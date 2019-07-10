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«بنصفي الدارسين».. هل ينتهي التعليم المفتوح في مصر؟

عبدالعال: لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح لحاكمتهم.. وسليمان: المادة 13 غير دستورية.. وحسب الله: المادة ظالمة للطللاب.. وناشد: يوشك على النهاية
تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
أسدل البرلمان الستار على تعديلات قانون المحاماة الجديدة بعد أن كانت محل خلاف بين أعضاء مجلس النواب على مدار ثلاث سنوات ماضية، كانت هى عمر مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات داخل أروقة البرلمان، الساعات الأخيرة قبل الموافقة على القانون من حيث المبدأ شهدت شدا وجذبا بين أعضاء مجلس النواب تحديدا بشأن المادة رقم 13 من مشروع القانون التي تقضي بعدم أحقية طلاب التعليم في الالتحاق بنقابة المحامين، وهو الشرط الذى اعتبره البعض المسمار الأخير فى نعش التعليم المفتوح.
  الفئة المستهدفة التعديلات الجديدة وإن كانت مهمة للغاية من أجل تنقية جداول نقابة المحامين، التى أصبحت تعج بآلاف المحامين من خريجي التعليم المفتوح بعد أن فتحت كليات الحقوق على مستوى الجمهورية أبوابها لهم في السنوات الماضية، إلا أنها تقضى على أحلام الكثيرين من خريجي الدبلومات الفنية والمدارس الصناعية، الراغبين
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الحكم على قضية تيران وصنافير بمجلس الدولة-6

قرار قضائي بإعادة انتخابات غرفة التجارة بالقليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية دائرة الاستشكال بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات. جاء الحكم أن المحكمة تقضي بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المدعي في الدعوي رقح 6904 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين.
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الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. ? وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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البرلمان يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة. جاء ذلك بجلسة اليوم الأربعاء، إذ استعرض النائب حسين عيسى، تقرير اللجنة، متضمنة أن ضريبة الدمغة هي ضريبة ذات طبيعة خاصة لا ترد مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وهي خليط من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ولا تهتم في بعض الأوعية بشخصية من يتحمل عبئها.
مرور

قانون المرور الجديد.. عقوبات رادعة و100 مليار جنيه للتطبيق

بعد مرور عامين على إعداد قانون المرور الجديد من قبل وزارة الداخلية للحد من حوادث التصادم، وتقديمه للبرلمان، أعلن عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من مناقشته بشكل كامل متضمنا 96 مادة، وخروجه للنور قريبا فى بداية دور الانعقاد المقبل، إذ شهد القانون عدة جلسات استماع بحضور مستشارين وخبراء قانون، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين.
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مرتضى-منصور-فى-جلسة-مجلس-النواب

البرلمان يقر تشكيل مجلس المحامين ويحذف إِشراف القضاء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على ضوابط اجتماعات الجمعيات غير العمومية لنقابة المحامين، وما يتعلق بها بشأن سحب الثقة، بالإضافة إلى التأكيد على جواز إجراء انتخابات مجلس النقابة تحت إشراف قضائي، حفاظا على استقلاليتها. جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب "ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
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البرلمان يوافق على تقرير قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. جاء ذلك في الجلسة العامة حيث استعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، وفلسفة وأهداف مشروع القانون، وأكد أن قانون المحاماة، صدر برقم 17 لسنة 1983، منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف، باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
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البرلمان يحرم طلاب التعليم المفتوح من نقابة المحامين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبدالعال على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة، وذلك فى مشروع قانون تعديل مشروع قانون المحاماة، الذي بدوره يحرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة. وكان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قال في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط".
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عبدالعال: لو بيدي لحاكمت من أقروا التعليم المفتوح

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساؤوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساؤوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط". جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة النائب مصطفى بكري، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، الذي طالب بالسماح في قانون نقابة المحامين بإمكانية ضم خريجي التعليم المفتوح. وأضاف عبدالعال، لا بد من تنقية كشوف نقابة المحامين، وتنظيم القيد بها، حفاظا على المهنة.
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