«بنصفي الدارسين».. هل ينتهي التعليم المفتوح في مصر؟

عبدالعال: لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح لحاكمتهم.. وسليمان: المادة 13 غير دستورية.. وحسب الله: المادة ظالمة للطللاب.. وناشد: يوشك على النهاية

تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

أسدل البرلمان الستار على تعديلات قانون المحاماة الجديدة بعد أن كانت محل خلاف بين أعضاء مجلس النواب على مدار ثلاث سنوات ماضية، كانت هى عمر مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات داخل أروقة البرلمان، الساعات الأخيرة قبل الموافقة على القانون من حيث المبدأ شهدت شدا وجذبا بين أعضاء مجلس النواب تحديدا بشأن المادة رقم 13 من مشروع القانون التي تقضي بعدم أحقية طلاب التعليم في الالتحاق بنقابة المحامين، وهو الشرط الذى اعتبره البعض المسمار الأخير فى نعش التعليم المفتوح.

الفئة المستهدفة التعديلات الجديدة وإن كانت مهمة للغاية من أجل تنقية جداول نقابة المحامين، التى أصبحت تعج بآلاف المحامين من خريجي التعليم المفتوح بعد أن فتحت كليات الحقوق على مستوى الجمهورية أبوابها لهم في السنوات الماضية، إلا أنها تقضى على أحلام الكثيرين من خريجي الدبلومات الفنية والمدارس الصناعية، الراغبين

الفئة المستهدفة

التعديلات الجديدة وإن كانت مهمة للغاية من أجل تنقية جداول نقابة المحامين، التى أصبحت تعج بآلاف المحامين من خريجي التعليم المفتوح بعد أن فتحت كليات الحقوق على مستوى الجمهورية أبوابها لهم في السنوات الماضية، إلا أنها تقضى على أحلام الكثيرين من خريجي الدبلومات الفنية والمدارس الصناعية، الراغبين فى استكمال تعليمهم، لأن التعديلات وضعت شرطا خصيصًا لمنع هؤلاء من الالتحاق نهائيا بنقابة المحامين من خلال شرط الحصول على الثانوية العامة وليسانس حقوق.

التغيرات التى طرأت على مشروع قانون نقابة المحامين، تسببت في انقسام أعضاء مجلس النواب إلى فئتين، فئة ترى أن هذه التعديلات مهمة للغاية وأنها تأخرت كثيرا، وأن انضمام طلاب التعليم المفتوح تسبب فى أضرار جسيمة بمهنة المحاماة، وفئة أخرى ترى أن هذا الشرط ظالم لطلاب التعليم المفتوح ويجب أن يتم التغاضي عنه.

عدد المحامين المقيدين بنقابة المحامين فى مصر بلغ 160 ألف محامٍ، مقابل 380 ألف محامٍ في عام 2016، بينما يبلغ عدد المشتغلين المسددين اشتراكات النقابة 140 ألف محامٍ، وفق ما أكد عليه نقيب المحامين سامح عاشور فى أكثر من لقاء تليفزيوني.

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نص المادة

وتشترط المادة الـ«13 بند 3 » من مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحامين «فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام بالنقابة أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر التى تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية».

محاكمة المسئولين عنه

«لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بكليات الحقوق لحاكمتهم.. التعليم المفتوح هو أسوأ نوع من أنواع التعليم فى الحقوق، إذ إن الطلاب يحصلون فيها على أربع محاضرات فقط»، كان هذا وعيدا أطلقه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال للمسئولين عن التعليم فى السنوات الماضية، متابعا: «أنا لا أقلل من شأن التعليم المفتوح فهو يمنح الطالب الحصول على مؤهل، لكنه لايؤهله لشغل وظيفة».

استثناء طلاب كليات التعليم المفتوح من القيد فى نقابة المحامين يعد ظلمًا كبيرًا للطلاب؛ لأن التعليم المفتوح هو نظام تعليمى قائم، ولم يُلغ حتى الآن، كانت هذه صرخة أطلقتها عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد، مضيفة: لا ينبغى أن يتم منع طلاب كليات الحقوق بالتعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة.

