رياضة

بيان رسمي من «بيبسي» بعد إعلان اعتذار لاعبي مصر

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أصدرت شركة «بيبسي» بيانًا رسميا للرد على الإعلان الذي تم تداوله منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه اعتذار لاعبي المنتخب بعد الخروج من كان 2019، وجاء نص البيان كالتالي: «بالإشارة إلى النسخة غير الرسمية من إعلان منتج بيبسي التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار بعض لاعبي المنتخب الوطني، تؤكد شركة بيبسيكو مصر أن هذه النسخة تم تحريفها وتسريبها، وجار التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي».
وتوضح بيبسيكو مصر أنها قامت على الفور بتشكيل لجنة من المسؤولين والمختصين بالشؤون القانونية للتحقيق فيما حدث، لمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية من هذا الإعلان بعد تحريف رسالتها الأساسية الإيجابية التي كانت "الكورة لسه في ملعبنا" كدعم للاعبي المنتخب وتحفيز الجماهير المصرية الوفية في حالة الأداء
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«غير مقبول».. الجماهير ترد على فضيحة اعتذار اللاعبين

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "هاشتاج" باسم «غير مقبول»، تعبيرًا عن غضبهم من لاعبي المنتخب المصري، بعد الإعلان الذي ظهروا فيه والذي تم إذاعته منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الهاشتاج قائمة «الترند» على «تويتر»، حيث لم تمر سوى أيام قليلة على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، حتى خرج لاعبو الفراعنة واستفزوا الجماهير المصرية من جديد، من خلال الإعلان.
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غرامة لقيد اللاعب إفريقيا لأي ناد مصري بعد 20 يوليو

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، سيوقع غرامة مالية على أي نادٍ مصري يقوم بقيد لاعب في قائمته الإفريقية بعد 20 يوليو الجاري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الكاف سيوقع غرامة على النادي بقيمة 500 دولار، وأوضح المصدر أن الاستثناء الأهم الذي تم الحصول عليه من الاتحاد الإفريقي، هو مشاركة اللاعب الذي يقيد بأي ناد مصري في البطولات الإفريقية في الدور الأول من البطولة بشكل طبيعي.
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الصقر يسخر من أجيري واتحاد الكرة بسبب إعلان الاعتذار

فتح أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، النار على لاعبي الفراعنة، بعد الإعلان المستفز الذي تم تداوله منذ ساعات عقب توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. الإعلان ظهر فيه السداسي (أحمد المحمدي، محمود علاء، محمود تريزيجيه، طارق حامد، أحمد حسن كوكا، نبيل عماد دونجا)، وهم يقدمون اعتذارًا للجماهير بعد الخروج من كان 2019، إذ قال السداسي: «بصوا إحنا ممكن نديكم حجج السنين، وممكن نقول الحكام، وإنتم عارفين، بس أسلم حاجة نعتذر، آسفين».
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منتخب- مصر

«بيبسي» تجهز ردا على إعلان خروج المنتخب من إفريقيا

أكدت مصادر بشركة "بيبسي" أن اجتماعا جرى بين قيادات الشركة اليوم، للرد على ما نُشر من إعلان يضم نجوم المنتخب يوجهون من خلاله رسالة اعتذار للجماهير عن الخروج من البطولة، وهو الإعلان الذي بدا عليه أنه مسجل منذ فترة قبل بدء البطولة، وتم تأجيل نشره لحين انتهاء مسيرة المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2019، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان تم نشر الإعلان بعلم شركة بيبسي أم بدونه، إلا أن قنواتهم الرسمية على مواقع السوشيال ميديا لم تنشر الإعلان حتى كتابة هذه السطور، في الوقت الذي تحضر فيه الشركة ردا رسميا على الجدل الذي حدث على مدار الساعات الماضية بسبب الإعلان.
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