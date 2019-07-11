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7 طرق تجنبك اضطرابات الجهاز الهضمي أثناء السفر

السبب الرئيسي لحدوث الإمساك هو نقص كمية الألياف، لذا قلل من استهلاكك للأطعمة المصنعة، وركز على تناول الوجبات الخفيفة، وحاول التركيز على الأطعمة النباتية
تحرير:فيروز ياسر ١١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
اضطرابات المعدة خلال السفر
اضطرابات المعدة خلال السفر
تستعد للسفر لقضاء وقت ممتع في البحر؟.. ولكن اضطرابات المعدة أو الجهاز الهضمي تعيق وجودك لوقت طويل في المواصلات حيث يتطلب الأمر وقتا إضافيا في الحمام، وبالتالي لن تكون رحلتك ممتعة. قد لا يكون لديك نظام غذائي طبيعي وصحي في المكان الذي تسافر إليه، وبالتالي تتناول أطعمة جديدة بما في ذلك الأنواع المصنعة، وتفرط في أصناف مختلفة، مما يزيد من الضغط على الجهاز الهضمي أكثر من المنزل. سواء كنت تسافر بالطائرة أو السيارة أو في وضع آخر، يقول رافيلا إن القيام بذلك يشدد على جسمك والجهاز الهضمي.
كل هذه العوامل يمكن أن تجعلك أكثر عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي أثناء السفر، قد يصيبك الإسهال أوالإمساك، وحرقة المعدة، والغثيان، والنفخ، أو الغازات، لذا تعرف على نصائح الخبراء وفقا لما ذكره موقع Healthline. 1- لا تفرط في تناول الطعام جزء من متعة قضاء العطلة في مكان خارج المنزل هو تناول الطعام في المطاعم
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دهون-البطن

للتخلص من «السيلوليت».. مارسي تمارين الكارديو

يرغب الجميع في أن يكون محط الأنظار، ولتحقيق ذلك نهتم بمظهرنا والحفاظ على رشاقة الجسم من خلال ممارسة التمرينات الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والمعادن والفيتامينات الهامة، وعلى الجانب الآخر توجد بعض المشكلات التي يصعب التخلص منها وهي دهون البطن، وتسمى أيضًا بـ"السيلوليت"، وهي أكثر شيوعًا بين النساء، لذا كان لا بد أن ننظر في الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، من المحتمل أن تكون نتيجة عوامل وراثية أو الإفراط في تناول الدهون المشبعة، نقلًا عن "healthline".
مرض-السكرى

هل يؤثر مرض السكري على خصوبة الرجال؟

مرض السكري هو حالة شائعة تؤثر على كل من الرجال والنساء وتعرضهم لخطر أكبر لأمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى وفقدان البصر وبتر إصبع القدم أو الساق أو القدم. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يقدر مرض السكري من النوع الثاني لنحو 90 إلى 95% من جميع حالات مرض السكري التي تم تشخيصها لدى البالغين. ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن 90% من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السكري من النوع الثاني. في عام 2013 كان هناك 14 مليون رجل مصاب بداء السكري، وهو رقم يضاعف أعداد النساء المصابة.
سرطان-البروستاتا

دراسة: علاج سرطان البروستاتا يزيد نسب الإصابة بالخرف

أظهر بحث جديد أن العلاج الهرموني المستخدم في علاج سرطان البروستاتا لدى الرجال قد ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف. وأشار الباحثون، حسب موقع "ديلى ميل" البريطاني، إلى أن العلاج بهرمون الأندروجين (ADT) يقمع الهرمونات الذكرية ويستخدم لعلاج سرطان البروستاتا بدرجات متفاوتة، في شكل حقن وأقراص أو جراحة. وجدت الدراسة الكبيرة التي أجريت في الولايات المتحدة، والتي نظرت إلى نحو 155 ألف رجل في عمر 74 سنة، أن أولئك الذين تلقوا العلاج زاد لديهم خطر الإصابة بأي نوع من الخرف بنسبة 20%.
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ريهام -سعيد (1)

بعد إصابة ريهام سعيد.. اعرف أنواع التهابات الجلد

العديد من الأمراض تهاجم الإعلاميين على غفلة، ومؤخرا كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة. وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، ما أثار قلق الجمهور. وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، كما أخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها.
فوائد-البرقوق

يقوي الذاكرة.. تعرف على فوائد البرقوق

من فواكه الصيف اللذيذة البرقوق، يتميز بلونه الأحمر ويشبه في لونه العنب وفي حجمه الخوخ، من أكثر الأطعمة التي تمدك بكثير من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسمك، كما أنه يعتبر اسناك رائع إذا كنت ترغب في الحصول على معدلات عالية من الشبع دون الإفراط في تناول الطعام، كما أنه يعمل على التخلص من المشكلات المتعلقة بالغضب والتوتر، بجانب كل هذا غني بمضادت الأكسدة التي تساعد في الوقاية من هشاشة العظام، والسرطان ومرض السكري والسمنة أيضًا، وذلك نقلًا عن "organicfacts".
-حبة-البركة

تساعد على علاج العقم.. فوائد حبة البركة

الحبة السوداء أو حبة البركة من النباتات التي لها العديد من الاستخدامات في الطب التقليدي القديم، وما زالت تحمل أهمية كبيرة نظرًا للفوائد الموجودة فيها، كما يطلق عليها في بعض الدول "الكمون الأسود" أو "الكراوية السوداء". حبة البركة تحتوي على الكثير من الزيوت التي يمكن الحصول عليها سواء من خلال تناولها بشكلها المعروف أو على شكل كبسولات أو استخدامها موضعيا في بعض الأحيان، ونظرا لاستخداماتها المتعددة في الطبخ والعناية بالبشرة والصحة العامة، فيجب أن تكون على دراية بفوائدها المتعددة التي يمكنك معرفتها حسبما ذكرها موقع Medical News Today.
سرطان-الثدى

الوعي بسرطان الثدي ضروري.. اعرفي الأسباب والأعراض

سرطان الثدي شبح يطارد العديد من النساء والفتيات، فهو مرض لا يعرف سنا، وأكثر السرطانات شيوعا حول العالم، وعلى الرغم من ذلك، هناك الكثير من حالات الشفاء المتزايدة مع التقدم الطبي المذهل الذي أدى إلى الاكتشاف المبكر لهذا المرض والخضوع للعلاج سريعا. هناك الكثير من العادات الخاطئة التي تتبعها السيدات، تكون سببا في ظهور هذا المرض اللعين، كما أن هناك طفرات جينية أو عوامل خطر لا يمكن إغفالها لاكتشافه في الوقت المناسب. وعلى كل سيدة الوعي الكامل بالأسباب والأعراض بالإضافة إلى طرق العلاج لمعرفة ما تعانيه السيدات الأخريات.
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