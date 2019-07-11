7 طرق تجنبك اضطرابات الجهاز الهضمي أثناء السفر

السبب الرئيسي لحدوث الإمساك هو نقص كمية الألياف، لذا قلل من استهلاكك للأطعمة المصنعة، وركز على تناول الوجبات الخفيفة، وحاول التركيز على الأطعمة النباتية

تحرير:فيروز ياسر ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

اضطرابات المعدة خلال السفر

تستعد للسفر لقضاء وقت ممتع في البحر؟.. ولكن اضطرابات المعدة أو الجهاز الهضمي تعيق وجودك لوقت طويل في المواصلات حيث يتطلب الأمر وقتا إضافيا في الحمام، وبالتالي لن تكون رحلتك ممتعة. قد لا يكون لديك نظام غذائي طبيعي وصحي في المكان الذي تسافر إليه، وبالتالي تتناول أطعمة جديدة بما في ذلك الأنواع المصنعة، وتفرط في أصناف مختلفة، مما يزيد من الضغط على الجهاز الهضمي أكثر من المنزل. سواء كنت تسافر بالطائرة أو السيارة أو في وضع آخر، يقول رافيلا إن القيام بذلك يشدد على جسمك والجهاز الهضمي.

كل هذه العوامل يمكن أن تجعلك أكثر عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي أثناء السفر، قد يصيبك الإسهال أوالإمساك، وحرقة المعدة، والغثيان، والنفخ، أو الغازات، لذا تعرف على نصائح الخبراء وفقا لما ذكره موقع Healthline. 1- لا تفرط في تناول الطعام جزء من متعة قضاء العطلة في مكان خارج المنزل هو تناول الطعام في المطاعم