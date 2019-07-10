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البرلمان يؤجل مد الطوارئ.. وعبدالعال للنواب: متغيبوش بكرة

تحرير:أحمد جاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
تسبب النصاب القانوني بالجلسة العامة، اليوم الأربعاء، في تأجيل طرح التصويت على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر مقبلة، بدءًا من 25 يوليو المقبل، على أن يتم طرحها بجلسة غدٍ الخميس، إذ طالب رئيس المجلس الأعضاء بضرورة الحضور في جلسة غد، حرصا على المصلحة العامة قائلا: "تيجو بكرة الجلسة دي مفيهاش هزار، ثلثا الأعضاء لازم يحضروا بجلسة الخميس". جاء ذلك بجلسة النواب المسائية اليوم الأربعاء، التى قرّر المجلس فيها عرض قانون التأمينات والمعاشات الذي تم الانتهاء منه من قبل لجنة القوى العاملة.
وأكد أن حضور الأعضاء بجلسة غد سيكون حاسما في التصويت على الطوارئ والتصويت على المشروعات التى تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ قائلا: "لو حضرتوا بكرة وخلصنا هننهي دور الانعقاد الرابع". وأضاف: "أنتم شغلتكم نواب تحت الطلب، والانتخابات على الأبواب، وجزء من دوركم الحضور بالجلسات"، وعقب عبدالعال على مطالبة
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البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة. جاء ذلك بجلسة اليوم الأربعاء، إذ استعرض النائب حسين عيسى، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها.
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السيسي يبحث مشروعات الربط الكهربائي والعدادات الذكية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء عرض جهود تطوير منظومة الكهرباء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الإطار، وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث قطاع الكهرباء بشكل كامل بما يلبي احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
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عبد العال يحذر الحكومة: لا بد من حضور الوزير شخصيا للبرلمان

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة من تدني تمثيلها في الجلسات العامة، وعدم حضور الوزراء لمناقشة مشروعات القوانين والملفات العاجلة. وقام عبد العال بالتصويت بالموافقة على حظر حضور مساعدي ونواب الوزراء دون حضور الوزير شخصيا باعتباره أمرا مخالفا للائحة والدستور، ثم أخذ موافقة أعضاء البرلمان بشكل استثنائي على حضور مساعدى وزير الزراعة خلال جلسة اليوم، نظرا لعدم حضور الوزير بشخصه، وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتأكيده أن وزير الزراعة موجود حاليا فى زيارة رسمية لدولة تنزانيا، الأمر الذى أعاقه عن الحضور.
الجلسة العامة لمجلس النواب 13 مارس-2

«النواب» يوافق على إعادة تشكيل الجامعات الخاصة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس رئاسة الوزراء.
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عبد العال: البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يُصدر تشريعًا لشخص واحد، وإن توقيت إصدار التشريع هو حق حصرى للبرلمان فهو الذى يختار التوقيت لإصدار أي قانون. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، تعقيبًا على النائب أحمد الشرقاوى، بشأن توقيت مناقشة قانون المحاماة. وأضاف عبد العال، ليس لنا علاقة، بما يأتي في كتابات صحفية من هنا أو هناك، عن توقيت مناقشة مشروع قانون المحاماة، وأكد أن مشروع القانون تم التقدم به ومناقشته على مدار أكثر من دورى انعقاد، وتمت مناقشته خلال أكثر من جلسة،
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عبدالعال: لو بيدي لحاكمت من أقروا التعليم المفتوح

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط". جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب مصطفى بكري، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، الذي طالب بالسماح في قانون نقابة المحامين بإمكانية ضم خريجي التعليم المفتوح. وأضاف عبدالعال، لا بد من تنقية كشوف نقابة المحامين، وتنظيم القيد بها، حفاظا على المهنة.
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«قوى البرلمان» تُقر مواد الإصدار بقانون المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة. وجاءت مواد الإصدار، كالتالي: المادة الأولى "يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق. أما المادة الثانية: يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته.
الزيادة-السكانية

أبو حامد:حل الزيادة السكانية تنفيذ استراتيجية 2030

لا يتوقف عدد سكان مصر عن الزيادة، رغم المقترحات، والبرامج التى تضعها الحكومة سنويا من أجل مواجهة الزيادة السكانية، التى تلتهم النمو الاقتصادى وتهدده، فمع بداية عام 2019 أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد سكان مصر هذا العام سجل 98 مليونا و808 آلاف و899 نسمة، وهو ما دفع جهاز التعبئة والإحصاء إلى إطلاق مجموعة من التحذيرات بشأن الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على الحالة الاقتصادية، وضرورة البحث عن حلول حاسمة، لأن الأمر تحول إلى تحدٍّ، وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الحكومة هذا التحدى الصعب.
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