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عبد العال يحذر الحكومة: لا بد من حضور الوزير شخصيا للبرلمان

تحرير:أحمد جاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م
علي عبد العال
علي عبد العال
حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة من تدني تمثيلها في الجلسات العامة، وعدم حضور الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين والملفات العاجلة. وقام عبد العال بالتصويت بالموافقة على حظر حضور مساعدي ونواب الوزراء دون حضور الوزير شخصيا باعتباره أمرا مخالفا للائحة والدستور، ثم أخذ موافقة أعضاء البرلمان بشكل استثنائي على حضور مساعدى وزير الزراعة خلال جلسة اليوم، نظرا لعدم حضور الوزير بشخصه، وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتأكيده أن وزير الزراعة موجود حاليا فى زيارة رسمية لدولة تنزانيا، الأمر الذى أعاقه عن الحضور.
ورد رئيس البرلمان قائلا: "وافقنا على حضور مساعدى الوزير جلسة اليوم، باعتباره ظرفا استثنائيا، ولكن هذا أمر لا يتفق مع جلال هذه القاعة، ونصوص الدستور تنص صراحة على حضور الوزير المختص". وأضاف: "مش معقول هناقش القانون فى غياب الوزير، نعم هناك ظروف نراعيها لغياب الوزير، لكن أن يصل التمثيل المتدنى للمجلس
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البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة. جاء ذلك بجلسة اليوم الأربعاء، إذ استعرض النائب حسين عيسى، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها.
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البرلمان يؤجل مد الطوارئ.. وعبدالعال للنواب: متغيبوش بكرة

تسبب النصاب القانوني بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء، في تأجيل طرح التصويت على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر مقبلة، بدءًا من 25 يوليو المقبل، على أن يتم طرحها بجلسة غدٍ الخميس، إذ طالب رئيس المجلس الأعضاء بضرورة الحضور في جلسة غد، حرصا على المصلحة العامة قائلا: "تيجو بكرة الجلسة دي مفيهاش هزار، ثلثا الأعضاء لازم يحضروا بجلسة الخميس". جاء ذلك بجلسة النواب المسائية اليوم الأربعاء، التى قرّر المجلس فيها عرض قانون التأمينات والمعاشات الذي تم الانتهاء منه من قبل لجنة القوى العاملة.
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السيسي يبحث مشروعات الربط الكهربائي والعدادات الذكية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء عرض جهود تطوير منظومة الكهرباء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الإطار، وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث قطاع الكهرباء بشكل كامل بما يلبي احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
الجلسة العامة لمجلس النواب 13 مارس-2

«النواب» يوافق على إعادة تشكيل الجامعات الخاصة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس رئاسة الوزراء.
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الجلسة العامة لمجلس النواب 13 مارس-2

«النواب» يوافق على إعادة تشكيل الجامعات الخاصة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس رئاسة الوزراء.
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«قرطام» يقترح بالبرلمان إنشاء منطقة صناعية بالبحيرة

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باقتراح للدكتور علي عبد العال، بإنشاء منطقة صناعية بمحافظة البحيرة، بناءً على مقترح تقدمت به أمانة الحزب بمركز إدكو بالبحيرة، وإحالته إلى اللجنة المختصة بالبرلمان. وقال «قرطام»، إنه سبق وتقرر إقامة منطقة صناعية علي مساحة 250 فدان بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ولم يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام حتى الأن، لافتًا إلى أن المناطق الصناعية تعد هى البوابة الجاذبة للاستثمار، والتي يتمكن من خلالها الشباب إقامة مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إيجاد فرص عمل لهم.
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خالد شعبان: سأتقدم بطلب إحاطة حول حجب موقع «التحرير»

استنكر النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، تحت قبة البرلمان، حجب موقع جريدة "التحرير" الإخباري دون أي سبب من القانون، بحسب البيان الذى نشرته إدارة المؤسسة، أمس الأحد، لافتًا إلى أن حجب المواقع والتضييق على حرية الرأي والتعبير يمثلان خطورة على المجتمع. وأضاف شعبان، فى تصريح لـ«التحرير» أنه سيستخدم الأدوات البرلمانية وسيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للجهات المعنية؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حجب تلك المواقع.
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عبد العال للنواب: 4 سنوات عمل.. وخبرتكم لم تكتمل

حالة غضب انتابت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في ثالث أيام مناقشة الموازنة العامة اليوم، إذ طالب الأعضاء بضرورة الحديث فى فلسفة الموازنة من إيرادات ومصروفات، وعدم التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية، لأنه يعد من الأدوات البرلمانية من بيان عاجل وطلبات إحاطة، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 / 2021-2022، وخطة العام الثاني 2019-2020، ومشروع موازنة الدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي 2019-2020.
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