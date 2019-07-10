قانون المرور الجديد.. عقوبات رادعة و100 مليار جنيه للتطبيق

القانون الجديد يتصدى لظاهرة السيارات القديمة وتطبيقه بعد عامين.. وتم تخفيض الغرامات للمنتصف ورصد المخالفات إلكترونيا.. وسيقلل الفساد والمواطن سيأخذ حقه كاملا

تحرير:محمد محمود ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

بعد مرور عامين على إعداد قانون المرور الجديد من قبل وزارة الداخلية للحد من حوادث التصادم، وتقديمه للبرلمان، أعلن عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من مناقشته بشكل كامل متضمنا 96 مادة، وخروجه للنور قريبا فى بداية دور الانعقاد المقبل، إذ شهد القانون عدة جلسات استماع بحضور مستشارين وخبراء قانون، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين.

عقوبات رادعة يقول النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه تم حسم كل الخلافات المتعلقة ببعض المواد المتعلقة بالغرامات والعقوبات في مشروع القانون المقدم، متوقعا أن يتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد الخامس، ولن يلحق دور الانعقاد الحالي نظرًا لأنه بحاجة لأكثر من جلسة عامة لمناقشته

عقوبات رادعة

يقول النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه تم حسم كل الخلافات المتعلقة ببعض المواد المتعلقة بالغرامات والعقوبات في مشروع القانون المقدم، متوقعا أن يتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد الخامس، ولن يلحق دور الانعقاد الحالي نظرًا لأنه بحاجة لأكثر من جلسة عامة لمناقشته بشكل واسع وطرح كل الآراء.

ويوضح كدواني لـ"التحرير"، أنه تم عقد عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون بحضور مستشارين وخبراء قانون، وتم الاتفاق على رؤية واحدة حوله، مؤكدا أن مشروع القانون هدفه ضبط الحالة المرورية وتطبيق ما يحدث في نظام المرور بالدول المتقدمة والرقابة والاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة أكثر من العنصر البشري في رصد المخالفات وغيره، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم الوزراء المعنيين بالأمر.

ويتابع: "القانون الجديد سيتصدى لظاهرة السيارات القديمة، التي تمثل خطورة على المواطنين وعلى البيئة بسبب تهالكها ومرور وقت كبير عليها في الخدمة حيث يكفل استبدال السيارات التي مر عليها 20 عاما، ويكفل تعويضها بتسهيلات من خلال إنشاء صندوق مالي مخصص لذلك ولن يتم تجديد أي رخصة لسيارة تجاوزت 20 عاما من العمل في الشوارع".

ويستكمل: "بالنسبة للمواطنين ستكون رخصتهم بنظام النقاط ولكل مواطن 50 نقطة يتم الخصم منها مع كل مخالفة مرورية، ومع انتهائها يتم سحب الرخصة تماما، ويتم إجبار المواطن على دخول مركز تدريب للقيادة مرة أخرى لتعليمه بشكل أفضل وبعد الانتهاء من ذلك يتم منحه رخصة قيادة جديدة".

ويشير إلى أن القانون به عقوبات رادعة، بينها حالات تجاوز السرعة المقررة.

ولفت إلى أنه سيكون هناك فترة مناسبة عقب إصدار القانون للتطبيق التدريجي والتجريبي للقانون ستكون عامين، عقب إتمام كل ما يتعلق بالبنية التحتية المطلوبة لإنجاحه.

تحرير المخالفات "إلكترونيا"

يؤكد النائب أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة انتهت من مشروع القانون، مضيفا أن القانون يحتاج إلى عمل أكثر من جلسة عامة حوله، وأنه لن يطبق إلا بعد عامين بعد استكمال البنية التحتية.

ويضيف العوضي لـ"التحرير"، أن الغرامات التي كانت مقررة في مشروع القانون تم تخفيضها للمنتصف مراعاة لمصلحة المواطن، وحتى لا يكون هناك عبء مادي عليه، مشيرا إلى أن تحرير المخالفات سيكون إلكترونيا وسيكون احتساب المخالفات بالنقاط، والنقاط عددها 50 نقطة، لكن هذا يطبق فقط لمدة عامين إلى أن تدرج العادة على استخدام القانون وبعدها يقل عدد النقاط إلى 25 نقطة ومن ثم سحب الرخصة من صاحبها.

ولفت إلى أنه لن يكون هناك تدخل للعنصر البشري وسيتم رصد المخالفات عن طريق النظام الإلكتروني وعن طريق الملصق الإلكتروني الإلزامي الموجود على السيارات بتفاصيلها.

تقديم رخص القيادة للمنازل

يوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ممدوح مقلد، أن مشروع القانون لن يتم تمريره خلال دور الانعقاد الحالي، على الرغم من الموافقة عليه داخل اللجنة، ولكن لم يتم عمل دراسة مجتمعية حوله ويحتاج لأكثر من جلسة عامة، متوقعا إقراره مع بداية دور الانعقاد الخامس.

ويكشف مقلد لـ"التحرير"، أن القانون الجديد يعتمد على التقنية الحديثة ويبعدنا عن العنصر البشري ولكن تطبيقه يحتاج إلى سنتين علي الأقل، حتى نكون انتهينا من كل التجهيزات وتركيب الكاميرات الحديثة في الشوارع على مستوى الجمهورية، وربط كل الجهات المشاركة فيه إلكترونيا.

ويكمل: "شبكات المرور والضرائب وجمعيات النقل والنقابات ومكاتب الرخص كل ذلك لا بد من ربطه إلكترونيا في شبكة موحدة، وعندما يخالف المواطن المرور ويكسر إشارة تأتي رسالة على الهاتف الشخصي له بأنه قام بعمل مخالفة في المنطقة المحددة والتوقيت الذي حدثت فيه".

ويشير إلى أن: "التكلفة المالية لتطبيق هذا القانون ستكون كبيرة على موازنة الدولة وستكون نحو 100 مليار جنيه، لأنك ستضع كاميرات في كل الشوارع وتغير منظومة بكاملها، لكنه في النهاية سوف يقلل الفساد، والتقليل من الاعتماد على العنصر البشري، والمواطن سيأخذ حقه كاملا بكل شفافية وحيادية".

ويشير النائب إلى أن القانون جيد على الرغم من أن الغرامات كبيرة، معتبرا أنه سيكون نقلة حضارية، مستدركا: "لكن التطبيق سيكون صعبا"، لافتا إلى أنه عند تجديد السيارة ليس شرطا أن تذهب للمرور، ولكن من الممكن أن يتم عن طريق مكاتب سيتم فتحها تفحص بها السيارة، ويقوم الفحص الفني بإرسالها عن طريق الإنترنت والمواطن يذهب ليسدد الأموال فقط، وهناك وسيلة لعمل خدمة تقديم رخص القيادة للمنازل.