بيان رسمي من «بيبسي» بعد إعلان اعتذار لاعبي مصر

١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

منتخب مصر

أصدرت شركة «بيبسي» بيانًا رسميا للرد على الإعلان الذي تم تداوله منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه اعتذار لاعبي المنتخب بعد الخروج من كان 2019، وجاء نص البيان كالتالي: «بالإشارة إلى النسخة غير الرسمية من إعلان منتج بيبسي التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار بعض لاعبي المنتخب الوطني، تؤكد شركة بيبسيكو مصر أن هذه النسخة تم تحريفها وتسريبها، وجار التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتوضح بيبسيكو مصر أنها قامت على الفور بتشكيل لجنة من المسؤولين والمختصين بالشؤون القانونية للتحقيق فيما حدث، لمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية من هذا الإعلان بعد تحريف رسالتها الأساسية الإيجابية التي كانت "الكورة لسه في ملعبنا" كدعم للاعبي المنتخب وتحفيز الجماهير المصرية الوفية في حالة الأداء