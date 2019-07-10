عبد العال يحذر الحكومة: لا بد من حضور الوزير شخصيا للبرلمان

تحرير:أحمد جاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

علي عبد العال

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة من تدني تمثيلها في الجلسات العامة، وعدم حضور الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين والملفات العاجلة. وقام عبد العال بالتصويت بالموافقة على حظر حضور مساعدي ونواب الوزراء دون حضور الوزير شخصيا باعتباره أمرا مخالفا للائحة والدستور، ثم أخذ موافقة أعضاء البرلمان بشكل استثنائي على حضور مساعدى وزير الزراعة خلال جلسة اليوم، نظرا لعدم حضور الوزير بشخصه، وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتأكيده أن وزير الزراعة موجود حاليا فى زيارة رسمية لدولة تنزانيا، الأمر الذى أعاقه عن الحضور.

ورد رئيس البرلمان قائلا: "وافقنا على حضور مساعدى الوزير جلسة اليوم، باعتباره ظرفا استثنائيا، ولكن هذا أمر لا يتفق مع جلال هذه القاعة، ونصوص الدستور تنص صراحة على حضور الوزير المختص". وأضاف: "مش معقول هناقش القانون فى غياب الوزير، نعم هناك ظروف نراعيها لغياب الوزير، لكن أن يصل التمثيل المتدنى للمجلس