وطالبت بضرورة أن يكون هناك حل بشأن الطلاب الخريجين من التعليم المفتوح، وطالما استمر التعليم المفتوح كنظام تعليمى أو بمسماه الجديد التعليم المدمج فلا ينبغى استثناء الطلاب من عضوية النقابة.

عوار دستوري

صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، قال إن حرمان خريجي التعليم المفتوح من عضوية نقابة المحامين، أمر غير صحيح دستوريا؛ لأن هناك مبدأ دستوريا راسخا، ينص على عدم جواز رجعية القانون أى «تطبيقه بأثر رجعي» وهو الأمر الذى يعني أن من حصل على شهادة التعليم المفتوح قبل تطبيق تعديلات القانون لا تطبق عليه.

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وشدد سليمان على أن من حصل على شهادة تعليم مفتوح قبل القانون من حقه أن يرفع قضية على مجلس النقابة، وبسهولة يستطيع الحصول على عضوية النقابة، وشأنهم في ذلك شأن غير المشتغلين الحاصلين على أحكام قضائية بعودتهم، وإلغاء قرارات تنقية الجداول لم يستطع أن يضيف الآليات وضوابط التنقية في تعديلات القانون.

التعليم المفتوح يعاني منذ سنوات من العديد من المشاكل، إذ ترفض العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة التسوية للعاملين بها من خريجي التعليم المفتوح، والذين التحقوا بهذه الكليات من أجل تحسين درجتهم الوظيفية وتحسين دخولهم، بعد أن زاد الإقبال على كليات التجارة والحقوق من خريجي الدبلومات الفنية.

معمول بها فى دول العالم

النائب محمد أبوزيد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أوضح أن هذا البند يشترط حصول الطلاب على الثانوية العامة، قبل الالتحاق ببعض الكليات التعليم المفتوح ككلية الحقوق، حتى يتمكنوا من دخول النقابة، فهذا النظام ليس جديدا، وهناك الكثير من الدول تقوم بتطبيقه، إذ إن هناك بعض الأنظمة العالمية تشترط حصول الطلاب على شهادة الثانوية العامة، مشير إلى أن التحاق طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية خلف العديد من الأمور السلبية التى أثرت على نقابة المحامين وكليات الحقوق على حد سواء.

موعد تطبيق القانون

وأوضح أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه "تم وضع شرط الثانوية العامة لأنها تعطي فرصة للطلاب للالتحاق بالكليات سواء الكليات الحكومية أو الخاصة، كما أنها تتيح للدارسين اختيار نظام الدراسة سواء كان انتظاما أو انتسابا، كما أنها تمكن الطلاب من الدراسة على نطاق أكبر على مدار 4 سنوات، بخلاف ما يحدث في التعليم المفتوح من قلة عدد ساعات الدراسة ومحاضرات محدودة، أعتقد أنها غير كافية للعمل بمهنة كالمحاماة.

ويرى أبو زيد أن الالتحاق بالتعليم المفتوح من قبيل الثقافة وليس التأهيل الدراسي والتمكين من العمل بوظيفة قضائية أو العمل بالمحاماة، وعن تطبيق القانون على الدارسين حاليا، مردفًا: التعديلات سيتم تطبيقها اعتبارًا من تاريخ إقرار القانون.

ومن جهتها قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إنه لا بد من الحصول على شهادة الثانوية العامة، أما من حصل على الدبلوم الفني فلا يحق له القيد في نقابة المحامين، مشيرة إلى أن التعليم المفتوح قارب على النهاية "بنصفي الدارسين حاليا"، ذلك نتيجة قلة عدد الساعات والمناهج التي يدرسها الطلاب، مؤكدة أن الطلاب كانوا على دراية تامة من قبل إجراء مثل هذه التعديلات بأنه لا يحق للحاصلين على شهادة الدبلوم الفني القيد في النقابة.

الفئات المتضررة

بينما رأى النائب فؤاد حسب الله، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هذه المادة ستظلم الكثير من الدارسين عقب صدور هذا القانون، موضحا أنه من المفترض أن يتم إعلام الدارسين قبل التحاقهم بكليات التعليم المفتوح بمثل هذه الشروط.

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