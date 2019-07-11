مقارنته بالآخرين.. 5 أسباب لفساد علاقتك مع شريكك

التفكير السلبي يتضمن النظر في أفكار حدثت في الماضي في أثناء الشجار مع شريكك، وتكون أيضًا غير مرتبطة تمامًا بالموقف الذي تتشاجرون حوله، مما يؤدي إلى تخريب العلاقة

تحرير:إسراء سليمان ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

العلاقات السعيدة

الحياة أبسط مما نتصور، ولكننا نقف على أشياء بسيطة، وتفاصيل ليست لها أهمية على الإطلاق، ولكننا بطبيعتنا كبشر نبحث عن سعادتنا فيما لا يعنينا، وبالنسبة للعلاقات توجد العديد من الأشياء التي تفسدها وتحطمها، مما يعود علينا بآثار سلبية، على سبيل المثال مقارنة أنفسنا بالآخرين تعتبر من أكثر العادات السيئة التي تجعلنا في حالة صراع دائم، لا نستطيع التخلص منه سوى بفقدان كبير للنفس، والبحث الدائم عن النواقص، وتغيب تام للشعور بالرضا، لذا لا بد من وقفة مع النفس للتخلص من هذا العبث، نقلًا عن "indiatimes".

نحلم جميعًا بحياة هادئة سعيدة، ولكن حلم السعادة كغيره من الأحلام إذا لم نبذل ما في وسعنا في بلوغه لن نستطيع الوصول إليه، كما أننا خلال رحلتنا للبحث عن السعادة، نقوم بارتكاب بعض الحماقات التي تقلل من قدر ما نسعى إليه، وتعوق الحصول على علاقة سعيدة، سواء إذا كنا على دراية بذلك أم لا، فربما تتسبب أفعالنا