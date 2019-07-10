إرهاب

ردع طائرات الدرونز.. دول العالم تحاول حماية نفسها

الاتحاد الأوروبي يجعل تسجيل الطائرات وتكويدها شرط للاستخدام.. والهند تطلب ترخيصا بالتحكم عن بعد.. وإيران تحظر تداولها في مجالها الجوي.. وبريطانيا لجأت للتسييج
تحرير:مروة السيد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
درونز
درونز
في الوقت الذي تسعى فيه الدول على اختلافها لتأمين نفسها ضد الأعمال الإرهابية والتجسس والاختراق، وتعمل على تطوير أدواتها على الدوام في سبيل ذلك، يتسارع في المقابل حراك الجماعات الإرهابية من أجل استخدام أحدث الأساليب لتنفيذ خططهم الإرهابية، وترويع الآمنين، كما تتصاعد استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة للتجسس والمراقبة، ومع تزايد استخدام الطائرات بدون تيار "درونز" في أنحاء العالم، كان من الضروري وضع حد رادع لها، كي لا يتم استغلالها في أعمال الإرهاب والتجسس وغيرها.
آليات ردع الطائرات بدون تيار عكفت العديد من الدول على بحث وضع آليات من شأنها الحد من خطورة استخدام الدرونز، وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى بعض الإجراءات الخاصة بتنظيم عمل تلك الطائرات، وجاءت كما يلي: وضع قواعد تنظيمية موحدة لمستخدمي الدرونز بعد العديد من المناقشات، انتهى مشرعو الاتحاد الأوروبي إلى
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داعش

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
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خمسون عاما من رحلة تطور العبوات الناسفة

أضحى كل شخص ليس لديه أي خلفية عسكرية أو عملية يمكنه تصنيع هذه العبوات الخطرة، وتقديم النصائح التكتيكية من قبل التنظيمات لكيفية استخدامها، فما العبوات الناسفة؟ يعرف حلف الناتو العبوة الناسفة بدائية الصنع بأنها جهاز يوضع أو يصنع بطريقة مرتجلة تتضمن مواد كيميائية مدمرة أو فتاكة أو سامة أو نارية أو حارقة تهدف إلى التدمير أو شل الحركة أو التشتيت، وتتكون من 4 مكونات رئيسية، هي: الشحنة الرئيسية من المتفجرات، المتفجر، مصدر الطاقة، آلية التحويل. وتوجد عبوات ناسفة يمكن التحكم فيها عن بعد عن طريق الهاتف أو أجهزة التنبيه، أو عبوات ناسفة انتحارية.
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مقاتلون خمسة نجوم.. كيف يجند داعش شباب أوروبا؟

اعتمد تنظيم داعش في عملياته الإرهابية في دول أوروبا، على التنظيم الفردي للشباب عن بُعد، وهو أخطر لأن أجهزة الأمن الأوروبية لن تستطيع إحباط عملياته بسهولة؛ ما أدى إلى تنفيذ 3 آلاف و673 عملية إرهابية بين عامي 2011 و2016 في أوروبا، وفق قاعدة بيانات الإرهاب العالمية. وأهم ما يلاحظ فى كل الحالات التي قُبض خلالها على الشباب الأوروبي، والتحريات التي تجمع عنهم، أنه لم يعرف عنهم ميلهم للعنف أو اتباع الأيديولوجية السلفية من التردد على مساجد السلفيين أو حتى وجود المظهر السلفي بالملابس أو إطلاق اللحى وحلق الشارب.
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مقتل شخصين وإصابة 20 في انفجار مسجد بأفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 شخصا أخرين في انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غازني بوسط البلاد. ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عارف نوري قوله إن الانفجار وقع، مساء أمس الجمعة، في مسجد المحمدية بمنطقة "خاكي غريبان" في مدينة "غازني" عاصمة الإقليم في أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار - الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه - نجم عن عبوة ناسفة. ويذكر أن إقليم غازني شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان.
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انفجار-عبوة ناسفة (2)

خمسون عاما من رحلة تطور العبوات الناسفة

أضحى كل شخص ليس لديه أي خلفية عسكرية أو عملية يمكنه تصنيع هذه العبوات الخطرة، وتقديم النصائح التكتيكية من قبل التنظيمات لكيفية استخدامها، فما العبوات الناسفة؟ يعرف حلف الناتو العبوة الناسفة بدائية الصنع بأنها جهاز يوضع أو يصنع بطريقة مرتجلة تتضمن مواد كيميائية مدمرة أو فتاكة أو سامة أو نارية أو حارقة تهدف إلى التدمير أو شل الحركة أو التشتيت، وتتكون من 4 مكونات رئيسية، هي: الشحنة الرئيسية من المتفجرات، المتفجر، مصدر الطاقة، آلية التحويل. وتوجد عبوات ناسفة يمكن التحكم فيها عن بعد عن طريق الهاتف أو أجهزة التنبيه، أو عبوات ناسفة انتحارية.
خلية-البيتلز-فى-داعش

مقاتلون خمسة نجوم.. كيف يجند داعش شباب أوروبا؟

اعتمد تنظيم داعش في عملياته الإرهابية في دول أوروبا، على التنظيم الفردي للشباب عن بُعد، وهو أخطر لأن أجهزة الأمن الأوروبية لن تستطيع إحباط عملياته بسهولة؛ ما أدى إلى تنفيذ 3 آلاف و673 عملية إرهابية بين عامي 2011 و2016 في أوروبا، وفق قاعدة بيانات الإرهاب العالمية. وأهم ما يلاحظ فى كل الحالات التي قُبض خلالها على الشباب الأوروبي، والتحريات التي تجمع عنهم، أنه لم يعرف عنهم ميلهم للعنف أو اتباع الأيديولوجية السلفية من التردد على مساجد السلفيين أو حتى وجود المظهر السلفي بالملابس أو إطلاق اللحى وحلق الشارب.
تفجير-في-أفغانستان (3)

مقتل شخصين وإصابة 20 في انفجار مسجد بأفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 شخصا أخرين في انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غازني بوسط البلاد. ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عارف نوري قوله إن الانفجار وقع، مساء أمس الجمعة، في مسجد المحمدية بمنطقة "خاكي غريبان" في مدينة "غازني" عاصمة الإقليم في أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار - الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه - نجم عن عبوة ناسفة. ويذكر أن إقليم غازني شهد مؤخرا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة طالبان.
جيش تحرير بلوشستان

جيش تحرير بلوشستان..رغبات الانفصال تولد عنفا وإرهابا

بين الحين والآخر تعلن بعض الدول التي تحاول التصدي للإرهاب والجماعات المسلحة حول العالم، وضع بعض الكيانات على قوائمها الإرهابية، وهو ما حدث الثلاثاء الماضي من قِبَل الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت جيش تحرير بلوشستان منظمة إرهابية، بعد تنفيذه هجمات دامية استهدفت مصالح صينية في باكستان، وأوضح بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك المنظمة تستهدف قوات الأمن وكذلك المدنيين بشكل رئيسي في جنوب غرب باكستان، ولاقى هذا الإعلان ترحيبا من العديد من الدول، على رأسها باكستان، معقل جيش تحرير بلوشستان.
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