة الآخرين، مما يجعل من السهل على الناس مقارنة حياتهم بحياة الآخرين، ولا ينتهي الأمر عند المقارنة فقط؛ لأنه في كثير من الأحيان يؤدي إلى منافسة، وبعد ذلك معارك بين الأزواج، وتبدأ الزوجة في القيام بطلبات غريبة مثل الإلحاح للذهاب في عطلة غريبة أو تناول الطعام بانتظام في مطعم باهظ الثمن.
5- التحدث بسلبية عن الآباء
نعامل والدينا بتقدير كبير، فهم العالم بالنسبة لنا، ومن المتوقع أن يوجب على الشريك أن يحترم كل ما يخصه، لذا احترام الآباء من الأشياء الأساسية في استمرار العلاقة، فاحترامهما واجب عليك وليس تفضلًا.
لذا يجب التوقف عن كل هذا العبث، فالعلاقات أبسط من ذلك، كل ما تحتاجه في هذه الحياة هو الود والمحبة والرحمة، فأنت لست بحاجة إلى أموال باهظة لتبني بيتًا سعيدًا، فإذا كانت جوانب بيتك من الذهب وأنت لم تشعر بالرضا فلا قيمة لحياتك.
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