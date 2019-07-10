ردع طائرات الدرونز.. دول العالم تحاول حماية نفسها

الاتحاد الأوروبي يجعل تسجيل الطائرات وتكويدها شرط للاستخدام.. والهند تطلب ترخيصا بالتحكم عن بعد.. وإيران تحظر تداولها في مجالها الجوي.. وبريطانيا لجأت للتسييج

تحرير:مروة السيد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

في الوقت الذي تسعى فيه الدول على اختلافها لتأمين نفسها ضد الأعمال الإرهابية والتجسس والاختراق، وتعمل على تطوير أدواتها على الدوام في سبيل ذلك، يتسارع في المقابل حراك الجماعات الإرهابية من أجل استخدام أحدث الأساليب لتنفيذ خططهم الإرهابية، وترويع الآمنين، كما تتصاعد استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة للتجسس والمراقبة، ومع تزايد استخدام الطائرات بدون تيار "درونز" في أنحاء العالم، كان من الضروري وضع حد رادع لها، كي لا يتم استغلالها في أعمال الإرهاب والتجسس وغيرها.

آليات ردع الطائرات بدون تيار عكفت العديد من الدول على بحث وضع آليات من شأنها الحد من خطورة استخدام الدرونز، وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى بعض الإجراءات الخاصة بتنظيم عمل تلك الطائرات، وجاءت كما يلي: وضع قواعد تنظيمية موحدة لمستخدمي الدرونز بعد العديد من المناقشات، انتهى مشرعو الاتحاد الأوروبي إلى

آليات ردع الطائرات بدون تيار

عكفت العديد من الدول على بحث وضع آليات من شأنها الحد من خطورة استخدام الدرونز، وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى بعض الإجراءات الخاصة بتنظيم عمل تلك الطائرات، وجاءت كما يلي:

وضع قواعد تنظيمية موحدة لمستخدمي الدرونز

بعد العديد من المناقشات، انتهى مشرعو الاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد موحدة جديدة لمستخدمي الدرونز، وذلك ضمن خطة مبدئية بإصلاح أنظمة الطيران الخاصة بدول الاتحاد، وعكفت كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وضع القواعد بشكل فردي، وفقا لرؤيتها الخاصة، ويأتي على رأس تلك القواعد المنظمة اشتراط تسجيل جميع الدرونز فوق مستويات معينة من الحجم والوزن والسرعة من قبل المستخدمين، على أن يكون التسجيل شرطا مبدئيا قبل الموافقة على عقد صفقات الشراء.

الطيران المدني تضع معاييرها بشأن الدرونز

بالتزامن مع حراك دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي وضع خطط بمعايير عالمية، تستطيع عبرها إدارة حركة الدرونز صغيرة الحجم، كما أعلنت اعتزامها إنشاء نظام عالمي متكامل لتسجيل الدرونز عليه، لمزيد من القدرة على التحكم فيها.

الطيران المدني الهندي يضع خطته

وضعت الهيئة العامة للطيران المدني الهندي عددا من الأسس للتأمين ضد مخاطر الدرونز، أهمها مطالبتها الأفراد الراغبين في استخدام الدرونز الصغيرة -التي تزن أكثر من إثنين كيلوجرام- بالحصول على تصريح أمني، ورقم تعريفي، وترخيص بالتحكم عن بعد، بما يمنحها قدرة فائقة على الإمساك بتلابيب العمل بتلك الطائرات واستخدامها لأي هدف وفي أي مكان.

الحوادث تدفع البرتغال للتحرك في طريق التأمين

بعد وقوع العديد من الحوادث القريبة من مجالها الجوي، أعلنت البرتغال وضع قانون جديد من شأنه السيطرة على كل من يمتلك الدرونز، وذلك عبر إلزامهم بتسجيل الدرونز والتأمين عليها، والحصول على كود تعريفي لها، للتمكن من حسن المتابعة.

الدرونز المشبوهة تحرك إيران

على عكس ما فعلته الدول السابقة، لم تهتم إيران بوضع خطط تأمينية ضد مخاطر الدرونز، لكنها ذهبت لما هو أبعد من ذلك، حيث حظرت طيران الدرونز في مجالها الجوي، وذلك في أعقاب وقوع عدد من الحوادث التي اشتبك فيها نظام دفاعها الجوي بدرونز مشبوهة.

بريطانيا تلجأ للتسييج لإبعاد الدرونز عن المناطق المحظورة

أنشأت بريطانيا ما يُعرف بنظام التسييج، الذي يعمل على فتح المجال أمام الطائرات في أماكن وحظرها في الأماكن الأخرى، ومنحت الحكومة البريطانية للشرطة سلطة الاستيلاء على الدرونز التي تتجاوز الحدود بشكل غير قانوني، وكانت تلك هي الخطوة الأولى والأهم في خطة ردع الطائرات بدون طيار في بريطانيا.

وتضمنت خطة الردع في بريطانيا أيضا إنشاء مركز للدرونز، يتضمن إرساء برنامج لتسجيل الطائرات، وتقديم دورات السلامة لمالكيها، وأعلنت الحكومة عن قواعد لمستخدمي الدرونز لأغراض الترفيه، أهمها وفقا للبيانات الرسمية البريطانية وضع سقف لحد الطيران بما لا يتجاوز (295) قدمًا، وحظر الطيران بغرض الترفيه بالقرب من المطارات تحت أي ظرف.