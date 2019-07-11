7 طرق تجنبك اضطرابات الجهاز الهضمي أثناء السفر

السبب الرئيسي لحدوث الإمساك هو نقص كمية الألياف، لذا قلل من استهلاكك للأطعمة المصنعة، وركز على تناول الوجبات الخفيفة، وحاول التركيز على الأطعمة النباتية
تستعد للسفر لقضاء وقت ممتع في البحر؟.. ولكن اضطرابات المعدة أو الجهاز الهضمي تعيق وجودك لوقت طويل في المواصلات حيث يتطلب الأمر وقتا إضافيا في الحمام، وبالتالي لن تكون رحلتك ممتعة.
قد لا يكون لديك نظام غذائي طبيعي وصحي في المكان الذي تسافر إليه، وبالتالي تتناول أطعمة جديدة بما في ذلك الأنواع المصنعة، وتفرط في أصناف مختلفة، مما يزيد من الضغط على الجهاز الهضمي أكثر من المنزل.
سواء كنت تسافر بالطائرة أو السيارة أو في وضع آخر، يقول رافيلا إن القيام بذلك يشدد على جسمك والجهاز الهضمي.
كل هذه العوامل يمكن أن تجعلك أكثر عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي أثناء السفر، قد يصيبك الإسهال أوالإمساك، وحرقة المعدة، والغثيان، والنفخ، أو الغازات، لذا تعرف على نصائح الخبراء وفقا لما ذكره موقع Healthline.
1- لا تفرط في تناول الطعام
جزء من متعة قضاء العطلة في مكان خارج المنزل هو تناول الطعام في المطاعم
كل هذه العوامل يمكن أن تجعلك أكثر عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي أثناء السفر، قد يصيبك الإسهال أوالإمساك، وحرقة المعدة، والغثيان، والنفخ، أو الغازات، لذا تعرف على نصائح الخبراء وفقا لما ذكره موقع Healthline.
1- لا تفرط في تناول الطعام
جزء من متعة قضاء العطلة في مكان خارج المنزل هو تناول الطعام في المطاعم الجديدة وتجربة الأطعمة الجديدة، ومع ذلك توضح شيلبا رافيلا، أخصائية تغذية، أنه يجب مقاومة إغراء الوجبات الدسمة، حيث قالت إن الإفراط في تناول الطعام يمتد إلى المعدة، ووجد البحث أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول الطعام أكثر عرضة بنسبة 10 أضعاف للذهاب إلى الطبيب.
2- تناول الكثير من الألياف
للحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، تقول كولين ويب، أخصائية التغذية، إنه عليك تناول الكثير من الألياف مثلما كنت تأكلها في منزلك، ومن أفضل مصادر الألياف الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفاصوليا، لذا التزم بتناول الخضار المطبوخ والفواكه المقشرة لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.
ويوضح «ويب» أن السبب الرئيسي لحدوث الإمساك هو نقص كمية الألياف، لذا قلل من استهلاكك للأطعمة المصنعة، وركز على تناول الوجبات الخفيفة، وحاول التركيز على الأطعمة النباتية حتى لو كنت تتناول بالخارج.
3- شرب الكثير من الماء
يعتبر الجفاف سببا رئيسيا للإمساك، لذا فإن شرب الكثير من الماء أثناء قضاء العطلة أمر لا بد منه، ولكن يجب التأكد أن الماء صالح للشرب، وذلك لأن الماء الملوث يعطل عمل الأمعاء.
4- اختيار المشروبات بحكمة
يمكن للإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر أو الكافيين أن تهيج نظام الجهاز الهضمي، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من المعدة الحساسة، حيث قالت «رافيلا» إن القهوة وغيرها من المشروبات يمكنها تسريع عملية الهضم، مما يعني أن هناك وقتًا أقل للأمعاء لامتصاص الماء، مما يتسبب في حدوث براز يشبه الإسهال.
5- شراء الأطعمة الطازجة
لمنح معدتك قسطًا من الراحة من المطعم والأطعمة المصنعة، يعد شراء الأطعمة الطازجة من الأسواق القريبة والطهي في المنتجع أو الفندق أحد الخيارات، وقال ويب: «هذه طريقة رائعة لتعلم ثقافة أخرى، وتوفير المال، والاستراحة من تناول الطعام في الخارج».
كما يضيف: «تناول الطعام في المنزل دائمًا أفضل لصحة الجهاز الهضمي من تناول الطعام بالخارج، ومن المحتمل أن تتعرض للتسمم الغذائي أثناء السفر مقارنة بالأكل في المنزل، والتسمم الذي يحدث يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي على المدى القصير، ولكن يمكن أن يسبب متلازمة القولون العصبي (IBS) التي يمكن أن تستمر مدى الحياة.
إسهال المسافر هو مرض شائع آخر يمكن أن يحدث بعد تناول الطعام أو شرب الماء الملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات، وللمساعدة في تقليل خطر الإصابة بإسهال المسافر، يجب تجنب طعام الشارع، وشرب المياه المعدنية، والتأكد من طهي الطعام جيدا.
6- اغسل يديك
قبل الأكل، اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون لتجنب انتشار الجراثيم والمرض، حيث يمكنك استخدام الماء الدافئ أو البارد، مع وضع الصابون وفرك اليدين به لمدة 20 ثانية، ثم شطفه.
7- حمل الأدوية بدون وصفة طبية
يقول «رافيلا» إن الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل مضادات الحموضة، يمكن أن تساعد في علاج حرقة المعدة، وفيما يتعلق بالأدوية الموصوفة، فمن المهم رؤية الطبيب أولا قبل تناول المضادات الحيوية أو غيرها من الأدوية لعلاج أعراض الجهاز الهضمي.