البرلمان يؤجل مد الطوارئ.. وعبدالعال للنواب: متغيبوش بكرة

تحرير:أحمد جاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

تسبب النصاب القانوني بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء، في تأجيل طرح التصويت على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر مقبلة، بدءًا من 25 يوليو المقبل، على أن يتم طرحها بجلسة غدٍ الخميس، إذ طالب رئيس المجلس الأعضاء بضرورة الحضور في جلسة غد، حرصا على المصلحة العامة قائلا: "تيجو بكرة الجلسة دي مفيهاش هزار، ثلثا الأعضاء لازم يحضروا بجلسة الخميس". جاء ذلك بجلسة النواب المسائية اليوم الأربعاء، التى قرّر المجلس فيها عرض قانون التأمينات والمعاشات الذي تم الانتهاء منه من قبل لجنة القوى العاملة.

وأكد أن حضور الأعضاء بجلسة غد سيكون حاسما في التصويت على الطوارئ والتصويت على المشروعات التى تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ قائلا: "لو حضرتوا بكرة وخلصنا هننهي دور الانعقاد الرابع". وأضاف: "أنتم شغلتكم نواب تحت الطلب، والانتخابات على الأبواب، وجزء من دوركم الحضور بالجلسات"، وعقب عبدالعال على مطالبة